ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Парфенов«Мне не хотелось долго сидеть без дела». Дмитрий Парфенов — о Казахстане, любимых книгах и еврокубках Криштиану Роналду ушел с поля без забитых мячейКороче, Евро. 18-19 июня Пауло ДибалаЭдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024
    Все новости спорта

    «Крузейро» выиграет домашний матч?

    «Крузейро» — «Флуминенсе». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Флуминенсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крузейро»
    20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии сыграют «Крузейро» и «Флуминенсе». Начало матча — в 03:30 мск. «Крузейро» — «Флуминенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Июня 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 03:30 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» сейчас идет на 8-м месте. В активе клуба 14 очков по итогам восьми матчей.

    У «Крузейро» 4 победы, две ничьи и два поражения. Команда забила 10 голов и столько же пропустила.

    Последние матчи: «Крузейро» в июне провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

    «Крузейро» уступил «Сан-Паулу» 0:2, а также победил «Куябу» со счетом 2:1. Встреча с «Васко да Гамой» закончилась 0:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крузейро» удачно выступает в последнее время. Команда в предыдущих десяти матчах потерпела лишь два поражения.

    Букмекеры определились с фаворитом предстоящей встречи. У «Крузейро» больше шансов на победу.

    В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля. Беспроигрышная домашняя серия команды составляет шесть матчей.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» плохо выступает в текущем сезоне. Команда находится лишь на предпоследнем, 19-м месте.

    В девяти играх набрано шесть очков. У «Флуминенсе» одна победа, три ничьих и пять поражений.

  • Португальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
  • Воспитанник лиссабонской «Бенфики» может стать первым летним подписанием чемпионов России
  • 17/06/2024

    • Последние матчи: «Флуминенсе» неплохо выступал в мае. Команда несколько раз побеждала. В июне результаты ухудшились.

    В текущем месяце «Флуминенсе» проиграл два матча из двух. Ранее команда уступила «Ботафого» и «Атлетико».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Флуминенсе» нужно срочно улучшать ситуацию. Сейчас клуб находится в зоне вылета.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Завоевать очки на выезде будет трудно. Два последних гостевых матча были проиграны.

    Последний раз команды встречались в сентябре 2023 года. «Флуминенсе» дома победил «Крузейро» со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • В родных стенах «Крузейро» не уступает с 7 апреля

    • В июне «Флуминенсе» проиграл два матча из двух

    • В сентябре 2023 года «Флуминенсе» дома одолел «Крузейро» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.73.

    Прогноз: «Крузейро» хорошо играет на своем поле. У команды вряд ли возникнут проблемы. Хозяева завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Крузейро» за 1.91.

    Прогноз: еще один прогноз, что забьет лишь одна команда.

    Ставка: Обе не забьют за 1.85

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пегула — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Азаренко — Сонмез
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Санфречче
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вондроушова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фернандес — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крузейро» — «Флуминенсе». 20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии сыграют «Крузейро» и «Флуминенсе». Начало матча — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Флуминенсе» с коэффициентом 1.91.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры