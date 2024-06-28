Сан-Паулу
Крикума
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает девятую строчку в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.
Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три балла зоне плей-офф квалификации Кубка Либертадорес.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Его разгромил «Васку да Гама» (1:4).
Эта неудача продлила мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Жоау Морейра, Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Эти результаты говорят об откровенно плохой форме коллектива, который пребывает в настоящей психологической яме.
Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ее активе 16 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.
Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на три балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Ботафого» (2:1).
Этот успех стал вторым кряду для коллектива в поединках, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмирован — Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Крисиума» не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Это говорит о хорошей форме гостей, которые за счет подобных результатов способен не только избежать вылета, но и попасть в континентальные турниры.
Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Сан-Паулу» не выиграл
- в шести последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Крисиумы» — в 6.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.82.
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Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех из последних выездных поединков.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести последних матчах «Крисиумы».
Ставка: обе команды забьют за 2.10