26 июня в 16-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Мэйчжоу Хакка». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Мэйчжоу Хакка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» нынешний сезон проводит великолепно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» лишь на 2 очка отстает от «Шанхай Порт». Да и пропускает команда Леонида Слуцкого реже всех в лиге — всего 6 мячей.

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Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» в Кубке Китая минимально переиграл «Фошан Нанши».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

В минувшем туре команда Слуцкого потеряла два очка. Ничья с «Чэнду» (1:1) явно не устроила, хотя в той встрече соперник еще и не реализовал пенальти.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Шанхай Шеньхуа» все никак не может преуспеть в плане реализации. В среднем команда забивает 2 гола за матч.

Команда Слуцкого остается единственной в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения. Да и надежные тылы явно помогут в чемпионской гонке.

Наверняка номинальные хозяева сыграют с позиции силы. Да и пора бы шанхайцам поднатореть в плане реализации.

«Мэйчжоу Хакка»

Турнирное положение: «Мэйчжоу Хакка» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Мэйчжоу Хакка» в 15 матчах разжился лишь 2 победами. А вот пропускает команда в среднем чуть больше гола за матч: 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Мэйчжоу Хакка» минимально уступил «Уси Угоу» и вылетел из Кубка Китая.

Эта коллизия стала для команды уже второй кряду. Причем эти поражения получились с разницей в один мяч.

В пяти своих последних матчах «Мэйчжоу Хакка» выиграла всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Мэйчжоу Хакка» выглядит откровенно неуверенно. А вот мотивация дать бой одному из лидеров явно имеется.

При этом «Мэйчжоу Хакка» крайне неудачно противостоит шанхайцам. Все 5 очных поединков завершились для команды поражениями.

Причем в этих пяти матчах команда забила всего 1 мяч. Случилось это еще год назад, после чего в мартовском матче случилось очередное поражение (0:2).

Наверняка номинальные гости постараются банально выстоять под натиском фаворита. Между тем, «Мэйчжоу Хакка» тоже палец в рот не клади.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» пропустил всего 6 мячей в 15 матчах чемпионата

«Мэйчжоу Хакка» проиграл в 2 своих последних поединках

«Шанхай Шеньхуа» выиграл во всех 5 очных встречах с «Мэйчжоу Хаккой»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» на голову сильнее соперника, так что ждем от хозяев острых атак.

«Шанхай Шеньхуа» явно поднатореет в плане реализации, да и оппонент выглядит не лучшим образом.

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.75