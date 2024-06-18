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    «Нымме Калью» начнет без увертюр!

    «Нымме Калью» — «Калев». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 18 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Калев
    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Калев»
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    «Нымме Калью»
    18 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Калев». Начало игры — в 18:00 мск. «Нымме Калью» — «Калев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 18 Июня 2024 года

    Калью

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    •  Калью 18:00 Калев Таллин

    Калев Таллин

  • Эстония. Премиум-лига
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    «Нымме Калью»

    Турнирное положение: «Нымме Калью» сражается за самые высокие места. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Нымме Калью» лишь на 3 очка отстает от идущей на 2 месте «Флоры». Да и средняя результативность лишь чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла разжиться тремя баллами. «Нымме Калью» расписал мировую с «Флорой» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Вот только побороться у команды за чемпионство вряд ли получится. Да и выиграла она всего в 8 матчах из 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» пребывает не в самых лучших кондициях. Да и оборона действует относительно монолитно, пропустив 16 раз в 15 матчах.

    Матчи с «Калевом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Нымме Калью» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних матчах они побеждали «Калев».

    «Калев»

    Турнирное положение: Эта команда явно не хватает звезд с неба. На текущий момент она находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Калев» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах команда пропустила в свои ворота 34 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Пайде» (2:5).

    Причем до того команда проиграла «Таммеке» (0:4). Да и «Флоре» «Калев» уступил, хоть и дал бой местному гранду (2:3).

    Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Причем три последних из них были проиграны.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне слабо. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.

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    Между тем, «Калев» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и гандикап от опасной зоны измеряется всего лишь тремя очками.

    Причем полтора месяца назад команда уступила «Нымме Калью» (0:2). Да и в нынешней диспозиции тягаться с одним из лидеров лиги будет тяжеловато.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. Команда уж точно будет рада приобретению хотя бы одного пункта.

    Статистика для ставок

    • «Нымме Калью» в 2 последних очных поединках обыграл «Калев»

    • «Калев» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Нымме Калью» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: «Нымме Калью» бьется за самые высокие места, и уж точно начнет матч активно.

    Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Нымме Калью» — «Калев». 18 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Калев». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нымме Калью» — «Калев» с коэффициентом 2.19.
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