Цинциннати
Нэшвилл
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 15 матчей занимает вторую позицию Восточной конференции с 33 очками. Он забил 23 мячей и пропустил 14.
Отставание команды от лидера «Интер Майами» составляет лишь один балл, тогда как ближайший преследователь отстает от него на семь баллов.
Цинциннати — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Торонто» (4:3).
Эта победа продлила победную серию из семи поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Кубо, Пауэлл, Бэйрд, Бупендза травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» только побеждал.
Столь успешная форма позволяет рассчитывать франчайзу на лидерство в конференции, но для этого нужно продолжать выигрывать.
Лусиано Акоста — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» занимает 11-е место с разницей мячей 17-20.
Команда на два балла отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом его два ближайших преследователя отстают от нее на два балла.
Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле сыграли вничью с «Монреалем» (0:0) в МЛС.
Эта мировая продлила мини-серию франчайза из двух ничьих в поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Леал, Макнафтон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Нэшвилл» одержал одну победу при одном поражении и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в грядушей игре наверняка позволит рассчитывать на прогресс.
Сэм Сарридж — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа «Нэшвилла» — в 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних матчей на своем поле.
При этом в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, но если фаворит поединка позволяет соперникам забивать, то именно фактор хозяев обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Цинциннати» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.07