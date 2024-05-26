Касымпаша
Бешикташ
«Касымпаша»
Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Касымпаша» занимает шестое место с 53 баллами и разницей мячей 60-64.
Команда на пять баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с четвертой позиции, поэтому ей уже не светит сыграть в континентальных турнирах следующей кампании.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На выезде он сыграл вничью с «Ризеспором» — 0:0.
Эта осечка стала уже второй для клуба из Стамбула в трех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.
Не сыграют: Рочинья, Бастьен, Гедик, Саддики, Четинкая — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Касымпаша» победил только два раза при трех победах и одной ничьей.
У коллектива не лучшая форма, чтобы рассчитывать на возможность обогнать соперника — при равенстве очков, как будет в случае его победы, в Турции в первую очередь учитываются очные матчи.
Айтач Кара — самый результативный игрок команды в лиге с 14-ю голами.
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» занимает пятую позицию с 56 баллами. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 45 пропущенных.
Команда всего лишь на два балла отстает от четвертой позиции, поэтому важно побеждать, чтобы попасть в топ-4.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Трабзонспор» — 3:2.
Этот успех прервал ничейную мини-серию клуба из Стамбула в два поединка, которые также пришлись на турецкое первенство.
Не сыграют: травмированы — Ребич, Бинголь и Хаджиахметович. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Суперлигу и Кубок Турции, «Бешикташ» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Очевидно, что на финише сезона у коллектива, в целом, хорошая форма и сильная мотивация, чтобы взять свое и попасть в четверку лучших.
Семих Киличсой — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчах «Касымпаша» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из шести последних матчей «Бешикташа» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешиктал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.90, победа «Касымпаша» — в 2.65.
ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.50 и 1.55.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчах «Касымпаша» было забито меньше 2,5 голов. При этом в их двух из трех последних домашних поединков сработал такой же расклад.
В свою очередь, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.50.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости победят, ведь так было в трех из их пяти последних матчей.
Ставка: «Бешикташ» выиграет за 2.40