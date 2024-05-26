26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Бешикташ». Начало игры — в 19:00 мск. «Касымпаша» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Касымпаша» занимает шестое место с 53 баллами и разницей мячей 60-64.

Команда на пять баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с четвертой позиции, поэтому ей уже не светит сыграть в континентальных турнирах следующей кампании.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерял очки. На выезде он сыграл вничью с «Ризеспором» — 0:0.

Эта осечка стала уже второй для клуба из Стамбула в трех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Рочинья, Бастьен, Гедик, Саддики, Четинкая — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Касымпаша» победил только два раза при трех победах и одной ничьей.

У коллектива не лучшая форма, чтобы рассчитывать на возможность обогнать соперника — при равенстве очков, как будет в случае его победы, в Турции в первую очередь учитываются очные матчи.

Айтач Кара — самый результативный игрок команды в лиге с 14-ю голами.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» занимает пятую позицию с 56 баллами. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 45 пропущенных.

Команда всего лишь на два балла отстает от четвертой позиции, поэтому важно побеждать, чтобы попасть в топ-4.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Трабзонспор» — 3:2.

Этот успех прервал ничейную мини-серию клуба из Стамбула в два поединка, которые также пришлись на турецкое первенство.

Не сыграют: травмированы — Ребич, Бинголь и Хаджиахметович. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Суперлигу и Кубок Турции, «Бешикташ» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Очевидно, что на финише сезона у коллектива, в целом, хорошая форма и сильная мотивация, чтобы взять свое и попасть в четверку лучших.

Семих Киличсой — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчах «Касымпаша» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Бешикташа» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешиктал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.90, победа «Касымпаша» — в 2.65.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в пяти из семи последних матчах «Касымпаша» было забито меньше 2,5 голов. При этом в их двух из трех последних домашних поединков сработал такой же расклад.

В свою очередь, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.50.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости победят, ведь так было в трех из их пяти последних матчей.

Ставка: «Бешикташ» выиграет за 2.40