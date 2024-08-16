16 августа во 2-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Санта-Клара» и «Порту». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Клара» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» в новом сезоне стартовала весьма успешно. Команда уверенно переиграла «Эшторил» (4:1).

При этом «Санта-Клара» только вернулась в элитный дивизион. Команда заняла 1 место во втором по рангу дивизионе.

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Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них ей удалось добыть 4 победы.

В своем последнем контрольном поединке «Санта-Клара» переиграл «Бенфику» (Б) (3:1). Да и ершистый «Риу Аве» был бит (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках игроки клуба забили 17 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Санта-Клара» явно способен дать бой «драконам». Да и состав команды по именам смотрится вполне-себе выгодно.

Поединки против «Порту» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Санта-Клара» проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются эффективно сыграть вторым номером. Да и в двух последних очных встречах они проиграли «Порту».

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» провалили прошлый чемпионат. «Порту» финишировал на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Порту» довольно посредственно выглядел в атаке. В 34 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 63 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела аж 8 спаррингов. В них «Порту» добыл 8 побед.

Стартовый тур чемпионата принес «драконам» викторию над «Жил Висенте» (3:0). А вот до того команда добыла Суперкубок Португалии, в овертайме одолев «Спортинг» (4:3).

Вообще, в 5 последних матчах «Порту» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Витора Бруну смотрится достаточно выгодно. Да и серия из 14 побед подряд явно окрыляет.

При этом «Порту» уже почти 3 года не проигрывает «Санта-Кларе». Да и в двух последних очных встречах команда забивала по 2 мяча.

И уж точно «драконы» намерены вернуть себе чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда не собирается!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и форвард Данни Намасо способен прибавить в плане результативности.

Статистика для ставок

«Порту» победил в 14 своих последних матчах

«Санта-Клара» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

«Драконы» уже почти 3 года не обыгрывают «Санта-Кларе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.18.

Прогноз: «Драконы» выглядят на голову сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

«Порту» явно не допустит недооценки соперника, с которым традиционно успешно играет.

Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57