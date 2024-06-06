Бангладеш
Турнирное положение: национальная команда Бангладеша уже потеряла шансы на то, чтобы побороться за выход на ЧМ-2026.
Бангладешцы на данный момент имеют в свои активе только один балл и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Главная команда Бангладеша смогли забить только один мяч, а в свои пропустила целых 14.
Последние матчи: в марте Бангладеш дважды проиграл Палестине (0:1 и 0:5), а также в товарищеских матчах уступил Судану (0:3) и сыграл вничью с тем же Суданом (0:0).
До этого бангладешская «националка» поделила очки с Ливаном (1:1), но проиграла Австралии (0:7).
В первом раунде отбора «бенгальские тигры смогли пройти Мальдивы (1:1, 2:1).
Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты сборной Бангладеша.
Состояние команды: подопечные Хавьера Кабреры не имеют шансов на выход на мировое первенство. На больших турнирах команда еще ни раз не играла.
В настоящий момент сборная Бангладеша занимает только 184-е место в рейтинге ФИФА, а наивысшим результатом является 110-я позиция.
Австралия
Турнирное положение: австралийская национальная команда уже обеспечила себе выход в следующий раунд отбора.
В настоящий момент австралийская "националка" имеет в своем активе 12 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе.
Австралийцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и ни разу не пропустили в свои.
Последние матчи: в мартовских стыковых матчах главная команда Австралии переиграла Ливан (5:0 и 2:0).
До этого же в квалификации на ЧМ-2026 Австралия также выиграла у Палестины (1:0) и Бангладеша (7:0).
В начале года сборная Австралии участвовала в Кубке Азии, однако завершила его на четвертьфинальной стадии, уступив в серии пенальти Южной Кореи.
Не сыграют: в составе "соккеруз" смогут выйти все футболисты, которые были вызваны.
Состояние команды: подопечные Грэма Арнольда должны пробиваться на чемпионат мира. Начиная с 2006 года, команда постоянно участвует в чемпионатах мира.
На прошлом мировом первенстве сборная Австралии смогла даже выйти из группы, но уступила в 1/8 финала Аргентине (1:2).
Статистика для ставок
- Бангладеш не может выиграть на протяжении 6 матчей
- Южная Корея проиграла только 1 из последних 11 матчей
- Австралия выиграла все очные матчи у Бангладеша с общим счетом 16:0
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 19.0, а победа Бангладеша — в 35.0.
ТБ 2,5 оценивается в 1.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 8.40.
- 1.95Бельгия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.90Дания — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.79Франция — Люксембург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Австралия намного сильнее соперника и должна уверенно громить соперника.
Ставка: победа Австралии с форой-4,5 за 2.06.
Прогноз: матч должен стать результативным и в нем будет забито минимум 6 мячей
Ставка: тотал больше 5,5 за 1.90.