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    «Коламбус» продолжит крушить соперников

    «Коламбус Крю» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Нэшвилл»
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    Уилл Трэпп — игрок «Коламбус Крю»
    4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Нэшвилл». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2024 года

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 01:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • Нашвилл
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    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: После 18-и сыгранных матчей занимает 4-е место в Восточной конференции чемпионата США с 33 очками в активе. «Коламбус» отстает от тройки лидеров на 2 балла.

    Команда имеет 2-3 игры в запасе по сравнению с конкурентами в таблице. К тому же, «Коламбус» крепко держится в зоне плей-офф, опережая 10-ю строчку на 11 баллов.

    Коламбус Крю — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата США «Коламбус» разгромил «Нью-Инглэнд» со счетом 5:1, а до этого крупно обыграл «Спортинг Канзас-Сити» (4:0).

    В последних 7-м матчах в МЛС у «Коламбуса» только 1 поражение от «Интер Майами» (1:2) и 6 побед. За этот период команда смогла забить 21 гол при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграет: Эван Буш (травма).

    Состояние команды: В последних турах «Коламбус» выглядит очень мощно, команда много забивает и крушит соперников одного за другим. На Востоке «Коламбус» занимает 3-е место по результативности.

    К тому же, у команды есть лидер, который уже смог забить много голов. Нападающий «Коламбуса» Кучо за 13 матчей отличился 10-ю мячами и сделал 4 голевые передачи.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняков на Востоке в МЛС, занимая 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Нэшвилл» продолжает вести борьбу за сохранение прописки в плей-офф лиги.

    В нынешнем сезоне команда не очень удачно выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 11-е место на Востоке с 9-ю набранными очками из 24-х возможных.

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  • 01/07/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата США «Нэшвилл» проиграл «Интер Майами» со счетом 1:2, а до этого обыграл «Нью-Йорк Сити» (1:0), забив единственный гол на 23-й минуте.

    В последних 5-и матчах у «Нэшвилла» по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат. За этот период команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: «Нэшвилл» выглядит неплохо в последнее время, но низкая результативность может сыграть в злую шутку в предстоящем матче, даже для сравнения, у «Коламбуса» 21 забитый гол в 7-и последних матчах, а у «Нэшвилла» только 5 в 5-и встречах.

    В 2024-м году эти команда уже встречались. В марте «Нэшвилл» и «Коламбус» сыграли вничью со счетом 2:2. «Коламбус Крю» сумел уйти от поражения на 79-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» сумел забить 21 гол в 7-и последних матчах

    • В последних 5-и очных встречах «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» только 1 раз

    • «Нэшвилл» не проиграл ни один гостевой матч из последних 4-х, пропустив при этом 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.80, а победа «Нэшвилла» — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: Можно предположить, что «Коламбус» уверенно обыграет «Нэшвилл».

    Ставка: Победа «Коламбуса» с форой (-1.5) за 2.15.

    Прогноз: «Коламбус» должен забить минимум 2 гола в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Коламбуса» 2 больше за 1.85.

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    «Коламбус Крю» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. «Коламбус» продолжит крушить соперников
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