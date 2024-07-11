«Валюр» начнет без увертюр!

11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Валюр» и «Влазния». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валюр» — «Влазния», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валюр»

Турнирное положение: «Валюр» борется за чемпионский титул в Исландии. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Валюр» в 14 матчах своего чемпионата настрелял 36 мячей. А вот отставание от лидера составляет 5 очков.

Последние матчи: в минувшем туре исландского чемпионата команда переиграла «Филкир» (4:0). А вот до того случился вылет из Кубка страны от «Акурейри» (2:3).

До последней виктории команда проиграла дважды кряду. Весьма обидной получилась коллизия от «Акранеса» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валюр» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особенно стабильно. А вот с атакой у исландцев относительный порядок.

При этом «Валюр» относительно немного пропускает. В 14 поединках чемпионата оборона команды дала результативный сбой 18 раз.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются соорудить задел перед выездом в Албанию. Исландцы начнут встречу максимально агрессивно.

«Влазния»

Турнирное положение: «Влазния» не столь успешно провела минувший чемпионат Албании. Итоговое 4 место вряд ли удовлетворило клуб.

Причем «Влазния» выиграла менее чем в половине матчей чемпионата: 16 побед в 36 матчах. А вот оборона ошибалась не так уж часто — 34 пропущенных мяча.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Влазния» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

А вот единственный летний спарринг был выигран. Команда с минимальным счетом переиграла «Зриньски» Мостар.

В своем последнем официальном поединке «Влазния» уступила «Скендербеу» (2:3). Хотя до того команда расписала мировую с «Эгнатией» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: албанцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.

А вот недостаток игровой практики может сослужить команде плохую службу. Да и прибавить в плане реализации «Влазния» явно способна.

В 5 своих последних поединках «Влазния» выиграла 1 раз. В них игроки команды отличились 4 мячами при 8 пропущенных.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Албанцы уж точно постараются извлечь дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Валюр» до последней виктории проиграл дважды кряду

Исландцы в среднем забивают более 2 мячей за матч

Албанцы в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.22.

Прогноз: Исландцы смотрятся сильнее соперника, плюс весьма неплохо выглядят в атаке.

Албанцы слишком нестабильны, плюс «Валюр» явно постарается быстро решить исход встречи в свою пользу.

Ставка: Победа «Валюра» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10