ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтСборная Англия по-прежнему играет в скучный футбол, но теперь это не должно волновать Максим ГлушенковЭкс-игрок «Реала» в «Спартаке», лучший ассистент ЧР в «Зените». Топ-10 летних трансферов РПЛ Букайо Сака — нападающий сборной Англии Дневник Евро. Сака спас Англию, Мюльдюр похоронил сборную Турции, а Нидерланды — в полуфинале
  • 13:07
    • «Жирона» подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед»
  • 12:53
    • Стало известно, останется ли Доривал в сборной Бразилии после провала на Кубке Америки
  • 12:43
    • Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»
  • 12:20
    • Сергеев вернется в «Крылья Советов»
  • 12:13
    • «Краснодар» купит защитника из аргентинского «Расинга»
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
    Все новости спорта

    Удастся ли «Аваи» подняться на вершину?

    «Аваи» — «Новоризонтиньо». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 9 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Аваи» — «Новоризонтиньо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аваи»
    9 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Аваи» и «Новоризонтиньо». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аваи» — «Новоризонтиньо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аваи»

    Турнирное положение: «Аваи» бьется за выход в элитный дивизион. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы бразильской Серии В.

    При этом «Аваи» в случае победы в этой встрече поднимется на вершину. Да и проиграла команда только в 2 матчах из 13.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аваи» не сумел переиграть «Амазонас» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аваи» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Причем в трех своих последних поединках команда сыграла вничью. А вот серия без поражений тянется еще с конца апреля.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Аваи» выглядел не столь мощно. Потери очков стали неприятной тенденцией.

    Матчи против «Новоризонтиньо» для команды традиционно складываются сложно. Из 2 последних очных поединков «Аваи» по разу выиграл и уступил.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и новичок команды 40-летний Вагнер Лав вполне может сказать свое веское слово.

    «Новоризонтиньо»

    Турнирное положение: «Новоризонтиньо» ходит в середняках лиги. Команда ныне расположилась на 11 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Новоризонтиньо» достаточно посредственно атакует. В 13 поединках чемпионата игроки команды отличились 14 точными ударами.

  • Экс-игрок «Реала» в «Спартаке», лучший ассистент ЧР в «Зените». Топ-10 летних трансферов РПЛ
  • Представляем десятку самых громких переходов этого лета в Российской Премьер-лиге
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Новоризонтиньо» расписал паритет с «Мирассолом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:1). А вот чуть ранее случилась мировая в поединке с «Амазонасом» (1:1).

    В пяти последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рауль Прата — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Новоризонтиньо» выглядит относительно неплохо. Команда имеет трехматчевую беспроигрышную серию.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Новоризонтиньо» пропустил в свои ворота 14 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

    Вот только выиграла команда лишь в 5 матчах чемпионата из 13. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Новоризонтиньо» никому за здорово живешь очков не отдают.

    Статистика для ставок

    • «Новоризонтиньо» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Аваи» в случае победы поднимется на 1 место

    • «Аваи» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аваи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.50.

    Прогноз: «Аваи» мотивирован забраться на вершину, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева прекрасно обороняются, да и с появлением Вагнера Лава должны поднатореть в атаке.

    Ставка: Победа «Аваи» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Пари НН — Нови Пазар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наварро — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Крузейро — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Форталеза — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аваи» — «Новоризонтиньо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Удастся ли «Аваи» подняться на вершину?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры