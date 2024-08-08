8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ружомберок» и «Хайдук». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ружомберок» — «Хайдук», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ружомберок»

Турнирное положение: «Ружомберок» только стартовал в своем чемпионате. Там команда сыграла вничью с «Баньска-Быстрица» (1:1).

При этом «Ружомберок» вылетел из квалификации Лиги Европы. В обоих матчах словаки уступили «Трабзонспору» (0:2, 0:1).

Последние матчи: словаки нынче находятся не в лучшем расположении духа. Команда не побеждает в 4 матчах кряду.

Причем «Ружомберок» имеет серьезные проблемы в плане реализации. Словаки в 4 последних матчах забили всего 1 мяч.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ружомберок» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Словаки крайне нестабильны. Да и тягаться с хорватами команде будет крайне сложно.

При этом «Ружомберок» не побеждает уже месяц. Последний локальный успех пришелся на поединок с «Тоболом» (5:2).

Очевидно, что словаки будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы в контригре.

«Хайдук»

Турнирное положение: Хорваты явно нацелены на проход в групповой раунд. «Хайдук» имеет великолепный подбор игроков.

Причем «Хайдук» успешно стартовал в чемпионате Хорватии. Команда в первом туре переиграла «Славен» (2:1).

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла фарерский «ХБ Торсхавн». В первой встрече хорваты выиграли со счетом 2:0, а затем подписали мировую (0:0).

Беспроигрышная серия команды составляет уже 8 матчей. Причем в этих поединках «Хайдук» добыл 6 викторий.

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках хорваты отличились 9 забитыми мячами при 1 пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: кадровое пополнение в виде опытного Ивана Ракитича прибавляет оптимизма. Да и словаков «Хайдук» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

Нет сомнений, что хорваты постараются сыграть на своих козырях. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

При этом «Хайдук» прекрасно обороняется. До последнего поединка команда не пропускала в 5 матчах кряду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и с таким подбором исполнителей хорваты не должны иметь проблем со словаками.

Статистика для ставок

«Хайдук» до последнего поединка не пропускал в 5 матчах кряду

«Ружомберок» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Хайдук» не проигрывает 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.81.

Прогноз: Хорваты явно превосходят соперника в классе, что с первых минут матча продемонстрируют на деле.

Словаки слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

Ставка: Победа «Хайдука» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.28