«Висла» Краков на своем поле примет «Спартак» Трнава в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Висла» Краков — «Спартак» Трнава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Висла» Краков

Турнирное положение: «Висла» Краков потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на выезде со счетом 1:3.

Команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в три гола, тогда как выигрыш с разницей в два мяча позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на третий тур первой польской лиги, клуб дома обыграл «Рух» Хожув (3:1).

Этот успех прервал серию поражений краковян в три поединка, которые прошли в Лиге конференций и внутреннем чемпионате.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — официальных и товарищеских — «Висла» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

С такими результатами у коллектива не лучшие шансы на успех, особенно если учесть, что у соперника не только серьезный гандикап, но и неплохая форма.

Анхель Родадо — автор единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: «Спартак» Трнава выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций на своем поле со счетом 3:1.

Команда пройдет дальше, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в мячей, тогда как поражение в два гола оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубка, которая пришлась на словацкое первенство, клуб потерял очки с «Земплин Михаловце» (0:0).

Эта осечка стала уже второй на старте национального чемпионата, где коллектив сыграл два поединка, поэтому сейчас занимает лишь девятое место.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в разных турнирах, «Спартак» Трнава не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Михал Дюриш — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вислы» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Висла» проиграла

в пяти из шести последних матчей «Спартака» Трнава хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Висла» Краков — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.55, победа «Спартака» Трнава — в 2.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в девяти из 11-ти их последних домашних поединков.

В то же время, в двух из трех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Висла» Краков проиграла.

Ставка: «Спартак» Трнава победит за 2.85