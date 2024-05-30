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    Выйдет ли «Цинциннати» в лидеры?

    «Цинциннати» — «Нэшвилл». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, МЛС, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Нэшвилл»
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    Лусиано Акоста
    30 апреля в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Нэшвилла». Начало игры — в 02:30 мск. «Цинциннати» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Цинциннати

  • США. MLS
    •  Цинциннати 02:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • Нашвилл
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    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 15 матчей занимает вторую позицию Восточной конференции с 33 очками. Он забил 23 мячей и пропустил 14.

    Отставание команды от лидера «Интер Майами» составляет лишь один балл, тогда как ближайший преследователь отстает от него на семь баллов.

    Цинциннати — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Торонто» (4:3).

    Эта победа продлила победную серию из семи поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Кубо, Пауэлл, Бэйрд, Бупендза травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» только побеждал.

    Столь успешная форма позволяет рассчитывать франчайзу на лидерство в конференции, но для этого нужно продолжать выигрывать.

    Лусиано Акоста — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» занимает 11-е место с разницей мячей 17-20.

    Команда на два балла отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом его два ближайших преследователя отстают от нее на два балла.

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    • Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле сыграли вничью с «Монреалем» (0:0) в МЛС.

    Эта мировая продлила мини-серию франчайза из двух ничьих в поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Леал, Макнафтон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Нэшвилл» одержал одну победу при одном поражении и двух ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в грядушей игре наверняка позволит рассчитывать на прогресс.

    Сэм Сарридж — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа «Нэшвилла» — в 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних матчей на своем поле.

    При этом в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, но если фаворит поединка позволяет соперникам забивать, то именно фактор хозяев обещает стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Цинциннати» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.07

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    «Цинциннати» — «Нэшвилл». 30 апреля в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Нэшвилла». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Нэшвилл» с коэффициентом 1.90.
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