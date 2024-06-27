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    Сможет ли «Фламенго» продолжить свою беспроигрышную серию?

    «Жувентуде» — «Фламенго». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Фламенго»
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    Габриэль Барбоса — игрок «Фламенго»
    27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Фламенго». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: После 10-и сыгранных матчей команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии с 13-ю баллами в активе. «Жувентуде» входит в зону выхода в Южноамериканский кубок.

    В последнее время команда частенько набирает очки, у «Жевентуде» точно есть потенциал для роста. Игроки вполне могут навязать борьбу лидеру чемпионата.

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии команда проиграла «Палмейрасу» (1:3), а до этого одолела «Васко да Гаму» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

    В последних 5-и матчах у «Жувентуде» по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат. За этот период команда сумела забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Ренан и Клейтон (у обоих — травмы).

    Состояние команды: У «Жувентуде» довольно неплохой результат в домашних матчах. Команда набрала 11 очков из 15-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге.

    К слову, в последней очной встрече «Жувентуде» сумел отобрать очки у «Фламенго», сыграв вничью со счетом 2:2. Поединок состоялся 10-го ноября 2022-го года.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: Команда является лидером чемпионата Бразилии, после 11-и сыгранных матчей занимая 1-е место в таблице с 24 очками в активе. «Фламенго» опережает «Палмейрас» на 1 балл.

    В последнее время команда редко теряет очки и довольно много забивает. К тому же, на чужом поле «Фламенго» набрал 12 очков из 18-и возможных, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Фламенго» обыграл «Флуминенсе» со счетом 1:0, забив единственный гол на 87-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Баия» (2:1).

    У «Фламенго» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда победила 8 раз и однажды сыграла вничью.

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    Состояние команды: «Фламенго» находится в прекрасной форме, громя соперников одного за другим. За последние 5 матчей команда сумела забить 12 голов.

    К тому же, у команды есть яркий лидер, который может решить исход матча. Нападающий «Фламенго» Педро забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 11-и встречах нынешнего сезона — это 3-й результат в списке лучших бомбардиров бразильской Серии А.

    Статистика для ставок

    • «Фламенго» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Фламенго» обыгрывал «Жувентуде» только 2 раза

    • В каждом из 5-и последних матчей «Жувентуде» забивал минимум 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.15 и 1.65.

    Прогноз: Можно предположить, что «Фламенго» окажется сильнее своего соперника.

    Ставка: Победа «Фламенго» за 2.00.

    Прогноз: «Жувентуде» стабильно забивает минимум 1 гол за матч.

    Ставка: Обе забьют за 1.99.

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    «Жувентуде» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фламенго» продолжить свою беспроигрышную серию?
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