Добудут ли россиянки уверенную викторию?

Россия (женщины)
Турнирное положение: Россиянки в контрольных матчах смотрятся достаточно уверенно. Вот только два последних не принесли побед.
При этом Россия (женщины) уступила уругвайкам (1:2). А вот до того с ними же расписала мировую (1:1).
Последние матчи: до того россиянки сумели дважды переиграть эквадорок. Первый матч завершился со счетом 4:0, второй — 3:2.
До того россиянки учинили разгром женской сборной Ботсваны. В ворота соперниц влетело 4 безответных мяча.
В 5 своих последних матчах Россия (женщины) победила 3 раза. В этих поединках россиянки забили 13 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Россиянки прекрасно атакуют. Вот только не побеждала Россия (женщины) в 2 своих последних матчах.
До неудачных поединков с уругвайками женская сборная России выиграла трижды кряду. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и пора бы россиянка возвращаться на победный путь!
КНДР (женщины)
Турнирное положение: Эта команда давненько не проводила официальных матчей. Последний был сыгран еще в конце зимы.
При этом КНДР (женщины) не может выиграть уже в 2 матчах кряду. С японками команда сыграла вничью (0:0), после чего уступила (1:2).
Последние матчи: до неудачных поединков с японками команда разгромила женскую сборную Тайваня. В ворота соперниц кореянки отгрузили 5 сухих мячей.
До того КНДР (женщины) просто-таки уничтожила сборную Северных Марианских островов (17:0). А вот монголки были обыграны еще крупнее — 19:0.
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 42 (!) мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: поединки с крепкими соперниками даются кореянкам сложно. Тем не менее, на матч с россиянками они точно настроятся максимальным образом.
В двух своих последних матчах кореянки забили всего 1 мяч. Да и поражение от японцев обнажило проблемы команды в обороне.
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. КНДР (женщины) явно постарается дать достойный бой традиционно сильным россиянкам.
Очевидно, что кореянки не собираются лишь отсиживаться в тылах. Плюс пора бы команде демонстрировать свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- Россия (женщины) не выигрывала в 2 своих последних матчах
- КНДР (женщины) в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч
- В единственном очном поединке сборная КНДР (женщины) 10 лет назад переиграла россиянок (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 9.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.65 и 2.16.
- 2.29Шериф — Зиря: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.19Морнар — Динамо Тбилиси: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.58Спартак — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: Сборная КНДР (женщины) в последних матчах явно не преуспевала в созидательном аспекте.
Россиянки выглядят куда мощнее соперника, да и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.
Ставка: Фора России (женщины) -2.5 за 2.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54