Выйдет ли Венесуэла в полуфинал Кубка Америки?

Венесуэла
Канада
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэла вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Эквадором, Мексикой и Ямайкой.
Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 6-1.
Венесуэла — Канада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная разгромила Ямайку (3:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Кубок Южной Америки.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Дарвин Мачис.
Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и контрольных — Венесуэла ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая выглядит фаворитом дуэли, но это, конечно, не значит, что против столь сильного соперника ей будет легко.
Эдуардо Бельо и Саломон Рондон — лучшие бомбардиры команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.
Канада
Турнирное положение: Канада вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.
Команда набрала четыре очка, уступив победителю Аргентине пять баллов, и закончила стадию с отрицательной разницей мячей: 1-2.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная сыграла вничью с Чили (0:0).
Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и один контрольный поединок, Канада проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.
Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды на Кубке Америки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Венесуэла выиграла
- в трех из четырех последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа Канады — в 3.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.
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Прогноз: в шести последних матчах номинальных гостей хотя бы один из соперников не забивал. Во всех трех поединках в группе Кубка Америки был реализон такой же сценарий.
При этом в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев сыграл такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в трех последних поединках.
Ставка: Венесуэла выиграет за 2.65.