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    Усилит ли «Крисиума» кризис «Сан-Паулу»?

    «Сан-Паулу» — «Крисиума». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Крисиума»
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    «Крисиума»
    «Сан-Паулу» на своем поле примет «Крисиуму» в 12-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 28 июня и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Июня 2024 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:00 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Его разгромил «Васку да Гама» (1:4).

    Эта неудача продлила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Жоау Морейра, Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Эти результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, который пребывает в настоящей психологической яме.

    Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 16 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на три балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Ботафого» (2:1).

    Этот успех стал вторым кряду для коллектива в поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмирован — Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Крисиума» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, которые за счет подобных результатов способен не только избежать вылета, но и попасть в континентальные турниры.

    Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Сан-Паулу» не выиграл

    • в шести последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Крисиумы» — в 6.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести последних матчах «Крисиумы».

    Ставка: обе команды забьют за 2.10

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