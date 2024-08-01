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    «Инстанбул Башакшехир» снова уничтожит «Ла-Фиориту»

    «Ла-Фиорита» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ла-Фиорита» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Инстанбул Башакшехир»
    1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ла-Фиорита» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ла-Фиорита» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Ла Фиорита

  • Монтеджардино
    •  Ла Фиорита 21:45 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Ла-Фиорита»

    Турнирное положение: «Ла-Фиорита» неплохо провела прошедший чемпионат Сан-Марино. Команда тогда заняла 3 место.

    При этом «Ла-Фиорита» в первом матче с «Истанбул Башакшехиром» уступила (1:6). Так что ответный поединок превращается в сущую формальность.

    Ла Фиорита — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Ла-Фиорита» уже прыгнула выше головы. Проход белорусов в первом раунде стал сенсацией.

    Зато «Ла-Фиорита» в первом раунде квалификации Лиги конференций прошла «Ислочь». Первая встреча завершилась поражением (1:1), после чего санмаринцы победили с таким же счетом, а в серии пенальти были более точными.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ла-Фиорита» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: скромный клуб уже выполнил программу-минимум. А вот тягаться с турками команде явно не по силам.

    При этом «Ла-Фиорита» явно постарается дать бой турецкому оппоненту. Да и хлопнуть дверью напоследок нужно попробовать.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Санмаринцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Турки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Истанбул Башакшехир» в первом поединке уверенно одолели «Ла-Фиориту» (6:1).

    Причем «Истанбул Башакшехир» летом провел лишь один контрольный поединок. Команда переиграла «Железничар» Панчево (2:1).

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    • Последние матчи: две победы кряду говорят о неплохой форме команды. Да и вообще, турки просто обязаны проходить в групповой этап турнира.

    На данный момент «Истанбул Башакшехир» имеет трехматчевую победную серию. Правда, во всех этих 3 поединках стамбульцы неизменно пропускали.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки клуба отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенная победа в первом матче никак не расхолодит команду. Да и столь скромного оппонента «Истанбул Башакшехир» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

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    Нет сомнений, что стамбульцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника турки точно не допустят.

    При этом «Истанбул Башакшехир» имеет весьма качественный атакующих исполнителей. Плюс имеется мотивация продолжить победный сериал.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонента такого уровня турки обязаны громить.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» выиграл в 3 своих последних матчах

    • Стамбульцы пропускали в 4 своих последних поединках

    • Первый поединок соперников завершился победой «Истанбул Башакшехира» (6:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 19.00, а победа оппонента — в скромные 50.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.10 и 5.35.

    Прогноз: Турки явно превосходят соперника в классе, что снова в полной мере продемонстрируют на деле.

    Санмаринцы уже потеряли шансы в первой встрече, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

    Ставка: Фора «Истанбул Башакшехира» -4.5 за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.76

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    «Ла-Фиорита» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Инстанбул Башакшехир» снова уничтожит «Ла-Фиориту»
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