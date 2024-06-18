Калью
Калев Таллин
«Нымме Калью»
Турнирное положение: «Нымме Калью» сражается за самые высокие места. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Нымме Калью» лишь на 3 очка отстает от идущей на 2 месте «Флоры». Да и средняя результативность лишь чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла разжиться тремя баллами. «Нымме Калью» расписал мировую с «Флорой» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Вот только побороться у команды за чемпионство вряд ли получится. Да и выиграла она всего в 8 матчах из 15.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» пребывает не в самых лучших кондициях. Да и оборона действует относительно монолитно, пропустив 16 раз в 15 матчах.
Матчи с «Калевом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Нымме Калью» выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних матчах они побеждали «Калев».
«Калев»
Турнирное положение: Эта команда явно не хватает звезд с неба. На текущий момент она находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Калев» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах команда пропустила в свои ворота 34 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Пайде» (2:5).
Причем до того команда проиграла «Таммеке» (0:4). Да и «Флоре» «Калев» уступил, хоть и дал бой местному гранду (2:3).
Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Причем три последних из них были проиграны.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне слабо. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.
Между тем, «Калев» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и гандикап от опасной зоны измеряется всего лишь тремя очками.
Причем полтора месяца назад команда уступила «Нымме Калью» (0:2). Да и в нынешней диспозиции тягаться с одним из лидеров лиги будет тяжеловато.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. Команда уж точно будет рада приобретению хотя бы одного пункта.
Статистика для ставок
- «Нымме Калью» в 2 последних очных поединках обыграл «Калев»
- «Калев» проиграл в 3 своих последних матчах
- «Нымме Калью» в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 4.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.60 и 2.20.
- 2.02Австрия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бельгия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.03Румыния — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Нымме Калью» бьется за самые высокие места, и уж точно начнет матч активно.
Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00