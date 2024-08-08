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    «Хайдук» не будет медлить!

    «Ружомберок» — «Хайдук». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ружомберок» — «Хайдук»
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    «Хайдук»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ружомберок» и «Хайдук». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Хайдук», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Ружомберок

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Ружомберок 19:30 Хайдук

    Хайдук

  • Сплит
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    «Ружомберок»

    Турнирное положение: «Ружомберок» только стартовал в своем чемпионате. Там команда сыграла вничью с «Баньска-Быстрица» (1:1).

    При этом «Ружомберок» вылетел из квалификации Лиги Европы. В обоих матчах словаки уступили «Трабзонспору» (0:2, 0:1).

    Последние матчи: словаки нынче находятся не в лучшем расположении духа. Команда не побеждает в 4 матчах кряду.

    Причем «Ружомберок» имеет серьезные проблемы в плане реализации. Словаки в 4 последних матчах забили всего 1 мяч.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ружомберок» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Словаки крайне нестабильны. Да и тягаться с хорватами команде будет крайне сложно.

    При этом «Ружомберок» не побеждает уже месяц. Последний локальный успех пришелся на поединок с «Тоболом» (5:2).

    Очевидно, что словаки будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы в контригре.

    «Хайдук»

    Турнирное положение: Хорваты явно нацелены на проход в групповой раунд. «Хайдук» имеет великолепный подбор игроков.

    Причем «Хайдук» успешно стартовал в чемпионате Хорватии. Команда в первом туре переиграла «Славен» (2:1).

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    • Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла фарерский «ХБ Торсхавн». В первой встрече хорваты выиграли со счетом 2:0, а затем подписали мировую (0:0).

    Беспроигрышная серия команды составляет уже 8 матчей. Причем в этих поединках «Хайдук» добыл 6 викторий.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках хорваты отличились 9 забитыми мячами при 1 пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: кадровое пополнение в виде опытного Ивана Ракитича прибавляет оптимизма. Да и словаков «Хайдук» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

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    Нет сомнений, что хорваты постараются сыграть на своих козырях. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

    При этом «Хайдук» прекрасно обороняется. До последнего поединка команда не пропускала в 5 матчах кряду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и с таким подбором исполнителей хорваты не должны иметь проблем со словаками.

    Статистика для ставок

    • «Хайдук» до последнего поединка не пропускал в 5 матчах кряду

    • «Ружомберок» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • «Хайдук» не проигрывает 8 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.46.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.81.

    Прогноз: Хорваты явно превосходят соперника в классе, что с первых минут матча продемонстрируют на деле.

    Словаки слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Хайдука» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.28

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    «Ружомберок» — «Хайдук»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Хайдук» не будет медлить!
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