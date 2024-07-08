«Крисиуму» ждет коллизия

Витория Салвадор
Крикума
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» пока никак не может оторваться от опасной зоны. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Витория» имеет столько же очков, сколько и находящийся в группе риска «Коринтианс». Да и выиграла команда всего в 3 матчах из 14.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Витория» уступила как раз «тимао» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.
Причем в трех своих последних поединках команда победила. Правда, в каждом из них «трехцветные» пропускали по одному мячу.
Не сыграют: Эвералдо — травмирован.
Состояние команды: В последних поединках «Витория» усугубила свое турнирное положение. Два последних матча были проиграны.
Матчи против «Крисиумы» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Витория» выиграла и проиграла по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только пропускает команда частенько — 23 мяча.
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» сражается за попадание в топ-12. Команда ныне расположилась на искомой 12 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Крисиума» довольно неплохо атакует. В 12 поединках чемпионата игроки команды отличились 19 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Крисиума» дома переиграла «Крузейро» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Интернасьоналем» (1:1). А вот чуть случилась обидная коллизия в матче с «Сан-Паулу» (1:2).
В пяти последних матчах «Крисиума» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.
Не сыграют: Жонатан, Фелипе Визеу — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно неплохо. В двух последних матчах команда набрала 4 очка.
При этом «Крисиума» пропустила в свои ворота уже 19 мячей. Хотя в кадровом плане у команды не так много пробоин.
Вот только выиграла команда лишь в 4 матчах чемпионата из 14. Да и нестабильность результатов пока не позволяет подняться повыше.
И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Крисиума» способна эффективно сыграть вторым номером.
Статистика для ставок
- «Крисиума» обыграла «Виторию» в 2 последних очных поединках
- «Витория» проиграла в 2 своих последних поединках
- «Крисиума» не проигрывает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.43Динамо — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Витория» постарается оторваться от зоны вылета, и уж точно будет активно атаковать.
«Крисиума» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает достаточно часто.
Ставка: Победа «Витории» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18