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    Прервется ли ничейный синдром «Инде»?

    «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд»
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    Милтон Хименес
    13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» Авельянеда и «Банфилд». Начало игры — в 03:15 мск. «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 13 Июня 2024 года

    Индепендьенте

  • Аргентина. Примера
    •  Индепендьенте 03:15 Банфилд

    Банфилд

  • Аргентина. Примера
    •

    «Индепендьенте» Авельянеда

    Турнирное положение: «Индепендьенте» Авельянеда по итогам четырех туров занимает 22-ю позицию с тремя очками в активе. Разница мячей: 2-4.

    Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на три очка, так что она скорее пасет задних, нежели борется за что-то серьезное.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На выезде они поделили очки с «Дефенса и Хустисиа» (0:0).

    Эта мировая стала для клуба третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Индепендьенте» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но зато обещает неплохие перспективы на ничью.

    Два гола команды в чемпионате Аргентины забивали разные игроки.

    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» занимает 20-ю позицию в середине таблицы с четырьмя очками после четырех туров. Разница мячей: 3-5.

    Команда опережает последнюю строчку в таблице лишь на четыре очка, так что она хоть и не пасет задних, но и за что-то серьезное пока не борется.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Ньюэллз Олд Бойз» (1:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию клуба в двух поединках, которые пришлись Кубок и чемпионат Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Банфилд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы подняться в таблице, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

    Милтон Хименес — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Индепендьенте» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Индепендьенте» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Банфилд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индепендьенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.10, победа «Банфилда» — в 4.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. Так было и в шести из восьми их последних выездных поединков.

    В то же время, хозяева не выиграли в четырех последних матчах.

    Ставка: «Банфилд» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь в трех последних матчах «Индепендьенте» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ничья за 3.10

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    «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд». 13 июня в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» Авельянеда и «Банфилд». Начало игры — в 03:15 мск. / Ставка и прогноз на матч «Индепендьенте» Авельянеда — «Банфилд» с коэффициентом 1.80.
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