ОконченКолумбия — Парагвай 2:1Онлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ДиасКолумбия — Парагвай 2:1. Онлайн Маттиа ДзакканьиКороче, Евро. 24-25 июня ПепеНестареющее чудо сборной Португалии. Пепе — старше трети стран-участниц Евро-2024
  • 00:00
    • Испания и Италия вышли в плей-офф, Хорватия — третья
    Все новости спорта

    Команда Слуцкого добудет яркую победу

    «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 26 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Шанхай Шэньхуа
    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий
    26 июня в 16-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Суперлига 26 Июня 2024 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 14:00 Мэйчжоу Хакка

    Мэйчжоу Хакка

  • Мэйчжоу
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний сезон проводит великолепно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» лишь на 2 очка отстает от «Шанхай Порт». Да и пропускает команда Леонида Слуцкого реже всех в лиге — всего 6 мячей.

    Шанхай Шэньхуа — Мэйчжоу Хакка: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.097.7019.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» в Кубке Китая минимально переиграл «Фошан Нанши».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    В минувшем туре команда Слуцкого потеряла два очка. Ничья с «Чэнду» (1:1) явно не устроила, хотя в той встрече соперник еще и не реализовал пенальти.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Шанхай Шеньхуа» все никак не может преуспеть в плане реализации. В среднем команда забивает 2 гола за матч.

    Команда Слуцкого остается единственной в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения. Да и надежные тылы явно помогут в чемпионской гонке.

    Наверняка номинальные хозяева сыграют с позиции силы. Да и пора бы шанхайцам поднатореть в плане реализации.

    «Мэйчжоу Хакка»

    Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Мэйчжоу Хакка» в 15 матчах разжился лишь 2 победами. А вот пропускает команда в среднем чуть больше гола за матч: 18 мячей.

  • 10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • На всё про всё у главного тренера «МЮ» есть меньше двух месяцев
  • 21/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Мэйчжоу Хакка» минимально уступил «Уси Угоу» и вылетел из Кубка Китая.

    Эта коллизия стала для команды уже второй кряду. Причем эти поражения получились с разницей в один мяч.

    В пяти своих последних матчах «Мэйчжоу Хакка» выиграла всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мэйчжоу Хакка» выглядит откровенно неуверенно. А вот мотивация дать бой одному из лидеров явно имеется.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Мэйчжоу Хакка» крайне неудачно противостоит шанхайцам. Все 5 очных поединков завершились для команды поражениями.

    Причем в этих пяти матчах команда забила всего 1 мяч. Случилось это еще год назад, после чего в мартовском матче случилось очередное поражение (0:2).

    Наверняка номинальные гости постараются банально выстоять под натиском фаворита. Между тем, «Мэйчжоу Хакка» тоже палец в рот не клади.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» пропустил всего 6 мячей в 15 матчах чемпионата

    • «Мэйчжоу Хакка» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Шанхай Шеньхуа» выиграл во всех 5 очных встречах с «Мэйчжоу Хаккой»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» на голову сильнее соперника, так что ждем от хозяев острых атак.

    «Шанхай Шеньхуа» явно поднатореет в плане реализации, да и оппонент выглядит не лучшим образом.

    Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Навоне — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Норри — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Джабб — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алдиер — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого добудет яркую победу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры