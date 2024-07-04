Крикума
Крузейро
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 18 забитых мячей, в пассиве — 19 пропущенных.
Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на два балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.
Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Интернасьоналом» (1:1).
Эта мировая оформила безвыигрышную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии, поэтому он только приблизился к зоне вылета.
Не сыграют: травмированы — Жонатан, Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крисиума» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, который в случае продолжения таких результатов всерьез рискуют опуститься в зону вылета.
Артур Каике и Матеузиньо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.
«Крузейро»
Турнирное положение: По итогам 12-ти матчей «Крузейро» занимает седьмое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 16-16.
Команда находится в зоне Южноамериканского куба, уступая на один балл от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Фламенго» (1:2).
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии, при одной победе.
Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в последнее время нечасто побеждают, так что им будет непросто взять три очка.
Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в восьми последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды
- в семи из восьми последних матчей «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов
- в семи из 10-ти последних матчей «Крузейро» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Крисиума» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.75. Ничья — в 3.05, победа «Крузейро» — в 2.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
При этом в двух из трех последних играх гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Крисиумы».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45