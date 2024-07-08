«Крисиуму» ждет коллизия

8 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Крисиума». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория» имеет столько же очков, сколько и находящийся в группе риска «Коринтианс». Да и выиграла команда всего в 3 матчах из 14.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витория» уступила как раз «тимао» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Причем в трех своих последних поединках команда победила. Правда, в каждом из них «трехцветные» пропускали по одному мячу.

Не сыграют: Эвералдо — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Витория» усугубила свое турнирное положение. Два последних матча были проиграны.

Матчи против «Крисиумы» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Витория» выиграла и проиграла по 2 раза.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только пропускает команда частенько — 23 мяча.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» сражается за попадание в топ-12. Команда ныне расположилась на искомой 12 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Крисиума» довольно неплохо атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Крисиума» дома переиграла «Крузейро» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Интернасьоналем» (1:1). А вот чуть случилась обидная коллизия в матче с «Сан-Паулу» (1:2).

В пяти последних матчах «Крисиума» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

Не сыграют: Жонатан, Фелипе Визеу — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно неплохо. В двух последних матчах команда набрала 4 очка.

При этом «Крисиума» пропустила в свои ворота уже 19 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

Вот только выиграла команда лишь в 4 матчах чемпионата из 14. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Крисиума» способна эффективно сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Крисиума» обыграла «Виторию» в 2 последних очных поединках

«Витория» проиграла в 2 своих последних поединках

«Крисиума» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.

Прогноз: «Витория» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

«Крисиума» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

Ставка: Победа «Витории» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18