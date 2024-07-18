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    «Бока Хуниорс» не прогнется перед эквадорцами

    «Индепендьенте дель Валле» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте дель Валле» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    18 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Индепендьенте дель Валле» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индепендьенте дель Валле» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 19 Июля 2024 года

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    «Индепендьенте дель Валле»

    Турнирное положение: «Индепендьенте дель Валле» вылетел из Кубка Либертадорес. 3 место в группе дало возможность продолжить борьбу лишь в Южноамериканском кубке.

    При этом «Индепендьенте дель Валле» в 6 матчах набрал всего 7 очков на групповом этапе Кубка Либертадорес. Да и забили эквадорцы всего 8 мячей.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Индепендьенте дель Валле» минимально переиграл «Оренсе».

    До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» Монтевидео (2:1). Да и с «Макарой» удалось справиться (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте дель Валле» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Индепендьенте дель Валле» выглядел весьма выгодно. Команда не проигрывает в 4 матчах кряду.

    Матчи против «Бока Хуниорс» для «Индепендьенте дель Валле» складываются удачно. Оба очных поединка были выиграны — 2:1, 3:2.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Эквадорцы выиграли в трех своих последних матчах, и явно хотят продолжения банкета.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» в своей группе занял 2 место. Команда в итоге на 2 пункта отстала от «Форталезы».

    Притом, что «Бока Хуниорс» не столь мощно атакует. В 6 поединках группового этапа Южноамериканского кубка игроки команды отличились 10 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Бока Хуниорс» сломил сопротивление «Альмиранте Браун» (2:1).

    До того команда дома минимально переиграла «Велес Сарсфилд». А вот встреча с «Платенсе» завершилась минимальной коллизией.

    В пяти последних матчах «Бока Хуниорс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Бока Хуниорс» выглядит вполне прилично. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом «Бока Хуниорс» на групповом этапе Южноамериканского кубка пропускал в среднем аккурат гол за матч. Причем проиграли аргентинцы лишь в одном поединке.

    Вот только победы даются «Боке» крайне натужно. Между тем, подбор игроков у аргентинского клуба весьма качественный.

    И уж точно номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. «Бока Хуниорс» способен преуспеть на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Индепендьенте дель Валле» победил в 3 своих последних поединках

    • Эквадорцы в обеих очных встречах обыгрывали «Боку»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте дель Валле» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.09 и 1.72.

    Прогноз: Аргентинцы явно не слабее соперника, и уж точно не будут лишь обороняться.

    Номинальные гости имеют приличный подбор атакующих исполнителей, плюс явно мотивированы пройти эквадорский барьер.

    Ставка: «Бока Хуниорс» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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    «Индепендьенте дель Валле» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» не прогнется перед эквадорцами
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