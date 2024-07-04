«Крисиума» на своем поле примет «Крузейро» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 18 забитых мячей, в пассиве — 19 пропущенных.

Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на два балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Интернасьоналом» (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому он только приблизился к зоне вылета.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Жонатан, Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крисиума» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов всерьез рискуют опуститься в зону вылета.

Артур Каике и Матеузиньо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам 12-ти матчей «Крузейро» занимает седьмое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 16-16.

Команда находится в зоне Южноамериканского куба, уступая на один балл от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Фламенго» (1:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, при одной победе.

Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в последнее время нечасто побеждают, так что им будет непросто взять три очка.

Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов

в семи из 10-ти последних матчей «Крузейро» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Крисиума» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Крузейро» — в 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Крисиумы».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45