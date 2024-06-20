20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии сыграют «Крузейро» и «Флуминенсе». Начало матча — в 03:30 мск. «Крузейро» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» сейчас идет на 8-м месте. В активе клуба 14 очков по итогам восьми матчей.

У «Крузейро» 4 победы, две ничьи и два поражения. Команда забила 10 голов и столько же пропустила.

Последние матчи: «Крузейро» в июне провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

«Крузейро» уступил «Сан-Паулу» 0:2, а также победил «Куябу» со счетом 2:1. Встреча с «Васко да Гамой» закончилась 0:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крузейро» удачно выступает в последнее время. Команда в предыдущих десяти матчах потерпела лишь два поражения.

Букмекеры определились с фаворитом предстоящей встречи. У «Крузейро» больше шансов на победу.

В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля. Беспроигрышная домашняя серия команды составляет шесть матчей.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» плохо выступает в текущем сезоне. Команда находится лишь на предпоследнем, 19-м месте.

В девяти играх набрано шесть очков. У «Флуминенсе» одна победа, три ничьих и пять поражений.

Последние матчи: «Флуминенсе» неплохо выступал в мае. Команда несколько раз побеждала. В июне результаты ухудшились.

В текущем месяце «Флуминенсе» проиграл два матча из двух. Ранее команда уступила «Ботафого» и «Атлетико».

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флуминенсе» нужно срочно улучшать ситуацию. Сейчас клуб находится в зоне вылета.

Завоевать очки на выезде будет трудно. Два последних гостевых матча были проиграны.

Последний раз команды встречались в сентябре 2023 года. «Флуминенсе» дома победил «Крузейро» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля

В июне «Флуминенсе» проиграл два матча из двух

В сентябре 2023 года «Флуминенсе» дома одолел «Крузейро» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.73.

Прогноз: «Крузейро» хорошо играет на своем поле. У команды вряд ли возникнут проблемы. Хозяева завоюют три очка.

Ставка: Победа «Крузейро» за 1.91.

Прогноз: еще один прогноз, что забьет лишь одна команда.

Ставка: Обе не забьют за 1.85