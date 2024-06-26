Шанхай Шэньхуа
Мэйчжоу Хакка
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний сезон проводит великолепно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» лишь на 2 очка отстает от «Шанхай Порт». Да и пропускает команда Леонида Слуцкого реже всех в лиге — всего 6 мячей.
Шанхай Шэньхуа — Мэйчжоу Хакка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» в Кубке Китая минимально переиграл «Фошан Нанши».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
В минувшем туре команда Слуцкого потеряла два очка. Ничья с «Чэнду» (1:1) явно не устроила, хотя в той встрече соперник еще и не реализовал пенальти.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Шанхай Шеньхуа» все никак не может преуспеть в плане реализации. В среднем команда забивает 2 гола за матч.
Команда Слуцкого остается единственной в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения. Да и надежные тылы явно помогут в чемпионской гонке.
Наверняка номинальные хозяева сыграют с позиции силы. Да и пора бы шанхайцам поднатореть в плане реализации.
«Мэйчжоу Хакка»
Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Мэйчжоу Хакка» в 15 матчах разжился лишь 2 победами. А вот пропускает команда в среднем чуть больше гола за матч: 18 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Мэйчжоу Хакка» минимально уступил «Уси Угоу» и вылетел из Кубка Китая.
Эта коллизия стала для команды уже второй кряду. Причем эти поражения получились с разницей в один мяч.
В пяти своих последних матчах «Мэйчжоу Хакка» выиграла всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мэйчжоу Хакка» выглядит откровенно неуверенно. А вот мотивация дать бой одному из лидеров явно имеется.
При этом «Мэйчжоу Хакка» крайне неудачно противостоит шанхайцам. Все 5 очных поединков завершились для команды поражениями.
Причем в этих пяти матчах команда забила всего 1 мяч. Случилось это еще год назад, после чего в мартовском матче случилось очередное поражение (0:2).
Наверняка номинальные гости постараются банально выстоять под натиском фаворита. Между тем, «Мэйчжоу Хакка» тоже палец в рот не клади.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» пропустил всего 6 мячей в 15 матчах чемпионата
- «Мэйчжоу Хакка» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Шанхай Шеньхуа» выиграл во всех 5 очных встречах с «Мэйчжоу Хаккой»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
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Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» на голову сильнее соперника, так что ждем от хозяев острых атак.
«Шанхай Шеньхуа» явно поднатореет в плане реализации, да и оппонент выглядит не лучшим образом.
Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.75