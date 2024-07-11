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    «Сараево» увезёт из Казахстана приемлимый результат?

    «Актобе» — «Сараево». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Сараево»
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    «Борац» — «Сараево»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Актобе» — «Сараево». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Сараево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 18:00 Сараево

    Сараево

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Актобе»

    Турнирная таблица: «Актобе» — бронзовый призёр чемпионата Казахстана, в минувшем сезоне команда набрала 50 очков, пропустив вперёд «Астану» и «Ордабасы».

    Последние матчи: В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Актобе» занимает вторую строчку в турнирной таблице с активом 22 балла. Отставание от лидера «Ордабасы» составляет 3 пункта. В 12 туре чемпионата Казахстана «Актобе» уступил «Тоболу» (3:4)

    Актобе — Сараево: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Актобе» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде актюбинцы выиграли у «Торпедо» Кутаиси (1:2 — дома, 4:1 — в гостях), но уступили румынскому клубу «Сепси» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

    «Сараево»

    Турнирная таблица: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Сараево» занял 4 место, набрав 53 очка. Выше в турнирной таблице расположились «Борац», «Зриньски» и «Вележ Мостар».

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  • Вчера

    • Последние матчи: Новый сезон в боснийском первенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 3 августа. В этот день «Сараево» проведёт игру против команды «Слобода Тузла».

    Не сыграют: Из-за травмы в первом матче Лиги конференций команде не сможет помочь защитник Тарик Капетанович.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Сараево» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступи грузинскому клубу «Торпедо» Кутаиси (3:3 — сумма двух встреч, 2:4 — «Сараево» проиграл по пенальти).

    Статистика для ставок

    • «Актобе» не может выиграть в трёх матчах подряд: 1 ничья и 2 поражения

    • Чемпионат Боснии и Герцеговины стартует 3 августа

    • Ранее «Актобе» и «Сараево» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.48, а победа «Сараево» — в 3.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Актобе» и «Сараево» наверняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают. К слову боснийский клуб может воспользоваться черной полосой казахстанского коллектива.

    Ставка: Фора «Сараево» (0) с коэффициентом 2.65.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Актобе» — «Сараево»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сараево» увезёт из Казахстана приемлимый результат?
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