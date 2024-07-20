Сокол
Енисей
«Сокол» Саратов
Турнирное положение: пока «Сокол» имеет одно очко в таблице Первой лиги чемпионата России.
Последние матчи: в первом туре команда Алексея Баги сыграла вничью со счетом 1:1 с «Чайкой». На 52-й минуте «Сокол» вышел вперед после отличного дальнего удара белорусского новичка Евгений Карпицкого, а еще через 7 минут остался в меньшинстве после удаления Кирилла Капленко. В большинстве новичок Первой лиги смог забить ответный гол и отобрать очки.
Сокол — Енисей: коэффициенты букмекеров
Ранее в товарищеских матчах «Сокол» разгромно уступил «Крыльям Советов» (0:6) и «Нефтехимику» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Кирилл Капленко, под вопросом участие защитника Плиева.
Состояние команды: в летнее межсезонье «Сокол» снова обновил состав и пополнился целой группой молодых и перспективных белорусских футболистов, возможности которых отлично знает главный тренер Алексей Бага. В первом туре саратовцы выглядели очень неплохо, но взять три очка им помешало удаление.
«Енисей»
Турнирное положение: после первого тура «Енисей» идет в числе лидеров таблицы Первой лиги с 3 очками.
Последние матчи: подопечные Андрея Тихонова на своем поле смогли обыграть «КАМАЗ» со счетом 2:1, но в конце после мощных атак соперника могли легко упустить победу. На 62-й минуте счет открыл центральный защитник Ян Цесь, перешедший из московского «Динамо-2», а через 10 минут преимущество удвоил ветеран клуба Александр Ломакин. После забитых голов соперник обозлился и чуть не сравнял счет.
До этого «Енисей» проиграл «Рубину» (1:3) и победил «Пензу» (3:0).
Не сыграют: получил травму основной форвард Максим Савельев, участие другого нападающего Канаплина также под вопросом.
Состояние команды: в межсезонье из «Енисея» ушла целая группа ведущих футболистов, а на смену им пришли игроки более низкого уровню. Андрею Тихонову фактически приходится собирать новую команду. Дебютная игра получилась для красноярцев неплохой, но уж очень неровной, концовку они провалили.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Сокол» проиграл на своем поле «Енисею» (0:2), а в гостях (3:5)
- В 2023 году в товарищеской встрече «Сокол» разгромил своего соперника со счетом 5:1
- В первом туре обе команды забили и пропустили в свои ворота
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,85, а на «Енисей» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.18Локомотив — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.75Арсенал Тула — КАМАЗ: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: по первому туру обе команды оставили довольно неплохое впечатление, хотя «Сокол» играл гораздо более цельно, когда был в равных составах. На своем поле при очень жаркой погоде в Саратове команда будет небольшим фаворитом, все-таки «Енисей» очень сырой пока, а голов вряд ли стоит ждать здесь много.
Ставка: «Сокол» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,90.
Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу саратовцев, они сейчас точно не слабее «Енисея».
Ставка: победа «Сокола» за 2,85.