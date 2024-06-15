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    «Истиклол» — «ЦСКА-Памир». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 15 июня 2024 года

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    «ЦСКА-Памир»
    15 июня в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 17:00 мск. «Истиклол» — «ЦСКА-Памир»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 15 Июня 2024 года

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Istiqlol Dushanbe 17:00 ЦСКА-Памир

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
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    «Истиклол»

    Турнирное положение: «Истиклол» старт чемпионата провел весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истиклол» выиграл все 7 своих стартовых матчей. Да и забивает команда в среднем чуть более 3 голов за матч: 24 мяча.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. Лидер буквально поиздевался над «Эсхатой» (6:1).

    А вот до того команда натужно одолела «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и поединок с «Равшаном» завершился сложной викторией (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошиблась лишь 4 раза.

    Матчи против «ЦСКА-Памира» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 1 раз при одном же поражении.

    Несомненно, «Истиклол» постарается оторваться от конкурентов. Тем паче, «армейцы» как раз и являются главными преследователями.

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «ЦСКА-Памир» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «ЦСКА-Памир» лишь по дополнительным показателям уступает лидерам. Плюс команда еще ни разу не уступила в текущем чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «ЦСКА-Памир» уверенно переиграл «Регар-ТадАЗ» (3:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Хосилотом» (1:1). Да и встреча с «Худжандом» завершилась потерей очков (0:0).

    Забивает команда в среднем менее двух мячей за матч. Зато пропускает «ЦСКА-Памир» редко: всего лишь 3 мяча в 9 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «ЦСКА-Памир» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается навязать борьбу «Истиклолу».

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    При этом «ЦСКА-Памир» уже 2 года не может обыграть земляков. Да и сейчас у лидера на 2 сыгранных матча меньше.

    По своему потенциалу команда вполне способна побороться за золото. Вот только победы ей даются крайне натужно.

    Нет сомнений, что «ЦСКА-Памир» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и амбиции у клуба вполне себе чемпионские.

    Статистика для ставок

    • «Истиклол» выиграл во всех 7 своих матчах чемпионата

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • И те, и другие еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.00.

    Прогноз: Обе команды имеют весьма надежные тылы, так что множества голов ждать не стоит.

    Соперники неплохо знают друг друга, но едва ли будут особо рисковать в плане атакующих действий.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.50

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    «Истиклол» — «ЦСКА-Памир». 15 июня в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Истиклол» — «ЦСКА-Памир» с коэффициентом 2.00.
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