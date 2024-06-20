Крузейро
Флуминенсе
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» сейчас идет на 8-м месте. В активе клуба 14 очков по итогам восьми матчей.
У «Крузейро» 4 победы, две ничьи и два поражения. Команда забила 10 голов и столько же пропустила.
Последние матчи: «Крузейро» в июне провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
«Крузейро» уступил «Сан-Паулу» 0:2, а также победил «Куябу» со счетом 2:1. Встреча с «Васко да Гамой» закончилась 0:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крузейро» удачно выступает в последнее время. Команда в предыдущих десяти матчах потерпела лишь два поражения.
Букмекеры определились с фаворитом предстоящей встречи. У «Крузейро» больше шансов на победу.
В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля. Беспроигрышная домашняя серия команды составляет шесть матчей.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флуминенсе» плохо выступает в текущем сезоне. Команда находится лишь на предпоследнем, 19-м месте.
В девяти играх набрано шесть очков. У «Флуминенсе» одна победа, три ничьих и пять поражений.
Последние матчи: «Флуминенсе» неплохо выступал в мае. Команда несколько раз побеждала. В июне результаты ухудшились.
В текущем месяце «Флуминенсе» проиграл два матча из двух. Ранее команда уступила «Ботафого» и «Атлетико».
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Флуминенсе» нужно срочно улучшать ситуацию. Сейчас клуб находится в зоне вылета.
Завоевать очки на выезде будет трудно. Два последних гостевых матча были проиграны.
Последний раз команды встречались в сентябре 2023 года. «Флуминенсе» дома победил «Крузейро» со счетом 1:0.
Статистика для ставок
- В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля
- В июне «Флуминенсе» проиграл два матча из двух
- В сентябре 2023 года «Флуминенсе» дома одолел «Крузейро» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.73.
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Прогноз: «Крузейро» хорошо играет на своем поле. У команды вряд ли возникнут проблемы. Хозяева завоюют три очка.
Ставка: Победа «Крузейро» за 1.91.
Прогноз: еще один прогноз, что забьет лишь одна команда.
Ставка: Обе не забьют за 1.85