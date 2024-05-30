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    «Лос-Анджелес» не оставит шансов сопернику

    «Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, МЛС, 30 мая 2024 года

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    «Лос-Анджелес»
    В четверг, 30 мая, в очередном матче чемпионата США «Лос-Анджелес» на своем поле примет «Миннесоту». Начало поединка запланировано на 05:45 по мск. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:45 Миннесота Юнайтед

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: После 14-и сыгранных матчей команда занимает 4-е место в Западной конференции с 24-ю очками в активе. «Лос-Анджелес» продолжает вести борьбу за 1-ю строчку.

    Команда уверенно себя чувствует в зоне плей-офф, опережая 8-ю строчку на 6 баллов и отставая от 1-й позиции на 5 пунктов.

    Лос-Анджелес — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре МЛС «Лос-Анджелес» обыграл «Атланту» со счетом 1:0, забив единственный гол на 63-й минуте. До этого команда одолела «Сент-Луис Сити» (2:0).

    У «Лос-Анджелеса» продолжает победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда забила 12 голов при 1-м пропущенном.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Илье Санчес, Давид Мартинес, Лоренцо Деллавалле (у всех — травмы) и Эдуард Атуэста (красная карточка).

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» выглядит очень здорово в последнее время — команда очень хороша и в атаке, и в обороне.

    К тому же, «Лос-Анджелес» занимает 1-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 21-го возможного на своем поле.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Команда располагается на 2-й строчке в Западной конференции с 25-ю очками в активе. «Миннесота» уверенно стартовала в нынешнем сезоне, ведя борьбу за лидерство.

    Стоит отметить, что команда является лидером на Западе по результатам гостевых встреч, набрав 13 очков из 18-и возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Миннесота» сыграла вничью с «Колорадо Рэпидс» (3:3), а до этого обыграла «Портленд» со счетом 2:1.

    У «Миннесоты» продолжается беспроигрышная серия, которая продолжается уже 6 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

    Не сыграют: Эмануэль Рейносо, Хассани Дотсон и Хуго Капдевила (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Миннесота» также уверенно выступает в нынешнем сезоне, как и «Лос-Анджелес». Команда вполне может пошуметь в плей-офф нынешнего сезона.

    К тому же, «Миннесота» уже обыгрывала «Лос-Анджелес» в 2024-м году. Команда одержала победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Сможет ли «Миннесота» повторить этот результат? На чужом поле это будет сделать сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    • У «Лос-Анджелеса» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • В последних 5-и очных матчей «Миннесота» побеждала «Лос-Анджелес» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лос-Анджелеса» — 1.50, победа «Миннесоты» — 5.90, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» очень хорош на своем поле.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» с форой (-1) за 1.75.

    Прогноз: Хозяева забьют минимум пару голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» 2 больше за 1.70.

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    «Лос-Анджелес» — «Миннесота». В четверг, 30 мая, в очередном матче чемпионата США «Лос-Анджелес» на своем поле примет «Миннесоту». Начало поединка запланировано на 05:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Миннесота» с коэффициентом 1.75.
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