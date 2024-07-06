Выйдет ли Венесуэла в полуфинал Кубка Америки?

6 июля в четвертьфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Венесуэла и Канада. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэла вышла в четвертьфинал Кубка Америки с первого места в группе с Эквадором, Мексикой и Ямайкой.

Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 6-1.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная разгромила Ямайку (3:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Кубок Южной Америки.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Дарвин Мачис.

Состояние команды: в последних четырех матчах — официальных и контрольных — Венесуэла ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая выглядит фаворитом дуэли, но это, конечно, не значит, что против столь сильного соперника ей будет легко.

Эдуардо Бельо и Саломон Рондон — лучшие бомбардиры команды и Кубка Америки 2024 года с двумя голами.

Канада

Турнирное положение: Канада вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.

Команда набрала четыре очка, уступив победителю Аргентине пять баллов, и закончила стадию с отрицательной разницей мячей: 1-2.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках третьего тура группы Кубка Америки сборная сыграла вничью с Чили (0:0).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на Кубок Америки, благодаря чему коллектив и вышел в плей-офф.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и один контрольный поединок, Канада проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды на Кубке Америки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Венесуэла выиграла

в трех из четырех последних матчей Венесуэлы хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа Канады — в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в шести последних матчах номинальных гостей хотя бы один из соперников не забивал. Во всех трех поединках в группе Кубка Америки был реализон такой же сценарий.

При этом в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев сыграл такой же расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в трех последних поединках.

Ставка: Венесуэла выиграет за 2.65.