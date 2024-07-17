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    «Коринтианс» наконец-то прервет серию неудач?

    «Коринтианс» — «Крисиума». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Крисиума»
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    «Коринтианс»
    17 июля в матче чемпионата Бразилии сыграют «Коринтианс» и «Крисиума». Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2024 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 03:00 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
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    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 17-е место в таблице.

    У «Коринтианса» 12 очков в 16 матчах. Клуб одержал две победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

    Последние матчи: «Коринтианс» в текущем месяце играет неудачно. Клуб провел четыре матча, три из которых проиграл.

    Ранее в июле «Коринтианс» уступил «Палмейрасу», «Крузейро» и «Васко да Гаме».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Коринтианса» огромная мотивация. Команда рассчитывает прервать полосу неудач и покинуть зону вылета.

    Букмекеры определились с фаворитом. Котировки указывают на то, что «Коринтианс» должен завоевать три очка.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» располагается на 14-й позиции в таблице. Команда набрала 17 очков в 14 матчах.

    У «Крисиумы» 4 победы, 5 ничьих и 5 поражений. Разница мячей составляет 21-22.

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    • Последние матчи: «Крисиума» в нынешнем месяце провела 4 матча. Но удалось выиграть только одну встречу.

    «Крисиума» набрала три очка в матче с «Крузейро» (1:0). Игра состоялась 4 июля.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крисиума» находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое.

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    Команды давно не играли друг с другом. Последний раз это было в 2014 году. Тогда «Коринтианс» одолел «Крисиуму» со счетом 2:1.

    В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа.

    Статистика для ставок

    • «Коринтианс» сейчас находится в зоне вылета

    • В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа

    • Последний раз «Коринтианс» и «Крисиума» играли в 2014 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.75.

    Прогноз: «Коринтиансу» нужно срочно исправлять ситуацию. Команда играет дома и завоюет три очка.

    Ставка: Победа «Коринтианса» за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют забить обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.94

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    «Коринтианс» — «Крисиума»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. «Коринтианс» наконец-то прервет серию неудач?
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