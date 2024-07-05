«Коламбус» продолжит крушить соперников

4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Нэшвилл». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: После 18-и сыгранных матчей занимает 4-е место в Восточной конференции чемпионата США с 33 очками в активе. «Коламбус» отстает от тройки лидеров на 2 балла.

Команда имеет 2-3 игры в запасе по сравнению с конкурентами в таблице. К тому же, «Коламбус» крепко держится в зоне плей-офф, опережая 10-ю строчку на 11 баллов.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата США «Коламбус» разгромил «Нью-Инглэнд» со счетом 5:1, а до этого крупно обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (4:0).

В последних 7-м матчах в МЛС у «Коламбуса» только 1 поражение от «Интер Майами» (1:2) и 6 побед. За этот период команда смогла забить 21 гол при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Эван Буш (травма).

Состояние команды: В последних турах «Коламбус» выглядит очень мощно, команда много забивает и крушит соперников одного за другим. На Востоке «Коламбус» занимает 3-е место по результативности.

К тому же, у команды есть лидер, который уже смог забить много голов. Нападающий «Коламбуса» Кучо за 13 матчей отличился 10-ю мячами и сделал 4 голевые передачи.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Команда является крепким середняков на Востоке в МЛС, занимая 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Нэшвилл» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в плей-офф лиги.

В нынешнем сезоне команда не очень удачно выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 11-е место на Востоке с 9-ю набранными очками из 24-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата США «Нэшвилл» проиграл «Интер Майами» со счетом 1:2, а до этого обыграл «Нью-Йорк Сити» (1:0), забив единственный гол на 23-й минуте.

В последних 5-и матчах у «Нэшвилла» по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат. За этот период команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: «Нэшвилл» выглядит неплохо в последнее время, но низкая результативность может сыграть в злую шутку в предстоящем матче, даже для сравнения, у «Коламбуса» 21 забитый гол в 7-и последних матчах, а у «Нэшвилла» только 5 в 5-и встречах.

В 2024-м году эти команда уже встречались. В марте «Нэшвилл» и «Коламбус» сыграли вничью со счетом 2:2. «Коламбус Крю» сумел уйти от поражения на 79-й минуте.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» сумел забить 21 гол в 7-и последних матчах

В последних 5-и очных встречах «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» только 1 раз

«Нэшвилл» не проиграл ни один гостевой матч из последних 4-х, пропустив при этом 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.80, а победа «Нэшвилла» — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что «Коламбус» уверенно обыграет «Нэшвилл».

Ставка: Победа «Коламбуса» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: «Коламбус» должен забить минимум 2 гола в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Коламбуса» 2 больше за 1.85.