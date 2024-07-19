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    «Аргентинос Хуниорс» начнет за здравие

    «Аргентинос Хуниорс» — «Тигре». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 19 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Тигре»
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    «Аргентинос Хуниорс»
    19 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Аргентинос Хуниорс» и «Тигре». Начало игры — в 00:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аргентинос Хуниорс» — «Тигре», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 19 Июля 2024 года

    Аргентинос Хуниорс

  • Аргентина. Примера
    •  Аргентинос Хуниорс 00:45 Тигре

    Тигре

  • Аргентина. Примера
    •

    «Аргентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Аргентинос Хуниорс» стартовал в чемпионате не столь уверенно. Нынче команда осела на скромной 8 позиции.

    При этом «Аргентинос Хуниорс» в 5 матчах набрал всего 9 очков. Да и забили игроки команды всего 6 мячей.

    Аргентинос Хуниорс — Тигре: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аргентинос Хуниорс» переиграл «Сентраль Кордобу» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Атлетико Рафаэле» (1:0). А вот в поединке с «Бельграно» ей не повезло (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аргентинос Хуниорс» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Аргентинос Хуниорс» выглядел весьма выгодно. Команда выиграла в 2 предыдущих матчах.

    Матчи против «Тигре» для «Аргентинос Хуниорс» складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно намерена максимально приблизиться к группе лидеров.

    «Тигре»

    Турнирное положение: «Тигре» начало чемпионата полностью провалил. На текущий момент команда находится на 25 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Тигре» крайне слабо атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились всего 3 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не умела победить. «Тигре» подписал мировую с «Бельграно» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Ривер Плейта» (1:3). Да и чуть ранее она дома уступила «Расингу» (0:4).

    В пяти последних матчах «Тигре» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Тигре» выглядит откровенно бледно. Команда еще ни разу не победила в новом чемпионате.

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    При этом «Тигре» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и отрыв от дна таблицы составляет всего 2 очка.

    Вот только две последних очных встречи с «Аргентинос Хуниорс» завершились для команды поражениями. Причем оба тех матча соперник выиграл с разницей в один мяч.

    И уж точно номинальные гости будут стараться добыть хотя бы балл. «Тигре» после паузы просто обязан прибавить в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • «Тигре» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Аргентинос Хуниорс» победил в 2 своих последних поединках

    • «Аргентинос Хуниорс» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аргентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

    Прогноз: «Аргентинос Хуниорс» явно сильнее соперника, и явно начнет матч активно.

    Номинальные гости крайне неудачно обороняются, да и вообще, еще ни разу не победили в текущем чемпионате.

    Ставка: Победа «Аргентинос Хуниорс» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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