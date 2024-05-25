«Рубин» сыграет против «Сочи» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» заканчивает сезон в топ-8. Команда набрала 41 очко в 29 встречах.

Казанский клуб имеет 11 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Забито 30 голов и пропущено 37 мячей.

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Последние матчи: Текущий месяц «Рубин» начал с ничейного результата в игре с ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

Все прогнозы на РПЛ

Затем «Рубин» дома взял верх над «Ростовом» со счетом 3:1. 19 мая казанцы в Москве уступили «Спартаку».

Состояние команды: «Рубин» провел хороший сезон. Команда одержала несколько ярких побед.

Болельщики не забудут отличную игру казанцев в Санкт-Петербурге. 24 апреля «Рубин» в гостях взял верх над «Зенитом» со счетом 2:0.

В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Однако у хозяев шансы на победу чуть выше.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» уже покинул элитный дивизион. В предстоящем сезоне клуб выступит в Первой лиге.

Выше 16-го места южане не поднимутся. В 29 играх «Сочи» набрал 23 очка.

Последние матчи: «Сочи» в начале текущего месяца в Москве дал бой «Динамо». Казалось, встреча закончится вничью 2:2, но бело-голубые вырвали победу на последних секундах.

12 мая «Сочи» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 6:1. Затем последовало поражение от «Краснодара» и южане потеряли даже теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Состояние команды: В целом «Сочи» неплохо выступил во второй части сезона. Клуб был близок к тому, чтобы спастись, но до зимы южане потеряли слишком много очков.

В гостях «Сочи» не побеждал очень давно. Последний раз команда выигрывала в гостях еще в октябре 2023 года. Тогда «Сочи» в Екатеринбурге разгромил «Урал» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

В первом круге «Рубин» победил в гостях со счетом 2:0

«Сочи» уже вылетел из РПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге

Казанский клуб в мае из трех матчей выиграл только один

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.65, выигрыш «Сочи» — в 2.90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.29, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.73.

Прогноз: «Рубин» проведет последний матч на чужом поле в нынешнем сезоне. Команда постарается порадовать болельщиков. Казанцы должны набрать три очка.

Прогноз: на команды уже нет никакого давления. В такой ситуации футболисты могут раскрепоститься и сыграть более зрелищно.

Ставки

Ставка: победа «Рубина» за 2.18.

Ставка: тотал больше трех голов за 2.07.