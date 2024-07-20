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    Вернется ли «Бельграно» на победный путь?

    «Бельграно» — «Депортиво Риестра». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бельграно» — «Депортиво Риестра»
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    Пабло Чаваррия («Бельграно»)
    20 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бельграно» и «Депортиво Риестра». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бельграно» — «Депортиво Риестра», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Июля 2024 года

    Бельграно

  • Аргентина. Примера
    •  Бельграно 01:00 Deportivo Riestra

    Deportivo Riestra

  • Аргентина. Примера
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    «Бельграно»

    Турнирное положение: «Бельграно» по итогам пяти туров занимает 10-ю позицию с восемью очками в активе. Разница мячей: 8-9.

    Команда отстает от лидера, которым пока что является «Тальерес», на пять очков, поэтому мотивации ей не занимать.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они сыграли вничью с «Тигре» (1:1).

    Эта осечка прервала победную серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины и Южноамериканский кубок.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Бельграно» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой у коллектива хорошие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.

    Франко Хара — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.

    «Депортиво Риестра»

    Турнирное положение: «Депортиво Риестра» занимает 18-ю позицию в середине таблицы с шестью очками после пяти туров. Разница мячей: 3-5.

    Команда отстает от нынешнего соперника на два очка, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата сенсационно обыграли «Ривер Плейт» (2:0).

    Этот успех прервал серию поражений клуб в четыре поединка, которые пришлись чемпионат, а также Кубок Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Депортиво Риестра» четырежды проиграл при одной победе.

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    Очевидно, что с такой формой клуб не имеет хороших шансов не только на успех, но и даже на ничью. Тем более что в гостях из четырех последних игр он трижды проиграл.

    Три гола команды в турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Бельграно» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Бельграно» забивали обе команды

    • в шести последних матчах «Депортиво Риестра» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бельграно» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.15, победа «Депортиво Риестра» — в 5.20.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Бельграно» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.60

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    «Бельграно» — «Депортиво Риестра»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Бельграно» на победный путь?
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