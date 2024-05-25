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    «Рубин» порадует болельщиков победой

    «Рубин» — «Сочи». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат России, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Сочи»
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    Рашид Рахимов
    «Рубин» сыграет против «Сочи» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 16:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» заканчивает сезон в топ-8. Команда набрала 41 очко в 29 встречах.

    Казанский клуб имеет 11 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Забито 30 голов и пропущено 37 мячей.

    Рубин — Сочи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Текущий месяц «Рубин» начал с ничейного результата в игре с ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

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    Затем «Рубин» дома взял верх над «Ростовом» со счетом 3:1. 19 мая казанцы в Москве уступили «Спартаку».

    Состояние команды: «Рубин» провел хороший сезон. Команда одержала несколько ярких побед.

    Болельщики не забудут отличную игру казанцев в Санкт-Петербурге. 24 апреля «Рубин» в гостях взял верх над «Зенитом» со счетом 2:0.

    В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Однако у хозяев шансы на победу чуть выше.

    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» уже покинул элитный дивизион. В предстоящем сезоне клуб выступит в Первой лиге.

    Выше 16-го места южане не поднимутся. В 29 играх «Сочи» набрал 23 очка.

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    • Последние матчи: «Сочи» в начале текущего месяца в Москве дал бой «Динамо». Казалось, встреча закончится вничью 2:2, но бело-голубые вырвали победу на последних секундах.

    12 мая «Сочи» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 6:1. Затем последовало поражение от «Краснодара» и южане потеряли даже теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ.

    Состояние команды: В целом «Сочи» неплохо выступил во второй части сезона. Клуб был близок к тому, чтобы спастись, но до зимы южане потеряли слишком много очков.

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    В гостях «Сочи» не побеждал очень давно. Последний раз команда выигрывала в гостях еще в октябре 2023 года. Тогда «Сочи» в Екатеринбурге разгромил «Урал» со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Рубин» победил в гостях со счетом 2:0

    • «Сочи» уже вылетел из РПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге

    • Казанский клуб в мае из трех матчей выиграл только один

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.65, выигрыш «Сочи» — в 2.90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.29, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.73.

    Прогноз: «Рубин» проведет последний матч на чужом поле в нынешнем сезоне. Команда постарается порадовать болельщиков. Казанцы должны набрать три очка.

    Прогноз: на команды уже нет никакого давления. В такой ситуации футболисты могут раскрепоститься и сыграть более зрелищно.

    Ставки

    Ставка: победа «Рубина» за 2.18.

    Ставка: тотал больше трех голов за 2.07.

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    «Рубин» — «Сочи». «Рубин» сыграет против «Сочи» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Сочи» с коэффициентом 2.18.
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