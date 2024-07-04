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    Вернется ли «Крузейро» в топ-6?

    «Крисиума» — «Крузейро». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Крузейро»
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    Матеус Перейра
    «Крисиума» на своем поле примет «Крузейро» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 02:00 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
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    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 18 забитых мячей, в пассиве — 19 пропущенных.

    Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на два балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Интернасьоналом» (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому он только приблизился к зоне вылета.

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    Не сыграют: травмированы — Жонатан, Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крисиума» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов всерьез рискуют опуститься в зону вылета.

    Артур Каике и Матеузиньо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: По итогам 12-ти матчей «Крузейро» занимает седьмое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 16-16.

    Команда находится в зоне Южноамериканского куба, уступая на один балл от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Фламенго» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, при одной победе.

    Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в последнее время нечасто побеждают, так что им будет непросто взять три очка.

    Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

    • в семи из восьми последних матчей «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из 10-ти последних матчей «Крузейро» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Крисиума» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Крузейро» — в 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних играх гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Крисиумы».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Крисиума» — «Крузейро»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Крузейро» в топ-6?
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