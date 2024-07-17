Коринтианс
Крикума
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 17-е место в таблице.
У «Коринтианса» 12 очков в 16 матчах. Клуб одержал две победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
Последние матчи: «Коринтианс» в текущем месяце играет неудачно. Клуб провел четыре матча, три из которых проиграл.
Ранее в июле «Коринтианс» уступил «Палмейрасу», «Крузейро» и «Васко да Гаме».
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: У «Коринтианса» огромная мотивация. Команда рассчитывает прервать полосу неудач и покинуть зону вылета.
Букмекеры определились с фаворитом. Котировки указывают на то, что «Коринтианс» должен завоевать три очка.
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» располагается на 14-й позиции в таблице. Команда набрала 17 очков в 14 матчах.
У «Крисиумы» 4 победы, 5 ничьих и 5 поражений. Разница мячей составляет 21-22.
Последние матчи: «Крисиума» в нынешнем месяце провела 4 матча. Но удалось выиграть только одну встречу.
«Крисиума» набрала три очка в матче с «Крузейро» (1:0). Игра состоялась 4 июля.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крисиума» находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое.
Команды давно не играли друг с другом. Последний раз это было в 2014 году. Тогда «Коринтианс» одолел «Крисиуму» со счетом 2:1.
В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа.
Статистика для ставок
- «Коринтианс» сейчас находится в зоне вылета
- В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа
- Последний раз «Коринтианс» и «Крисиума» играли в 2014 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.75.
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Прогноз: «Коринтиансу» нужно срочно исправлять ситуацию. Команда играет дома и завоюет три очка.
Ставка: Победа «Коринтианса» за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют забить обе команды.
Ставка: Обе забьют за 1.94