1 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы минувший сезон провели относительно успешно. «Россонери» финишировали на 2 месте в АПЛ.

При этом «Милан» в итоге отстал от «Интера» на 19 очков. Да и пропускала команда достаточно часто — 49 мячей.

Последние матчи: В нынешнее межсезонье миланцы сыграли уже 3 спарринга. В них команда по разу победила и уступила.

Причем «Милан» еще в конце мая уступил «Роме» (2:5). А вот последний спарринг с «Манчестер Сити» получился удачным (3:2).

В 5 своих последних матчах «Милан» добыл лишь 1 викторию. Забила в них команда 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей «россонери» являются грозной силой. Да и клубная молодежь способна выстрелить.

Поединки с мадридцами для команды в последнее время проходят неудачно. Из 5 последних матчей выигран всего 1 при 2 поражениях.

Наверняка «Милан» будет максимально активен в атаке. «Россонери» явно окрылены последней победой над «Манчестер Сити».

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» провели весьма продуктивный минувший сезон. Команда Карло Анчелотти уверенно стала чемпионом Испании.

При этом «Реал» Мадрид в итоговой таблице опередил «Барселону» на 10 очков. Да и забили мадридцы 87 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только началась. Да и состав под рукой у Анчелотти еще не самый оптимальный.

При этом «Реал» Мадрид в первом спарринге переиграл «Альбасете» (3:0). Один из мячей записал себе в актив Брахим Диас.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 победами. В этих поединках мадридцы отличились 13 мячами при лишь 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Даже не в оптимальном кадровом сочетании королевский клуб выглядит выгодно. Да и некоторые лидеры постепенно возвращаются в лагерь команды после Евро.

Да и вообще, «Реал» Мадрид не пропускал в 3 своих последних поединках. Причем одним из низ стал финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (2:0).

Последняя очная встреча с миланцами получилась для команды успешной. Год назад в контрольном матче мадридцы переиграли соперника (3:2).

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Даже в полурезервном составе испанцы смотрятся весьма симпатично.

Статистика для ставок

«Милан» в среднем пропускает больше гола за матч

«Реал» Мадрид не пропускал в 3 своих последних матчах

Миланцы не обыгрывали «сливочных» уже почти 10 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

Прогноз: «Реал» прекрасно атакует, и даже не в оптимальном сочетании выглядит мощно.

Миланцы сильны, но нестабильны, к тому же оборона «россонери» не блещет монолитностью.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.18