18 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Нымме Калью» и «Калев». Начало игры — в 18:00 мск. «Нымме Калью» — «Калев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нымме Калью»

Турнирное положение: «Нымме Калью» сражается за самые высокие места. На данный момент она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Нымме Калью» лишь на 3 очка отстает от идущей на 2 месте «Флоры». Да и средняя результативность лишь чуть-чуть не достигает 2 голов за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда не смогла разжиться тремя баллами. «Нымме Калью» расписал мировую с «Флорой» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нымме Калью» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Вот только побороться у команды за чемпионство вряд ли получится. Да и выиграла она всего в 8 матчах из 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: сейчас «Нымме Калью» пребывает не в самых лучших кондициях. Да и оборона действует относительно монолитно, пропустив 16 раз в 15 матчах.

Матчи с «Калевом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных встреч «Нымме Калью» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних матчах они побеждали «Калев».

«Калев»

Турнирное положение: Эта команда явно не хватает звезд с неба. На текущий момент она находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Калев» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах команда пропустила в свои ворота 34 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. Дома она пала под натиском «Пайде» (2:5).

Причем до того команда проиграла «Таммеке» (0:4). Да и «Флоре» «Калев» уступил, хоть и дал бой местному гранду (2:3).

Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду. Причем три последних из них были проиграны.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последнее время команда выглядит крайне слабо. Три поражения кряду явно бьют по самолюбию игроков.

Между тем, «Калев» выиграл лишь в 4 матчах чемпионата из 17. Да и гандикап от опасной зоны измеряется всего лишь тремя очками.

Причем полтора месяца назад команда уступила «Нымме Калью» (0:2). Да и в нынешней диспозиции тягаться с одним из лидеров лиги будет тяжеловато.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. Команда уж точно будет рада приобретению хотя бы одного пункта.

Статистика для ставок

«Нымме Калью» в 2 последних очных поединках обыграл «Калев»

«Калев» проиграл в 3 своих последних матчах

«Нымме Калью» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Нымме Калью» бьется за самые высокие места, и уж точно начнет матч активно.

Номинальные гости в своих последних поединках испытывают огромные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00