17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Баия». Начало игры — в 00:30 мск. «Крисиума» — «Баия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» стартовала в чемпионате весьма неудачно. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Крисиума» победила лишь в одном матче чемпионата. Правда, отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Крисиума» уступила «Атлетико Паранаэнсе» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» потерпела 5 поражений. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 13 пропущенных.

Поражение от «Куябы» вышло абсолютно справедливым (2:5). А вот «Палмейрасу» удалось дать бой, пусть снова и пришлось покидать поле на щите (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Крисиума» по-настоящему тонет. Серия из 5 поражений подряд психологически угнетает игроков.

Матчи против «Баии» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Крисиума» проиграла 4 раза при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева постараются взять хотя бы балл. Вот только команда не может забить в ворота «Баии» уже в 3 матчах кряду.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» выдала яркий старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Баия» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. Правда, забила команда всего 11 мячей в 8 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она минимально одолела «Форталезу».

А вот поединок с «Атлетико Минейро» принес ничейный результат (1:1). Да и пропустила команда 7 мячей в 8 матчах.

В пяти последних матчах «Баия» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Баия» смотрится достаточно монолитно. Да и аутсайдера команда должна обыгрывать при любой диспозиции.

При этом «Баия» пока не блещет в плане реализации. Да и вообще, с креативом у команды не все так позитивно.

Причем команда обыграла «Крисиуму» в двух последних очных встречах. А вот последнее поражение в очном поединке случилось еще 8 лет назад.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Баия» мотивирована удержаться в группе лидеров.

Статистика для ставок

«Крисиума» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Баия» обыграла «Крисиуму» в 2 последних очных поединках

«Баия» не проигрывает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

Прогноз: Гости явно постараются удержаться в лидирующей группе, и уж точно будут активны в атаке.

«Баия» по игре смотрится сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

Ставка: Победа «Баии» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10