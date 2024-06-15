Istiqlol Dushanbe
ЦСКА-Памир
«Истиклол»
Турнирное положение: «Истиклол» старт чемпионата провел весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Истиклол» выиграл все 7 своих стартовых матчей. Да и забивает команда в среднем чуть более 3 голов за матч: 24 мяча.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. Лидер буквально поиздевался над «Эсхатой» (6:1).
А вот до того команда натужно одолела «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и поединок с «Равшаном» завершился сложной викторией (2:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 14 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошиблась лишь 4 раза.
Матчи против «ЦСКА-Памира» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 1 раз при одном же поражении.
Несомненно, «Истиклол» постарается оторваться от конкурентов. Тем паче, «армейцы» как раз и являются главными преследователями.
«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «ЦСКА-Памир» располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «ЦСКА-Памир» лишь по дополнительным показателям уступает лидерам. Плюс команда еще ни разу не уступила в текущем чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «ЦСКА-Памир» уверенно переиграл «Регар-ТадАЗ» (3:1).
А вот до того команда расписала мировую с «Хосилотом» (1:1). Да и встреча с «Худжандом» завершилась потерей очков (0:0).
Забивает команда в среднем менее двух мячей за матч. Зато пропускает «ЦСКА-Памир» редко: всего лишь 3 мяча в 9 поединках.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «ЦСКА-Памир» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается навязать борьбу «Истиклолу».
При этом «ЦСКА-Памир» уже 2 года не может обыграть земляков. Да и сейчас у лидера на 2 сыгранных матча меньше.
По своему потенциалу команда вполне способна побороться за золото. Вот только победы ей даются крайне натужно.
Нет сомнений, что «ЦСКА-Памир» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и амбиции у клуба вполне себе чемпионские.
Статистика для ставок
- «Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах чемпионата
- Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч
- И те, и другие еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.00.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.94Испания — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды имеют весьма надежные тылы, так что множества голов ждать не стоит.
Соперники неплохо знают друг друга, но едва ли будут особо рисковать в плане атакующих действий.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.50