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    «Химнасия Хухуй» — «Чакарита Хуниорс». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Примера Насьональ, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химнасия Хухуй» — «Чакарита Хуниорс»
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    «Химнасия Хухуй»
    12 июня в 19-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Химнасия Хухуй» и «Чакарита Хуниорс». Начало игры — в 21:10 мск. «Химнасия Хухуй» — «Чакарита Хуниорс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Химнасия Хухуй»

    Турнирное положение: «Химнасия Хухуй» сражается за выход в плей-офф. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Химнасия Хухуй» забивает в среднем меньше гола за матч. Зато отставание от искомой зоны плей-офф измеряется лишь дополнительными показателями.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Химнасия Хухуй» минимально уступил «Эстудиантесу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химнасия Хухуй» выиграла дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Оборона команда действует относительно монолитно. В 18 матчах в воротах команды побывало 16 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Химнасия Хухуй» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и проиграла команда уже 8 раз.

    Матчи против «Чакариты Хуниорс» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних поединков выиграны 2 при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева постараются подняться в зону плей-офф. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Чакарита Хуниорс»

    Турнирное положение: «Чакарита Хуниорс» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Чакарита Хуниорс» в 18 матчах забила 20 мячей. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч: 20 голов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Чакарита Хуниорс» уступила «Сан-Лоренсо» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Клуб А. Гермес» (2:0). А вот с «Альварадо» она справиться не сумела (1:2).

    В пяти своих последних матчах «Чакарита Хуниорс» выиграла всего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Чакарита Хуниорс» выглядит весьма нестабильно. Да и оборона слишком часто допускает результативные ошибки.

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    При этом «Чакарита Хуниорс» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и выиграла команда лишь в 6 матчах из 18.

    И уж точно команда мечтает подняться в зону плей-офф. Ей вполне по силам побороться за повышение в классе.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Чакарита Хуниорс» не будет лишь отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Химнасия Хухуй» выиграла в 3 своих последних домашних поединках

    • «Чакарита Хуниорс» проиграл в 3 своих последних выездных матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Химнасия Хухуй» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.27.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

    Прогноз: Обе команды в нынешнем чемпионате не отличаются особо яркой результативностью, и явно постараются преуспеть в этом аспекте.

    «Химнасия Хухуй» выглядит несколько предпочтительнее соперника, но и гости не лыком шиты.

    Ставка: Обе забьют за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Химнасия Хухуй» сможет переиграть соперника.

    Ставка: Победа «Химнасии Хухуй» за 2.28

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    «Химнасия Хухуй» — «Чакарита Хуниорс». 12 июня в 19-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Химнасия Хухуй» и «Чакарита Хуниорс». Начало игры — в 21:10 мск. / Ставка и прогноз на матч «Химнасия Хухуй» — «Чакарита Хуниорс» с коэффициентом 2.14.
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