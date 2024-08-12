12 августа в 22-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Атлетико Паранаэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-12. На данный момент команда расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» лишь на один пункт опережает зону вылета, имея 4 матча в запасе. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч: 14 мячей в 16 поединках.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. В трех своих последних матчах она сыграла вничью.

Предыдущий поединок c «Палмейрасом» сложился для команды неудачно (1:1). А вот до того «Интернасьонал» спасся во встрече с «Баией» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила всего 3 мяча. А вот в свои ворота она пропустила 5 раз.

Не сыграют: Фернандо, Чарлес Арангис — травмированы. Тиаго Майя, Рафаэль Борре — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. При этом «Интернасьонал» пропускает в среднем менее гола за матч.

Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Интернасьонал» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и не побеждает команда уже полтора месяца.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» сражается за попадание в топ-6. На текущий момент команда находится на 8 месте.

Причем «Атлетико Паранаэнсе» в 19 матчах чемпионата победил всего лишь 8 раз. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 22 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Атлетико Паранаэнсе» в Кубке Бразилии переиграл «Ред Булл Брагантино» (3:2).

До того команда дома уступила «Гремио» (0:2). Зато тот же «Ред Булл Брагантино» был уверенно обыгран (2:0).

Вообще же, «Атлетико Паранаэнсе» в 5 своих последних матчах добыл 4 победы. Забила в них команда 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. Да и потенциально «Атлетико Паранаэнсе» способен подняться, как минимум, на несколько строчек вверх.

Вот только команда имеет не особо надежные тылы. Пропускает «Атлетико Паранаэнсе» в среднем фактически гол за матч: 20 мячей в 19 поединках.

Причем «Атлетико Паранаэнсе» является немиролюбивой командой, сыграв вничью лишь 4 раза. При этом в 3 последних очных поединках с «Интернасьоналем» команда побеждала.

Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и последние результаты говорят о неплохих кондициях игроков.

Статистика для ставок

«Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч

«Атлетико Паранаэнсе» одолел «Интернасьонал» в 3 последних очных поединках

«Интернасьонал» не побеждает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

Прогноз: Гости заметно прибавили в последнее время, и явно будут активны в атаке.

«Атлетико Паранаэнсе» намерен побороться за самые высокие места, тогда как хозяева мотивированы оторваться от зоны вылета.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29