Крикума
Интернасьонал
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Крисиума» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем немногим менее 2 голов за матч: 18 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крисиума» уступила «Сан-Паулу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.
Не сыграют: Фелипе Визеу, Яла Боласи — травмированы.
Состояние команды: В последних поединках «Крисиума» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Матчи против «Интернасьонала» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» уступила трижды при 2 ничьих.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Вот только команда не побеждает «Интернасьонал» уже без малого 20 лет.
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за высокие места. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Интернасьонал» слабовато атакует. В 10 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 9 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Интернасьонал» дома уступил «Атлетико Минейро» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Гремио» (1:0). А вот чуть ранее был минимально бит «Коринтианс».
В пяти последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: Иван — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» выглядит относительно неплохо. До последней неудачи команда выиграла дважды кряду.
При этом «Интернасьонал» пропустил в свои ворота всего лишь 7 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-6.
В кадровом плане у команды практически полнейшая идиллия. Да и матчи с «Крисиумой» для нее исторически складываются успешно.
И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы «Интернасьоналю» поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Интернасьонал» пропустил всего 7 мячей в 10 матчах чемпионата
- «Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч
- «Крисиума» не побеждает «Интернасьонал» уже почти 20 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.
- 3.00Швейцария — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.08Германия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.
«Интернасьонал» прекрасно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.
Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39