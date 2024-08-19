Акрон
Рубин
«Акрон»
Турнирное положение: после четырех туров новичок РПЛ идет на 10-м месте в турнирной таблице с 4 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Акрон» сыграл результативную ничью на выезде с «Оренбургом» (2:2). Тольяттинцы первыми открыли счет после удара с пенальти капитана Константина Савичева, дважды пропустили, но затем нашли в себе силы отыграться после выстрела в ближний угол молодого Кирилла Данилина.
Акрон — Рубин: коэффициенты букмекеров
Также была выездная победа над «Факелом» (2:1) в Кубке России и поражение дома в РПЛ от московского «Динамо» (0:2).
Не сыграют: давно травмирован Артур Галоян.
Состояние команды: пока «Акрон» смотрится в РПЛ довольно неплохо, и точно не боится никого из представителей элитного дивизиона. Главный тренер Заурбек Тедеев имеет свой игровой почерк и постепенно многочисленные новички начинают складываться в единый коллектив.
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ на 12-м месте и имеет те же четыре очка, что и «Акрон».
Последние матчи: в четвертом туре «Рубин» сыграл на выезде вничью с «Ростовом» (1:1). Команда Рашида Рахимова пропустила в начале встречи, но после перерыва прибавила и смогла отыграться усилиями Мирлинда Даку, реализовавшего пенальти.
Помимо этого, было поражение в Кубке России от «Зенита» и от «Химок» на своем поле со счетом 2:3 в РПЛ.
Не сыграют: травмирован Фамейе, но он не игрок основы.
Состояние команды: пока «Рубин» играет очень неровно, дает сбои даже обычно надежная линия обороны. Но в последних играх сзади наметился прогресс, удалось выстоять против «Ростова» и почти ничего не дать сдеалать впереди «Зениту».
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Рубин» разгромил «Акрон» в Кубке России со счетом 4:0
- В 2023 году в Первой лиге казанцы также были сильнее на своем поле 3:2
- Матч в Тольятти также завершился успехом «Рубина» со счетом 2:4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
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Прогноз: несмотря на большое количество пропущенных мячей, «Рубин» продолжает играть в вязкий футбол. После серии неудачных матчей Рахимов перетасовал состав, поставил нового вратаря Ставера, и игра стала более надежной. Вряд ли тут стоит ожидать много забитых мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.
Прогноз: также можно рискнуть и поставить на ничейный исход, команды сейчас примерно одного уровня.
Ставка: ничья за 3,40.