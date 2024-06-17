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    «Баия» продолжит удивлять

    «Крисиума» — «Баия». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Баия»
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    Рожерио Сени
    17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Баия». Начало игры — в 00:30 мск. «Крисиума» — «Баия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июня 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 00:30 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» стартовала в чемпионате весьма неудачно. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Крисиума» победила лишь в одном матче чемпионата. Правда, отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Крисиума» уступила «Атлетико Паранаэнсе» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» потерпела 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных.

    Поражение от «Куябы» вышло абсолютно справедливым (2:5). А вот «Палмейрасу» удалось дать бой, пусть снова и пришлось покидать поле на щите (1:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Крисиума» по-настоящему тонет. Серия из 5 поражений подряд психологически угнетает игроков.

    Матчи против «Баии» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» проиграла 4 раза при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева постараются взять хотя бы балл. Вот только команда не может забить в ворота «Баии» уже в 3 матчах кряду.

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» выдала яркий старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Баия» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. Правда, забила команда всего 11 мячей в 8 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она минимально одолела «Форталезу».

    А вот поединок с «Атлетико Минейро» принес ничейный результат (1:1). Да и пропустила команда 7 мячей в 8 матчах.

    В пяти последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Баия» смотрится достаточно монолитно. Да и аутсайдера команда должна обыгрывать при любой диспозиции.

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    При этом «Баия» пока не блещет в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды не все так позитивно.

    Причем команда обыграла «Крисиуму» в двух последних очных встречах. А вот последнее поражение в очном поединке случилось еще 8 лет назад.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Баия» мотивирована удержаться в группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Крисиума» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Баия» обыграла «Крисиуму» в 2 последних очных поединках

    • «Баия» не проигрывает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

    Прогноз: Гости явно постараются удержаться в лидирующей группе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Баия» по игре смотрится сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

    Ставка: Победа «Баии» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Крисиума» — «Баия». 17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Баия». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Баия» с коэффициентом 2.32.
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