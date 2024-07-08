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    «Крисиуму» ждет коллизия

    «Витория» — «Крисиума». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Крисиума»
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    «Крисиума»
    8 июля в 15-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Крисиума». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 08 Июля 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 00:30 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
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    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витория» имеет столько же очков, сколько и находящийся в группе риска «Коринтианс». Да и выиграла команда всего в 3 матчах из 14.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витория» уступила как раз «тимао» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

    Причем в трех своих последних поединках команда победила. Правда, в каждом из них «трехцветные» пропускали по одному мячу.

    Не сыграют: Эвералдо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Витория» усугубила свое турнирное положение. Два последних матча были проиграны.

    Матчи против «Крисиумы» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Витория» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только пропускает команда частенько — 23 мяча.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» сражается за попадание в топ-12. Команда ныне расположилась на искомой 12 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Крисиума» довольно неплохо атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Крисиума» дома переиграла «Крузейро» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Интернасьоналем» (1:1). А вот чуть случилась обидная коллизия в матче с «Сан-Паулу» (1:2).

    В пяти последних матчах «Крисиума» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Жонатан, Фелипе Визеу — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно неплохо. В двух последних матчах команда набрала 4 очка.

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    При этом «Крисиума» пропустила в свои ворота уже 19 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.

    Вот только выиграла команда лишь в 4 матчах чемпионата из 14. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.

    И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Крисиума» способна эффективно сыграть вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Крисиума» обыграла «Виторию» в 2 последних очных поединках

    • «Витория» проиграла в 2 своих последних поединках

    • «Крисиума» не проигрывает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.

    Прогноз: «Витория» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.

    «Крисиума» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.

    Ставка: Победа «Витории» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Витория» — «Крисиума»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. «Крисиуму» ждет коллизия
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