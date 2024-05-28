«Атлетико Тукуман» на своем поле сыграет против «Платенсе» в третьем туре чемпионата Аргентины-2024. Матч состоится 28 мая и начнется в 03:00 по мск. «Атлетико Тукуман» — «Платенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Тукуман»

Турнирное положение: Клуб из города Сан-Мигель-де-Тукуман, который в прошлом сезоне финишировал на 11 позиции, в текущем первенстве в двух играх набрал три очка и идет пока во второй половине турнирки.

«Атлетико Тукуман» отпраздновал одну виктории п потерпел одно поражение, забил один гол, а пропустил в свои ворота два мяча.

Последние матчи: В преддверии этой игры «деканы» проиграли «Химнасии и Эсгрима» со счетом 1:2 в 1/16 финала Кубка Аргентины и завершили борьбу на турнире. Перед этим она на выезде уступили «Тальерес Кордоба» 0:2 в рамках чемпионата страны.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Атлетико Тукуман» не лучшим образом провел свои четыре предыдущих поединка, проиграв в трех из них и отпраздновав одну викторию, забив за все это время лишь два гола при восьми пропущенных. Перед этим же «бело-голубые» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды победили.

«Платенсе»

Турнирное положение: Коллектив из города Флорида в прошлом чемпионате финишировал на 17 строке среди 27 участников. В этом же он пока с одним баллом плетется в нижней части таблицы.

«Платенсе» один поединок свел вничью и потерпел одно фиаско. При этом коллектив еще не забивал, а пропустил в свои ворота два мяча.

Последние матчи: Стартовали «коричнево-белые» в этом первенстве с выездного поражения от «Ньюэллс Олд Бойс» со счетом 0:2, после чего они на свое арене расписали мировую против «Индепендьенте» — 0:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Платенсе» неудачно стартовал в чемпионате, набрав лишь балл в двух играх и еще не забивал. Но перед этим он сносно выступил в Кубке лиги, но в плей-офф не прошел. До начала чемпионата коллектив проиграл только один матч из восьми предыдущих, трижды победил и расписал четыре мировые.

Статистика для ставок

Две из трех предыдущих очных игр этих клубов завершились вничью

В четырех последних поединках между собой эти клубы неизменно забивали друг другу

Три из четырех минувших очных встреч данных команд завершились на тотал больше

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико Тукуман» — 2.11, победа «Платенсе» — 4.10, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.83 и 1.43 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на обмен голами, так как в очных встречах данные клубы в последнее время только огорчали друг друга, да и «Платенсе» будет всеми силами стараться провести свой первый гол в чемпионате.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.33.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, ведь две из трех предыдущих очных матчей этих клубов завершались именно миром.

Ставка: ничья за 3.00.