6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Бангладеша и Австралии. Начало игры — в 13:45 мск. Бангладеш — Австралия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бангладеш

Турнирное положение: национальная команда Бангладеша уже потеряла шансы на то, чтобы побороться за выход на ЧМ-2026.

Бангладешцы на данный момент имеют в свои активе только один балл и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Главная команда Бангладеша смогли забить только один мяч, а в свои пропустила целых 14.

Последние матчи: в марте Бангладеш дважды проиграл Палестине (0:1 и 0:5), а также в товарищеских матчах уступил Судану (0:3) и сыграл вничью с тем же Суданом (0:0).

До этого бангладешская «националка» поделила очки с Ливаном (1:1), но проиграла Австралии (0:7).

Все прогнозы на футбол

В первом раунде отбора «бенгальские тигры смогли пройти Мальдивы (1:1, 2:1).

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты сборной Бангладеша.

Состояние команды: подопечные Хавьера Кабреры не имеют шансов на выход на мировое первенство. На больших турнирах команда еще ни раз не играла.

В настоящий момент сборная Бангладеша занимает только 184-е место в рейтинге ФИФА, а наивысшим результатом является 110-я позиция.

Австралия

Турнирное положение: австралийская национальная команда уже обеспечила себе выход в следующий раунд отбора.

В настоящий момент австралийская "националка" имеет в своем активе 12 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе.

Австралийцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и ни разу не пропустили в свои.

Последние матчи: в мартовских стыковых матчах главная команда Австралии переиграла Ливан (5:0 и 2:0).

До этого же в квалификации на ЧМ-2026 Австралия также выиграла у Палестины (1:0) и Бангладеша (7:0).

В начале года сборная Австралии участвовала в Кубке Азии, однако завершила его на четвертьфинальной стадии, уступив в серии пенальти Южной Кореи.

Не сыграют: в составе "соккеруз" смогут выйти все футболисты, которые были вызваны.

Состояние команды: подопечные Грэма Арнольда должны пробиваться на чемпионат мира. Начиная с 2006 года, команда постоянно участвует в чемпионатах мира.

На прошлом мировом первенстве сборная Австралии смогла даже выйти из группы, но уступила в 1/8 финала Аргентине (1:2).

Статистика для ставок

Бангладеш не может выиграть на протяжении 6 матчей

Южная Корея проиграла только 1 из последних 11 матчей

Австралия выиграла все очные матчи у Бангладеша с общим счетом 16:0

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 19.0, а победа Бангладеша — в 35.0.

ТБ 2,5 оценивается в 1.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 8.40.

Прогноз: Австралия намного сильнее соперника и должна уверенно громить соперника.

Ставка: победа Австралии с форой-4,5 за 2.06.

Прогноз: матч должен стать результативным и в нем будет забито минимум 6 мячей

Ставка: тотал больше 5,5 за 1.90.