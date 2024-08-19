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    Все новости спорта

    «Рубин» будет ждать ошибки соперника

    Акрон — Рубин: прогноз и ставка (коэффициент 1.78) на футбол. 19/08/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Рубин»
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    «Рубин»
    19 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 17:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    «Акрон»

    Турнирное положение: после четырех туров новичок РПЛ идет на 10-м месте в турнирной таблице с 4 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Акрон» сыграл результативную ничью на выезде с «Оренбургом» (2:2). Тольяттинцы первыми открыли счет после удара с пенальти капитана Константина Савичева, дважды пропустили, но затем нашли в себе силы отыграться после выстрела в ближний угол молодого Кирилла Данилина.

    Акрон — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Также была выездная победа над «Факелом» (2:1) в Кубке России и поражение дома в РПЛ от московского «Динамо» (0:2).

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    • Не сыграют: давно травмирован Артур Галоян.

    Состояние команды: пока «Акрон» смотрится в РПЛ довольно неплохо, и точно не боится никого из представителей элитного дивизиона. Главный тренер Заурбек Тедеев имеет свой игровой почерк и постепенно многочисленные новички начинают складываться в единый коллектив.

    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ на 12-м месте и имеет те же четыре очка, что и «Акрон».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в четвертом туре «Рубин» сыграл на выезде вничью с «Ростовом» (1:1). Команда Рашида Рахимова пропустила в начале встречи, но после перерыва прибавила и смогла отыграться усилиями Мирлинда Даку, реализовавшего пенальти.

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    Помимо этого, было поражение в Кубке России от «Зенита» и от «Химок» на своем поле со счетом 2:3 в РПЛ.

    Не сыграют: травмирован Фамейе, но он не игрок основы.

    Состояние команды: пока «Рубин» играет очень неровно, дает сбои даже обычно надежная линия обороны. Но в последних играх сзади наметился прогресс, удалось выстоять против «Ростова» и почти ничего не дать сдеалать впереди «Зениту».

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Рубин» разгромил «Акрон» в Кубке России со счетом 4:0

    • В 2023 году в Первой лиге казанцы также были сильнее на своем поле 3:2

    • Матч в Тольятти также завершился успехом «Рубина» со счетом 2:4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: несмотря на большое количество пропущенных мячей, «Рубин» продолжает играть в вязкий футбол. После серии неудачных матчей Рахимов перетасовал состав, поставил нового вратаря Ставера, и игра стала более надежной. Вряд ли тут стоит ожидать много забитых мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

    Прогноз: также можно рискнуть и поставить на ничейный исход, команды сейчас примерно одного уровня.

    Ставка: ничья за 3,40.

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    «Акрон» — «Рубин». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат России 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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