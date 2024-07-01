1 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Интернасьонал». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» пока никак не может отдалиться от группы аутсайдеров. Сейчас команда находится на скромном 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Крисиума» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускает команда в среднем немногим менее 2 голов за матч: 18 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крисиума» уступила «Сан-Паулу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Да и побеждает команда по большим праздникам. В активе у нее всего лишь 3 виктории в 10 поединках бразильской Серии А.

Не сыграют: Фелипе Визеу, Яла Боласи — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Крисиума» несколько улучшила свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи против «Интернасьонала» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» уступила трижды при 2 ничьих.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Вот только команда не побеждает «Интернасьонал» уже без малого 20 лет.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за высокие места. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Интернасьонал» слабовато атакует. В 10 поединках чемпионата игроки команды отличились всего лишь 9 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Интернасьонал» дома уступил «Атлетико Минейро» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Гремио» (1:0). А вот чуть ранее был минимально бит «Коринтианс».

В пяти последних матчах «Интернасьонал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Иван — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интернасьонал» выглядит относительно неплохо. До последней неудачи команда выиграла дважды кряду.

При этом «Интернасьонал» пропустил в свои ворота всего лишь 7 мячей. Да и потенциально команда способна на попадание в топ-6.

В кадровом плане у команды практически полнейшая идиллия. Да и матчи с «Крисиумой» для нее исторически складываются успешно.

И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Пора бы «Интернасьоналю» поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Интернасьонал» пропустил всего 7 мячей в 10 матчах чемпионата

«Интернасьонал» в среднем забивает менее гола за матч

«Крисиума» не побеждает «Интернасьонал» уже почти 20 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.39 и 1.58.

Прогноз: Номинальные гости по игре выглядят сильнее соперника, и явно намерены подняться повыше в таблице.

«Интернасьонал» прекрасно обороняется, да и в атаке явно способен поднатореть.

Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39