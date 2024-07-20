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    «Енисею» придется непросто в Саратове

    «Сокол» — «Енисей». Ставка (к. 1.90) на Первую лигу

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    «Сокол»
    20 июля во 2-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Енисей». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Июля 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
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    «Сокол» Саратов

    Турнирное положение: пока «Сокол» имеет одно очко в таблице Первой лиги чемпионата России.

    Последние матчи: в первом туре команда Алексея Баги сыграла вничью со счетом 1:1 с «Чайкой». На 52-й минуте «Сокол» вышел вперед после отличного дальнего удара белорусского новичка Евгений Карпицкого, а еще через 7 минут остался в меньшинстве после удаления Кирилла Капленко. В большинстве новичок Первой лиги смог забить ответный гол и отобрать очки.

    Сокол — Енисей: коэффициенты букмекеров

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    Ранее в товарищеских матчах «Сокол» разгромно уступил «Крыльям Советов» (0:6) и «Нефтехимику» (0:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован Кирилл Капленко, под вопросом участие защитника Плиева.

    Состояние команды: в летнее межсезонье «Сокол» снова обновил состав и пополнился целой группой молодых и перспективных белорусских футболистов, возможности которых отлично знает главный тренер Алексей Бага. В первом туре саратовцы выглядели очень неплохо, но взять три очка им помешало удаление.

    «Енисей»

    Турнирное положение: после первого тура «Енисей» идет в числе лидеров таблицы Первой лиги с 3 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: подопечные Андрея Тихонова на своем поле смогли обыграть «КАМАЗ» со счетом 2:1, но в конце после мощных атак соперника могли легко упустить победу. На 62-й минуте счет открыл центральный защитник Ян Цесь, перешедший из московского «Динамо-2», а через 10 минут преимущество удвоил ветеран клуба Александр Ломакин. После забитых голов соперник обозлился и чуть не сравнял счет.

    До этого «Енисей» проиграл «Рубину» (1:3) и победил «Пензу» (3:0).

    Не сыграют: получил травму основной форвард Максим Савельев, участие другого нападающего Канаплина также под вопросом.

    Состояние команды: в межсезонье из «Енисея» ушла целая группа ведущих футболистов, а на смену им пришли игроки более низкого уровню. Андрею Тихонову фактически приходится собирать новую команду. Дебютная игра получилась для красноярцев неплохой, но уж очень неровной, концовку они провалили.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Сокол» проиграл на своем поле «Енисею» (0:2), а в гостях (3:5)

    • В 2023 году в товарищеской встрече «Сокол» разгромил своего соперника со счетом 5:1

    • В первом туре обе команды забили и пропустили в свои ворота

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,85, а на «Енисей» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: по первому туру обе команды оставили довольно неплохое впечатление, хотя «Сокол» играл гораздо более цельно, когда был в равных составах. На своем поле при очень жаркой погоде в Саратове команда будет небольшим фаворитом, все-таки «Енисей» очень сырой пока, а голов вряд ли стоит ждать здесь много.

    Ставка: «Сокол» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу саратовцев, они сейчас точно не слабее «Енисея».

    Ставка: победа «Сокола» за 2,85.

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    «Сокол» — «Енисей»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Енисею» придется непросто в Саратове
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