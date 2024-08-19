19 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: после четырех туров новичок РПЛ идет на 10-м месте в турнирной таблице с 4 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Акрон» сыграл результативную ничью на выезде с «Оренбургом» (2:2). Тольяттинцы первыми открыли счет после удара с пенальти капитана Константина Савичева, дважды пропустили, но затем нашли в себе силы отыграться после выстрела в ближний угол молодого Кирилла Данилина.

Также была выездная победа над «Факелом» (2:1) в Кубке России и поражение дома в РПЛ от московского «Динамо» (0:2).

Не сыграют: давно травмирован Артур Галоян.

Состояние команды: пока «Акрон» смотрится в РПЛ довольно неплохо, и точно не боится никого из представителей элитного дивизиона. Главный тренер Заурбек Тедеев имеет свой игровой почерк и постепенно многочисленные новички начинают складываться в единый коллектив.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет в таблице РПЛ на 12-м месте и имеет те же четыре очка, что и «Акрон».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в четвертом туре «Рубин» сыграл на выезде вничью с «Ростовом» (1:1). Команда Рашида Рахимова пропустила в начале встречи, но после перерыва прибавила и смогла отыграться усилиями Мирлинда Даку, реализовавшего пенальти.

Помимо этого, было поражение в Кубке России от «Зенита» и от «Химок» на своем поле со счетом 2:3 в РПЛ.

Не сыграют: травмирован Фамейе, но он не игрок основы.

Состояние команды: пока «Рубин» играет очень неровно, дает сбои даже обычно надежная линия обороны. Но в последних играх сзади наметился прогресс, удалось выстоять против «Ростова» и почти ничего не дать сдеалать впереди «Зениту».

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Рубин» разгромил «Акрон» в Кубке России со счетом 4:0

В 2023 году в Первой лиге казанцы также были сильнее на своем поле 3:2

Матч в Тольятти также завершился успехом «Рубина» со счетом 2:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: несмотря на большое количество пропущенных мячей, «Рубин» продолжает играть в вязкий футбол. После серии неудачных матчей Рахимов перетасовал состав, поставил нового вратаря Ставера, и игра стала более надежной. Вряд ли тут стоит ожидать много забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,78.

Прогноз: также можно рискнуть и поставить на ничейный исход, команды сейчас примерно одного уровня.

Ставка: ничья за 3,40.