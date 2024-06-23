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    Швейцария — Германия. Прогноз на тоталы в матче Евро-2024 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Германия
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    Тони Кроос
    Сборная Германии сыграет против национальной команды Швейцарии в третьем туре группового этапа Евро-2024 в квартете А. Поединок состоится 23 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» и начнется в 22:00 по мск. Швейцария — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 23 Июня 2024 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 22:00 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Швейцария

    Турнирное положение: Перед заключительным туром группового этапа сборная Швейцария с четырьмя очками идет второй в группе и на три опережает третью строку, так что имеет отличные шансы пробиться в 1/8 финала.

    Швейцарцы на данном этапе смогли выиграть один поединок и расписать одну мировую, забили четыре гола при двух пропущенных.

    Швейцария — Германия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Стартовали «нати» на Евро-2024 с уверенной победы над сборной Венгрии со счетом 3:1, проведя сопернику еще до перерыва два безответных гола. Во втором туре они поделили очки с командой Шотландии 1:1, пропустив первыми.

    Не сыграют: Денис Закария, Стивен Цубер и Фабиан Шер могут пропустить этот поединок.

    Ориентировочный состав Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у сборной Швейцарии 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период она расписала три мировые и трижды победила. А проиграла она только один поединок из десяти последних.

    И стоит отметить, что семь из десяти данных встреч носили низовой характер.

    Германия

    Турнирное положение: Сборная Германии досрочной получила билет в плей-офф турнира, показав 100% результат после двух туров.

    Немцы выиграли два поединка с общим счетом 7:1 и идут во главе своего квартета.

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    • Последние матчи: В первом туре «Бундестим» не имели проблем с командой Шотландии, разгромив ее со счетом 5:1, забив еще до перерыва три безответных гола. А затем они обыграли сборную Венгрии со счетом 2:0, забив сопернику в каждом из таймов по мячу.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Ориентировочный состав Нойер; Киммих Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

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    Состояние команды: Немцы отлично провели свои два стартовых поединка на этом турнире, оба их уверенно выиграв. И этими результатами сборная Германии продлила свою беспроигрышную серию до шести встреч, где пять раз победили. И только половина встреч в данный отрезок были верховыми.

    Статистика для ставок

    • Два последних очных матча этих сборных завершился вничью

    • В четырех из пяти предыдущих играх между собой забивали две стороны

    • Четыре из пяти минувших очных противостояний данных команда приносили верхи

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.76, победа Швейцарии — 5.20, ничья — 3.94.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что в этом противостоянии будет низовой исход, так как швейцарцы постараются засушить игру, а немцы вряд ли будут сильно рисковать перед матчами плей-офф.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.05.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на крайне низовой первый тайм.

    Ставка: Тотал первого тайма меньше 1 за 2.10.

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    Швейцария — Германия. Сборная Германии сыграет против национальной команды Швейцарии в третьем туре группового этапа Евро-2024 в квартете А. Поединок состоится 23 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парк» и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом 2.05.
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