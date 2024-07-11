«Валюр» начнет без увертюр!

Валур
Влажния
«Валюр»
Турнирное положение: «Валюр» борется за чемпионский титул в Исландии. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Валюр» в 14 матчах своего чемпионата настрелял 36 мячей. А вот отставание от лидера составляет 5 очков.
Последние матчи: в минувшем туре исландского чемпионата команда переиграла «Филкир» (4:0). А вот до того случился вылет из Кубка страны от «Акурейри» (2:3).
До последней виктории команда проиграла дважды кряду. Весьма обидной получилась коллизия от «Акранеса» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валюр» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не особенно стабильно. А вот с атакой у исландцев относительный порядок.
При этом «Валюр» относительно немного пропускает. В 14 поединках чемпионата оборона команды дала результативный сбой 18 раз.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются соорудить задел перед выездом в Албанию. Исландцы начнут встречу максимально агрессивно.
«Влазния»
Турнирное положение: «Влазния» не столь успешно провела минувший чемпионат Албании. Итоговое 4 место вряд ли удовлетворило клуб.
Причем «Влазния» выиграла менее чем в половине матчей чемпионата: 16 побед в 36 матчах. А вот оборона ошибалась не так уж часто — 34 пропущенных мяча.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Влазния» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.
А вот единственный летний спарринг был выигран. Команда с минимальным счетом переиграла «Зриньски» Мостар.
В своем последнем официальном поединке «Влазния» уступила «Скендербеу» (2:3). Хотя до того команда расписала мировую с «Эгнатией» (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: албанцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.
А вот недостаток игровой практики может сослужить команде плохую службу. Да и прибавить в плане реализации «Влазния» явно способна.
В 5 своих последних поединках «Влазния» выиграла 1 раз. В них игроки команды отличились 4 мячами при 8 пропущенных.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Албанцы уж точно постараются извлечь дивиденды из контратак.
Статистика для ставок
- «Валюр» до последней виктории проиграл дважды кряду
- Исландцы в среднем забивают более 2 мячей за матч
- Албанцы в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валюр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.64 и 2.22.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Исландцы смотрятся сильнее соперника, плюс весьма неплохо выглядят в атаке.
Албанцы слишком нестабильны, плюс «Валюр» явно постарается быстро решить исход встречи в свою пользу.
Ставка: Победа «Валюра» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10