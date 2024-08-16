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    «Драконы» не заметят «Санта-Клару»?

    «Санта-Клара» — «Порту». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Порту»
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    16 августа во 2-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Санта-Клара» и «Порту». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Клара» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Августа 2024 года

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    •  Санта-Клара 19:00 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» в новом сезоне стартовала весьма успешно. Команда уверенно переиграла «Эшторил» (4:1).

    При этом «Санта-Клара» только вернулась в элитный дивизион. Команда заняла 1 место во втором по рангу дивизионе.

    Санта-Клара — Порту: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них ей удалось добыть 4 победы.

    В своем последнем контрольном поединке «Санта-Клара» переиграл «Бенфику» (Б) (3:1). Да и ершистый «Риу Аве» был бит (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках игроки клуба забили 17 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Санта-Клара» явно способен дать бой «драконам». Да и состав команды по именам смотрится вполне-себе выгодно.

    Поединки против «Порту» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Санта-Клара» проиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются эффективно сыграть вторым номером. Да и в двух последних очных встречах они проиграли «Порту».

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» провалили прошлый чемпионат. «Порту» финишировал на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Порту» довольно посредственно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 63 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела аж 8 спаррингов. В них «Порту» добыл 8 побед.

    Стартовый тур чемпионата принес «драконам» викторию над «Жил Висенте» (3:0). А вот до того команда добыла Суперкубок Португалии, в овертайме одолев «Спортинг» (4:3).

    Вообще, в 5 последних матчах «Порту» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Витора Бруну смотрится достаточно выгодно. Да и серия из 14 побед подряд явно окрыляет.

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    При этом «Порту» уже почти 3 года не проигрывает «Санта-Кларе». Да и в двух последних очных встречах команда забивала по 2 мяча.

    И уж точно «драконы» намерены вернуть себе чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда не собирается!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и форвард Данни Намасо способен прибавить в плане результативности.

    Статистика для ставок

    • «Порту» победил в 14 своих последних матчах

    • «Санта-Клара» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

    • «Драконы» уже почти 3 года не обыгрывают «Санта-Кларе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.18.

    Прогноз: «Драконы» выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Порту» явно не допустит недооценки соперника, с которым традиционно успешно играет.

    Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57

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    «Санта-Клара» — «Порту»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» не заметят «Санта-Клару»?
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