«Сараево» увезёт из Казахстана приемлимый результат?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Актобе» — «Сараево». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Сараево», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирная таблица: «Актобе» — бронзовый призёр чемпионата Казахстана, в минувшем сезоне команда набрала 50 очков, пропустив вперёд «Астану» и «Ордабасы».

Последние матчи: В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Актобе» занимает вторую строчку в турнирной таблице с активом 22 балла. Отставание от лидера «Ордабасы» составляет 3 пункта. В 12 туре чемпионата Казахстана «Актобе» уступил «Тоболу» (3:4)

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Актобе» играл в Лиге конференций: во 2-м отборочном раунде актюбинцы выиграли у «Торпедо» Кутаиси (1:2 — дома, 4:1 — в гостях), но уступили румынскому клубу «Сепси» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

«Сараево»

Турнирная таблица: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Сараево» занял 4 место, набрав 53 очка. Выше в турнирной таблице расположились «Борац», «Зриньски» и «Вележ Мостар».

Последние матчи: Новый сезон в боснийском первенстве ещё не стартовал, матчи 1-го тура запланированы на 3 августа. В этот день «Сараево» проведёт игру против команды «Слобода Тузла».

Не сыграют: Из-за травмы в первом матче Лиги конференций команде не сможет помочь защитник Тарик Капетанович.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Сараево» не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступи грузинскому клубу «Торпедо» Кутаиси (3:3 — сумма двух встреч, 2:4 — «Сараево» проиграл по пенальти).

Статистика для ставок

«Актобе» не может выиграть в трёх матчах подряд: 1 ничья и 2 поражения

Чемпионат Боснии и Герцеговины стартует 3 августа

Ранее «Актобе» и «Сараево» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.48, а победа «Сараево» — в 3.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Актобе» и «Сараево» наверняка сыграют от обороны, команды друг друга не знают. К слову боснийский клуб может воспользоваться черной полосой казахстанского коллектива.

Ставка: Фора «Сараево» (0) с коэффициентом 2.65.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.