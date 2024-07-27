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    «Интер» быстро вскроет оборону «Лас-Пальмаса»

    «Интер» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки (к. 2.24) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лас-Пальмас»
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    Хоакин Корреа
    27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 20:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела блестяще. «Интер» уверенно выиграл Сери А, опередив ближайшего преследователя на 19 очков.

    При этом «Интер» в 38 матчах настрелял 89 мячей в ворота соперников. Да и пропускала команда крайне редко — всего 22 мяча.

    Последние матчи: Миланцы уже начали серию контрольных поединков. В двух своих первых спаррингах они победили.

    Причем «Интер» сначала одолел «Лугано» (3:2). После того команда Симоне Индзаги переиграла скромный «Перджолеттезе» (2:1).

    В 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 виктории. Забила в них команда 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей миланцы являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда есть кому.

    В первых спаррингах состав команды был экспериментальным. При этом в нем нашлось место нескольким опытным игрокам.

    Наверняка «Интер» будет максимально активен в атаке. Да и иранский форвард Мехди Тареми сходу блестяще вписался в игру миланского клуба.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла скромное 16 место в Примере.

    При этом «Лас-Пальмас» выиграл лишь в 10 матчей чемпионата из 38. Да и результативность хромала на обе ноги — всего 33 точных выстрела.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Испанцы по разу сыграли вничью и уступили.

    При этом «Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Комо» (1:2). А вот встреча с «Аль-Саддом» принесла сухой паритет.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 ничьими. В этих поединках она отличилась 4 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно скромный. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

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    Да и вообще, «Лас-Пальмас» побеждает уж чересчур натужно. Да и в плане креатива команда явно не блещет.

    Последняя победа была добыта еще в начале февраля. Да и сама игра команды явно не выглядит стройно и монолитно.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Испанцы способны дать бой столь сильному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • «Интер» выиграл в обоих своих первых спаррингах

    • «Лас-Пальмас» не побеждает уже более 5 месяцев

    • «Интер» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.86.

    Прогноз: Миланцы явно намереваются продлить свой победный сериал в контрольных матчах.

    «Интер» силен в любом кадровом сочетании, и наверняка максимально быстро вскроет оборону испанцев.

    Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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