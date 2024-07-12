Добудут ли россиянки уверенную викторию?

12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют Россия (женщины) и КНДР (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Россия (женщины)

Турнирное положение: Россиянки в контрольных матчах смотрятся достаточно уверенно. Вот только два последних не принесли побед.

При этом Россия (женщины) уступила уругвайкам (1:2). А вот до того с ними же расписала мировую (1:1).

Последние матчи: до того россиянки сумели дважды переиграть эквадорок. Первый матч завершился со счетом 4:0, второй — 3:2.

До того россиянки учинили разгром женской сборной Ботсваны. В ворота соперниц влетело 4 безответных мяча.

В 5 своих последних матчах Россия (женщины) победила 3 раза. В этих поединках россиянки забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Россиянки прекрасно атакуют. Вот только не побеждала Россия (женщины) в 2 своих последних матчах.

До неудачных поединков с уругвайками женская сборная России выиграла трижды кряду. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Да и пора бы россиянка возвращаться на победный путь!

КНДР (женщины)

Турнирное положение: Эта команда давненько не проводила официальных матчей. Последний был сыгран еще в конце зимы.

При этом КНДР (женщины) не может выиграть уже в 2 матчах кряду. С японками команда сыграла вничью (0:0), после чего уступила (1:2).

Последние матчи: до неудачных поединков с японками команда разгромила женскую сборную Тайваня. В ворота соперниц кореянки отгрузили 5 сухих мячей.

До того КНДР (женщины) просто-таки уничтожила сборную Северных Марианских островов (17:0). А вот монголки были обыграны еще крупнее — 19:0.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 42 (!) мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: поединки с крепкими соперниками даются кореянкам сложно. Тем не менее, на матч с россиянками они точно настроятся максимальным образом.

В двух своих последних матчах кореянки забили всего 1 мяч. Да и поражение от японцев обнажило проблемы команды в обороне.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. КНДР (женщины) явно постарается дать достойный бой традиционно сильным россиянкам.

Очевидно, что кореянки не собираются лишь отсиживаться в тылах. Плюс пора бы команде демонстрировать свои лучшие качества.

Статистика для ставок

Россия (женщины) не выигрывала в 2 своих последних матчах

КНДР (женщины) в 2 своих последних поединках забила всего 1 мяч

В единственном очном поединке сборная КНДР (женщины) 10 лет назад переиграла россиянок (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 9.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.65 и 2.16.

Прогноз: Сборная КНДР (женщины) в последних матчах явно не преуспевала в созидательном аспекте.

Россиянки выглядят куда мощнее соперника, да и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

Ставка: Фора России (женщины) -2.5 за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54