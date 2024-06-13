Индепендьенте
Банфилд
«Индепендьенте» Авельянеда
Турнирное положение: «Индепендьенте» Авельянеда по итогам четырех туров занимает 22-ю позицию с тремя очками в активе. Разница мячей: 2-4.
Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на три очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.
Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Дефенса и Хустисиа» (0:0).
Эта мировая стала для клуба третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Индепендьенте» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.
Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но зато обещает неплохие перспективы на ничью.
Два гола команды в чемпионате Аргентины забивали разные игроки.
«Банфилд»
Турнирное положение: «Банфилд» занимает 20-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 3-5.
Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она хоть и не пасет задних, но и за что-то серьезное пока не борется.
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Ньюэллз Олд Бойз» (1:1).
Этот успех оформил победную мини-серию клуба в двух поединках, которые пришлись Кубок и чемпионат Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Банфилд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы подняться в таблице, поэтому главное для него — просто не расслабляться.
Милтон Хименес — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Индепендьенте» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Индепендьенте» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Банфилд» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.10, победа «Банфилда» — в 4.30.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Так было и в шести из восьми их последних выездных поединков.
В то же время, хозяева не выиграли в четырех последних матчах.
Ставка: «Банфилд» не проиграет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь в трех последних матчах «Индепендьенте» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: ничья за 3.10