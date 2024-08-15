ПерерывРубин — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Рубин» — «Зенит». Онлайн «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити»
  • 17:46
    • Щенсный покинул «Ювентус»
    Все новости спорта

    Очередная неудача «Партизана» в еврокубках?

    Лугано — Партизан: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 15.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лугано Прогнозы на Партизан Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Партизан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Партизан» — «Лугано»
    Швейцарский «Лугано» дома примет сербский «Партизан» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Лугано

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лугано 21:30 Партизан

    Партизан

  • Белград
    •

    «Лугано»

    Турнирное положение: «Лугано» в прошлом первенстве Швейцарии стал серебряным призером, много проиграв победителю, и уступил в финале национального кубка.

    В текущем первенстве коллектив выиграл все три проведенные встречи и находится во главе таблицы.

    Лугано — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Белые» в новом сезоне успели провести уже шесть официальных игр. А непосредственно в еврокубках — три. Начали они с Лиги чемпионов, где дважды уступили турецкому «Фенербахче» — 3:4 и 1:2. А перебравшись в ЛЕ одолели предстоящего противника на его поле в первой встрече противостояния — 1:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У этого коллектива в еврокубках скромные достижения. «Лугано» всего трижды добирался до групповых этапа, но в плей-офф не выходили. Так, например, в прошлом сезоне швейцарцы играли на групповой стадии Лиги конференций, но заняли там последнее место в компании с «Брюгге», «Бешикташем» и норвежским «Буде/Глимт».

    «Партизан»

    Турнирное положение: Белградский коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Сербии стал вторым и получил билет в квалификацию ЛЧ.

    В новом же первенстве страны «Партизан» выиграл все три проведенные игры и идет среди лидеров.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: «Гробари» также стартовали в отборе ЛЧ, и там дважды крупно уступили киевскому «Динамо» — 2:6 на выезде и 0:3 дома. Проиграли они и первый матч противостояния с предстоящим противником, потерпев домашнее фиаско со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: В последние годы «Партизан» в евротурнирах выступает выступает весьма скромно и зачастую свое участие заканчивает уже на стадии квалификации. Так, в прошлом евросезоне «черно-белые» остановились на последней стадии отбора Лиги конференций, дважды там проиграв датскому «Норшелланну» — 0:1 и 0:5.

    Статистика для ставок

    • «Лугано» в текущем евросезоне выиграл один матч из трех и дважды уступал

    • «Партизан» в этих еврокубках проиграл все три проведенные игры с общим счетом 2:10

    • В первой игре в Сербии победу отпраздновал «Лугано» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лугано» — 1.66, победа «Партизана» — 4.90, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: От ответного поединка этих команд также ожидаем победу швейцарского клуба, который в текущем евросезоне демонстрирует более качественный футбол, чем сербы.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лугано» с форой (-1) за 2.05.

    Прогноз: И также ожидаем, что поединок получится куда более результативным, чем в Сербии, ведь гостям нужно отыгрываться и они наверняка предложат открытый футбол.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маннарино — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Анисимова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Боузкова — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фехервар — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч РФШ — Санта-Колома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лугано» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Очередная неудача «Партизана» в еврокубках?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры