15 июня в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 17:00 мск. «Истиклол» — «ЦСКА-Памир»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» старт чемпионата провел весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Истиклол» выиграл все 7 своих стартовых матчей. Да и забивает команда в среднем чуть более 3 голов за матч: 24 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. Лидер буквально поиздевался над «Эсхатой» (6:1).

А вот до того команда натужно одолела «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и поединок с «Равшаном» завершился сложной викторией (2:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошиблась лишь 4 раза.

Матчи против «ЦСКА-Памира» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 1 раз при одном же поражении.

Несомненно, «Истиклол» постарается оторваться от конкурентов. Тем паче, «армейцы» как раз и являются главными преследователями.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «ЦСКА-Памир» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «ЦСКА-Памир» лишь по дополнительным показателям уступает лидерам. Плюс команда еще ни разу не уступила в текущем чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «ЦСКА-Памир» уверенно переиграл «Регар-ТадАЗ» (3:1).

А вот до того команда расписала мировую с «Хосилотом» (1:1). Да и встреча с «Худжандом» завершилась потерей очков (0:0).

Забивает команда в среднем менее двух мячей за матч. Зато пропускает «ЦСКА-Памир» редко: всего лишь 3 мяча в 9 поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «ЦСКА-Памир» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается навязать борьбу «Истиклолу».

При этом «ЦСКА-Памир» уже 2 года не может обыграть земляков. Да и сейчас у лидера на 2 сыгранных матча меньше.

По своему потенциалу команда вполне способна побороться за золото. Вот только победы ей даются крайне натужно.

Нет сомнений, что «ЦСКА-Памир» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и амбиции у клуба вполне себе чемпионские.

Статистика для ставок

«Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах чемпионата

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

И те, и другие еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.00.

Прогноз: Обе команды имеют весьма надежные тылы, так что множества голов ждать не стоит.

Соперники неплохо знают друг друга, но едва ли будут особо рисковать в плане атакующих действий.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.50