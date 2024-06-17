Крикума
Баия
«Крисиума»
Турнирное положение: «Крисиума» стартовала в чемпионате весьма неудачно. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Крисиума» победила лишь в одном матче чемпионата. Правда, отставание от спасительной 16 позиции минимальное.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Крисиума» уступила «Атлетико Паранаэнсе» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» потерпела 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных.
Поражение от «Куябы» вышло абсолютно справедливым (2:5). А вот «Палмейрасу» удалось дать бой, пусть снова и пришлось покидать поле на щите (1:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Крисиума» по-настоящему тонет. Серия из 5 поражений подряд психологически угнетает игроков.
Матчи против «Баии» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» проиграла 4 раза при одном поражении.
Наверняка номинальные хозяева постараются взять хотя бы балл. Вот только команда не может забить в ворота «Баии» уже в 3 матчах кряду.
«Баия»
Турнирное положение: «Баия» выдала яркий старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Баия» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. Правда, забила команда всего 11 мячей в 8 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она минимально одолела «Форталезу».
А вот поединок с «Атлетико Минейро» принес ничейный результат (1:1). Да и пропустила команда 7 мячей в 8 матчах.
В пяти последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Баия» смотрится достаточно монолитно. Да и аутсайдера команда должна обыгрывать при любой диспозиции.
При этом «Баия» пока не блещет в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды не все так позитивно.
Причем команда обыграла «Крисиуму» в двух последних очных встречах. А вот последнее поражение в очном поединке случилось еще 8 лет назад.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Баия» мотивирована удержаться в группе лидеров.
Статистика для ставок
- «Крисиума» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Баия» обыграла «Крисиуму» в 2 последних очных поединках
- «Баия» не проигрывает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.
- 1.94Испания — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.75Италия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гости явно постараются удержаться в лидирующей группе, и уж точно будут активны в атаке.
«Баия» по игре смотрится сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.
Ставка: Победа «Баии» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10