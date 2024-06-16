В рамках товарищеского матча 16 июня пройдет игра Колумбия — Боливия. Начало — 00:00 (мск). Колумбия — Боливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Колумбия занимает третью позицию.

Команда после шести туров имеет 12 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на семь баллов опережая зону плей-офф (7-е место), а также уже непроходную 8-ю строчку.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле разобралась с США (5:1).

Этот успех продлил победную серию «Кофейщиков» в семь поединков, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и контрольные игры.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 22 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 17 победах и пяти ничьих.

Очевидно, что с такой формой сборная имеет отличные шансы на очередной успех, и по крайней мере его сопернику будет весьма сложно даже сыграть вничью.

Рафа Борре и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Боливия

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Боливия занимает предпоследнюю, девятую позицию.

Команда отстает от проходного на ЧМ-2026 шестого места на четыре балла. Отставание от седьмой строчки, которая дает путевку в плей-офф, составляет два пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле потерпела поражение от Эквадора (1:3).

Эта неудача продилал мини-серию поражений коллектива до двух поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах Боливия выиграла лишь раз при четырех поражениях.



Очевидно, что у коллектива не лучшая форма для того, поэтому ему остается уповать на стремление соперника поберечь кадры перед стартом Кубка Америки.

Все четыре гола команды в отборе на чемпионат мира забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Колумбии было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Колумбии забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей Боливии только одна команда забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.16. Ничья — в 7.10, победа Боливии — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов. Они явно превосходят классом своего соперника, поэтому могут и разгромно выиграть.

При этом в двух из четырех последних поединках гостей сработал такой же расклад.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех из четырех последних матчей Колумбии был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.45.