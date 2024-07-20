Бельграно
Deportivo Riestra
«Бельграно»
Турнирное положение: «Бельграно» по итогам пяти туров занимает 10-ю позицию с восемью очками в активе. Разница мячей: 8-9.
Команда отстает от лидера, которым пока что является «Тальерес», на пять очков, поэтому мотивации ей не занимать.
Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они сыграли вничью с «Тигре» (1:1).
Эта осечка прервала победную серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины и Южноамериканский кубок.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Бельграно» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой у коллектива хорошие шансы побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя, конечно, это пока еще старт первенства.
Франко Хара — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.
«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: «Депортиво Риестра» занимает 18-ю позицию в середине таблицы с шестью очками после пяти туров. Разница мячей: 3-5.
Команда отстает от нынешнего соперника на два очка, поэтому для того, чтобы не отстать еще сильнее, ей необходимо побеждать.
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата сенсационно обыграли «Ривер Плейт» (2:0).
Этот успех прервал серию поражений клуб в четыре поединка, которые пришлись чемпионат, а также Кубок Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Депортиво Риестра» четырежды проиграл при одной победе.
Очевидно, что с такой формой клуб не имеет хороших шансов не только на успех, но и даже на ничью. Тем более что в гостях из четырех последних игр он трижды проиграл.
Три гола команды в турнире забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Бельграно» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Бельграно» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Депортиво Риестра» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бельграно» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.15, победа «Депортиво Риестра» — в 5.20.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так же было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в четырех из пяти последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Бельграно» победит за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.60