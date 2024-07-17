17 июля в матче чемпионата Бразилии сыграют «Коринтианс» и «Крисиума». Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 17-е место в таблице.

У «Коринтианса» 12 очков в 16 матчах. Клуб одержал две победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Последние матчи: «Коринтианс» в текущем месяце играет неудачно. Клуб провел четыре матча, три из которых проиграл.

Ранее в июле «Коринтианс» уступил «Палмейрасу», «Крузейро» и «Васко да Гаме».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Коринтианса» огромная мотивация. Команда рассчитывает прервать полосу неудач и покинуть зону вылета.

Букмекеры определились с фаворитом. Котировки указывают на то, что «Коринтианс» должен завоевать три очка.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» располагается на 14-й позиции в таблице. Команда набрала 17 очков в 14 матчах.

У «Крисиумы» 4 победы, 5 ничьих и 5 поражений. Разница мячей составляет 21-22.

Последние матчи: «Крисиума» в нынешнем месяце провела 4 матча. Но удалось выиграть только одну встречу.

«Крисиума» набрала три очка в матче с «Крузейро» (1:0). Игра состоялась 4 июля.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крисиума» находится в нижней части таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое.

Команды давно не играли друг с другом. Последний раз это было в 2014 году. Тогда «Коринтианс» одолел «Крисиуму» со счетом 2:1.

В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа.

Статистика для ставок

«Коринтианс» сейчас находится в зоне вылета

В последних пяти гостевых матчах у «Крисиумы» только одна победа

Последний раз «Коринтианс» и «Крисиума» играли в 2014 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: «Коринтиансу» нужно срочно исправлять ситуацию. Команда играет дома и завоюет три очка.

Ставка: Победа «Коринтианса» за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеют забить обе команды.

Ставка: Обе забьют за 1.94