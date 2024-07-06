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    Выйдет ли Венесуэла в полуфинал Кубка Америки?

    Венесуэла — Канада. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Америки, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Канада
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    Саломон Рондон
    6 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Венесуэла и Канада. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. 1/4 финала 06 Июля 2024 года

    Венесуэла

  • Каракас
    •  Венесуэла 04:00 Канада

    Канада

  • Оттава
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    Венесуэла

    Турнирное положение: Венесуэла вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Эквадором, Мексикой и Ямайкой.

    Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 6-1.

    Венесуэла — Канада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная разгромила Ямайку (3:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Кубок Южной Америки.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Дарвин Мачис.

    Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и контрольных — Венесуэла ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая выглядит фаворитом дуэли, но это, конечно, не значит, что против столь сильного соперника ей будет легко.

    Эдуардо Бельо и Саломон Рондон — лучшие бомбардиры команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.

    Канада

    Турнирное положение: Канада вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.

    Команда набрала четыре очка, уступив победителю Аргентине пять баллов, и закончила стадию с отрицательной разницей мячей: 1-2.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная сыграла вничью с Чили (0:0).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и один контрольный поединок, Канада проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

    Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды на Кубке Америки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Венесуэла выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа Канады — в 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в шести последних матчах номинальных гостей хотя бы один из соперников не забивал. Во всех трех поединках в группе Кубка Америки был реализон такой же сценарий.

    При этом в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев сыграл такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в трех последних поединках.

    Ставка: Венесуэла выиграет за 2.65.

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    Венесуэла — Канада: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Венесуэла в полуфинал Кубка Америки?
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