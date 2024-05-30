30 апреля в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Нэшвилла». Начало игры — в 02:30 мск. «Цинциннати» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» по итогам 15 матчей занимает вторую позицию Восточной конференции с 33 очками. Он забил 23 мячей и пропустил 14.

Отставание команды от лидера «Интер Майами» составляет лишь один балл, тогда как ближайший преследователь отстает от него на семь баллов.

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Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они переиграли «Торонто» (4:3).

Эта победа продлила победную серию из семи поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Кубо, Пауэлл, Бэйрд, Бупендза травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках МЛС) «Цинциннати» только побеждал.

Столь успешная форма позволяет рассчитывать франчайзу на лидерство в конференции, но для этого нужно продолжать выигрывать.

Лусиано Акоста — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» занимает 11-е место с разницей мячей 17-20.

Команда на два балла отстает от зоны плей-офф — девятой строчки. При этом его два ближайших преследователя отстают от нее на два балла.

Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле сыграли вничью с «Монреалем» (0:0) в МЛС.

Эта мировая продлила мини-серию франчайза из двух ничьих в поединках, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Леал, Макнафтон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Нэшвилл» одержал одну победу при одном поражении и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно попасть в плей-офф, однако успех в грядушей игре наверняка позволит рассчитывать на прогресс.

Сэм Сарридж — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Цинциннати» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Нэшвилла» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа «Нэшвилла» — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних матчей на своем поле.

При этом в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, но если фаворит поединка позволяет соперникам забивать, то именно фактор хозяев обещает стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Цинциннати» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.07