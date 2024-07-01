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    Вернется ли «Интернасьонал» на победный путь?

    «Крисиума» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Интернасьонал»
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    Алан Патрик
    1 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Интернасьонал». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 01 Июля 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 00:30 Интернасьонал

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Крисиума» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем немногим менее 2 голов за матч: 18 мячей в 10 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крисиума» уступила «Сан-Паулу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.

    Не сыграют: Фелипе Визеу, Яла Боласи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Крисиума» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи против «Интернасьонала» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» уступила трижды при 2 ничьих.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Вот только команда не побеждает «Интернасьонал» уже без малого 20 лет.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за высокие места. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Интернасьонал» слабовато атакует. В 10 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 9 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Интернасьонал» дома уступил «Атлетико Минейро» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Гремио» (1:0). А вот чуть ранее был минимально бит «Коринтианс».

    В пяти последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Иван — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» выглядит относительно неплохо. До последней неудачи команда выиграла дважды кряду.

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    При этом «Интернасьонал» пропустил в свои ворота всего лишь 7 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-6.

    В кадровом плане у команды практически полнейшая идиллия. Да и матчи с «Крисиумой» для нее исторически складываются успешно.

    И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы «Интернасьоналю» поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Интернасьонал» пропустил всего 7 мячей в 10 матчах чемпионата

    • «Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Крисиума» не побеждает «Интернасьонал» уже почти 20 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.

    Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Интернасьонал» прекрасно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    «Крисиума» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Интернасьонал» на победный путь?
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