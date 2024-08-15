Швейцарский «Лугано» дома примет сербский «Партизан» в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 15 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» в прошлом первенстве Швейцарии стал серебряным призером, много проиграв победителю, и уступил в финале национального кубка.

В текущем первенстве коллектив выиграл все три проведенные встречи и находится во главе таблицы.

Последние матчи: «Белые» в новом сезоне успели провести уже шесть официальных игр. А непосредственно в еврокубках — три. Начали они с Лиги чемпионов, где дважды уступили турецкому «Фенербахче» — 3:4 и 1:2. А перебравшись в ЛЕ одолели предстоящего противника на его поле в первой встрече противостояния — 1:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У этого коллектива в еврокубках скромные достижения. «Лугано» всего трижды добирался до групповых этапа, но в плей-офф не выходили. Так, например, в прошлом сезоне швейцарцы играли на групповой стадии Лиги конференций, но заняли там последнее место в компании с «Брюгге», «Бешикташем» и норвежским «Буде/Глимт».

«Партизан»

Турнирное положение: Белградский коллектив в прошлом розыгрыше чемпионата Сербии стал вторым и получил билет в квалификацию ЛЧ.

В новом же первенстве страны «Партизан» выиграл все три проведенные игры и идет среди лидеров.

Последние матчи: «Гробари» также стартовали в отборе ЛЧ, и там дважды крупно уступили киевскому «Динамо» — 2:6 на выезде и 0:3 дома. Проиграли они и первый матч противостояния с предстоящим противником, потерпев домашнее фиаско со счетом 0:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: В последние годы «Партизан» в евротурнирах выступает выступает весьма скромно и зачастую свое участие заканчивает уже на стадии квалификации. Так, в прошлом евросезоне «черно-белые» остановились на последней стадии отбора Лиги конференций, дважды там проиграв датскому «Норшелланну» — 0:1 и 0:5.

Статистика для ставок

«Лугано» в текущем евросезоне выиграл один матч из трех и дважды уступал

«Партизан» в этих еврокубках проиграл все три проведенные игры с общим счетом 2:10

В первой игре в Сербии победу отпраздновал «Лугано» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лугано» — 1.66, победа «Партизана» — 4.90, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.16 соответственно.

Прогноз: От ответного поединка этих команд также ожидаем победу швейцарского клуба, который в текущем евросезоне демонстрирует более качественный футбол, чем сербы.

Рекомендуемая ставка: победа «Лугано» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: И также ожидаем, что поединок получится куда более результативным, чем в Сербии, ведь гостям нужно отыгрываться и они наверняка предложат открытый футбол.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.11.