27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Фламенго». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: После 10-и сыгранных матчей команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии с 13-ю баллами в активе. «Жувентуде» входит в зону выхода в Южноамериканский кубок.

В последнее время команда частенько набирает очки, у «Жевентуде» точно есть потенциал для роста. Игроки вполне могут навязать борьбу лидеру чемпионата.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии команда проиграла «Палмейрасу» (1:3), а до этого одолела «Васко да Гаму» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

В последних 5-и матчах у «Жувентуде» по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат. За этот период команда сумела забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Ренан и Клейтон (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Жувентуде» довольно неплохой результат в домашних матчах. Команда набрала 11 очков из 15-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге.

К слову, в последней очной встрече «Жувентуде» сумел отобрать очки у «Фламенго», сыграв вничью со счетом 2:2. Поединок состоялся 10-го ноября 2022-го года.

«Фламенго»

Турнирное положение: Команда является лидером чемпионата Бразилии, после 11-и сыгранных матчей занимая 1-е место в таблице с 24 очками в активе. «Фламенго» опережает «Палмейрас» на 1 балл.

В последнее время команда редко теряет очки и довольно много забивает. К тому же, на чужом поле «Фламенго» набрал 12 очков из 18-и возможных, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Фламенго» обыграл «Флуминенсе» со счетом 1:0, забив единственный гол на 87-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Баия» (2:1).

У «Фламенго» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда победила 8 раз и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: «Фламенго» находится в прекрасной форме, громя соперников одного за другим. За последние 5 матчей команда сумела забить 12 голов.

К тому же, у команды есть яркий лидер, который может решить исход матча. Нападающий «Фламенго» Педро забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 11-и встречах нынешнего сезона — это 3-й результат в списке лучших бомбардиров бразильской Серии А.

Статистика для ставок

«Фламенго» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Фламенго» обыгрывал «Жувентуде» только 2 раза

В каждом из 5-и последних матчей «Жувентуде» забивал минимум 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.15 и 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что «Фламенго» окажется сильнее своего соперника.

Ставка: Победа «Фламенго» за 2.00.

Прогноз: «Жувентуде» стабильно забивает минимум 1 гол за матч.

Ставка: Обе забьют за 1.99.