Удастся ли «Аваи» подняться на вершину?

9 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Аваи» и «Новоризонтиньо». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аваи» — «Новоризонтиньо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аваи»

Турнирное положение: «Аваи» бьется за выход в элитный дивизион. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильской Серии В.

При этом «Аваи» в случае победы в этой встрече поднимется на вершину. Да и проиграла команда только в 2 матчах из 13.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аваи» не сумел переиграть «Амазонас» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аваи» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Причем в трех своих последних поединках команда сыграла вничью. А вот серия без поражений тянется еще с конца апреля.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Аваи» выглядел не столь мощно. Потери очков стали неприятной тенденцией.

Матчи против «Новоризонтиньо» для команды традиционно складываются сложно. Из 2 последних очных поединков «Аваи» по разу выиграл и уступил.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и новичок команды 40-летний Вагнер Лав вполне может сказать свое веское слово.

«Новоризонтиньо»

Турнирное положение: «Новоризонтиньо» ходит в середняках лиги. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Новоризонтиньо» достаточно посредственно атакует. В 13 поединках чемпионата игроки команды отличились 14 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Новоризонтиньо» расписал паритет с «Мирассолом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:1). А вот чуть ранее случилась мировая в поединке с «Амазонасом» (1:1).

В пяти последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рауль Прата — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Новоризонтиньо» выглядит относительно неплохо. Команда имеет трехматчевую беспроигрышную серию.

При этом «Новоризонтиньо» пропустил в свои ворота 14 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

Вот только выиграла команда лишь в 5 матчах чемпионата из 13. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Новоризонтиньо» никому за здорово живешь очков не отдают.

Статистика для ставок

«Новоризонтиньо» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Аваи» в случае победы поднимется на 1 место

«Аваи» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аваи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

Прогноз: «Аваи» мотивирован забраться на вершину, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева прекрасно обороняются, да и с появлением Вагнера Лава должны поднатореть в атаке.

Ставка: Победа «Аваи» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54