13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» Авельянеда и «Банфилд». Начало игры — в 03:15 мск. «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индепендьенте» Авельянеда

Турнирное положение: «Индепендьенте» Авельянеда по итогам четырех туров занимает 22-ю позицию с тремя очками в активе. Разница мячей: 2-4.

Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на три очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Дефенса и Хустисиа» (0:0).

Эта мировая стала для клуба третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Индепендьенте» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но зато обещает неплохие перспективы на ничью.

Два гола команды в чемпионате Аргентины забивали разные игроки.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» занимает 20-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 3-5.

Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она хоть и не пасет задних, но и за что-то серьезное пока не борется.

Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Ньюэллз Олд Бойз» (1:1).

Этот успех оформил победную мини-серию клуба в двух поединках, которые пришлись Кубок и чемпионат Аргентины.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Банфилд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы подняться в таблице, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

Милтон Хименес — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Индепендьенте» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Индепендьенте» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Банфилд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.10, победа «Банфилда» — в 4.30.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Так было и в шести из восьми их последних выездных поединков.

В то же время, хозяева не выиграли в четырех последних матчах.

Ставка: «Банфилд» не проиграет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь в трех последних матчах «Индепендьенте» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: ничья за 3.10