1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Ботев» Пловдив и «Панатинаикос». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботев» Пловдив — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботев» Пловдив

Турнирное положение: «Ботев» Пловдив весьма преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ботев» Пловдив в первом матче с «Панатинаикосом» уступил (1:2). Так что шансы на проход у болгар сохраняются.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Болгарии команда добыла один балл. «Ботев» Пловдив подписал мировую с земляками из «Локомотива» (2:2).

Причем после того «Ботев» Пловдив в первом раунде квалификации Лиги Европы прошел «Марибор». Первая встреча завершилась победой болгар (2:1), после чего соперники расписали мировую (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботев» Пловдив выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: болгарский клуб уже выполнил программу-минимум. Да и тягаться с греками команде по силам.

При этом «Ботев» Пловдив прилично смотрелся во втором тайме матча с греками. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

Очевидно, что болгары будут рисковать. Номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: Греки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Панатинаикос» в первом поединке одолел «Ботев» Пловдив (2:1).

Причем «Панатинаикос» летом провел 4 спарринга. В них команда разжилась 2 викториями при одном поражении.

Последние матчи: три победы кряду говорят о неплохой форме команды. Да и вообще, греки — опытные еврокубковые бойцы.

До победы над болгарами «Панатинаикос» минимально переиграл «Маккаби» Нетания. Да и АЕК Ларнака был обыгран уверенно (3:1).

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Панатинаикоса» отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победа в первом матче никак не расхолодит команду. Да и болгар «Панатинаикос» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

Нет сомнений, что греки постараются поднатореть в плане реализации. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

При этом «Панатинаикос» имеет весьма качественный по именам подбор игроков. Отметим Анастасиоса Бакасетаса, оформившего дубль в первой встрече.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы грекам показать свою силу!

Статистика для ставок

«Панатинаикос» выиграл в 3 своих последних матчах

«Ботев» Пловдив не побеждал в 2 своих последних поединках

Первый поединок соперников завершился победой «Панатинаикоса» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Греки явно превосходят соперника в классе, и явно начнут встречу активно.

Болгары слишком нестабильны, плюс оборона команды в последних матчах часто дает результативные сбои.

Ставка: Победа «Панатинаикоса» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этой встрече смогут оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00