«Сан-Паулу» на своем поле примет «Крисиуму» в 12-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 28 июня и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Крисиума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Его разгромил «Васку да Гама» (1:4).

Эта неудача продлила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Жоау Морейра, Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Эти результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, который пребывает в настоящей психологической яме.

Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 16 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на три балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Ботафого» (2:1).

Этот успех стал вторым кряду для коллектива в поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмирован — Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Крисиума» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые за счет подобных результатов способен не только избежать вылета, но и попасть в континентальные турниры.

Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Сан-Паулу» не выиграл

в шести последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Крисиумы» — в 6.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести последних матчах «Крисиумы».

Ставка: обе команды забьют за 2.10