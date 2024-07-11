«Сараево» увезёт из Казахстана приемлимый результат?

Актобе
Сараево
«Актобе»
Турнирная таблица: «Актобе» — бронзовый призёр чемпионата Казахстана, в минувшем сезоне команда набрала 50 очков, пропустив вперёд «Астану» и «Ордабасы».
Последние матчи: В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Актобе» занимает вторую строчку в турнирной таблице с активом 22 балла. Отставание от лидера «Ордабасы» составляет 3 пункта. В 12 туре чемпионата Казахстана «Актобе» уступил «Тоболу» (3:4)
Актобе — Сараево: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Актобе» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде актюбинцы выиграли у «Торпедо» Кутаиси (1:2 — дома, 4:1 — в гостях), но уступили румынскому клубу «Сепси» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).
«Сараево»
Турнирная таблица: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Сараево» занял 4 место, набрав 53 очка. Выше в турнирной таблице расположились «Борац», «Зриньски» и «Вележ Мостар».
Последние матчи: Новый сезон в боснийском первенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 3 августа. В этот день «Сараево» проведёт игру против команды «Слобода Тузла».
Не сыграют: Из-за травмы в первом матче Лиги конференций команде не сможет помочь защитник Тарик Капетанович.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Сараево» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступи грузинскому клубу «Торпедо» Кутаиси (3:3 — сумма двух встреч, 2:4 — «Сараево» проиграл по пенальти).
Статистика для ставок
- «Актобе» не может выиграть в трёх матчах подряд: 1 ничья и 2 поражения
- Чемпионат Боснии и Герцеговины стартует 3 августа
- Ранее «Актобе» и «Сараево» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.48, а победа «Сараево» — в 3.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.80 соответственно.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Актобе» и «Сараево» наверняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают. К слову боснийский клуб может воспользоваться черной полосой казахстанского коллектива.
Ставка: Фора «Сараево» (0) с коэффициентом 2.65.
Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.