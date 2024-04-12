12 апреля во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Куктош» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 14:00 мск. «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Куктош»

Турнирное положение: «Куктош» привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. Вот только новый сезон начался неудачно.

При этом «Куктош» прошлый сезон завершил на 3 строчке. Так что в новом чемпионате команда явно постарается выступить не хуже.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. «Куктош» уступил «Хосилот Фархору» (0:2).

Оба гола команда пропустила во втором тайме. Да и вообще, игра команды смотрелась не столь монолитно.

Оборона команды на нынешнем этапе действует не столь уверенно. Да и в атаке не мешало бы поднатореть!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Наверняка «Куктош» постарается поправить свое положение.

Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Куктош» явно сильнее оппонента, да и в трех последних очных встречах неизменно побеждал.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команде удался. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Регар-ТадАЗ» в прошлом сезоне чудом сохранил место в элитном дивизионе, финишировав на предпоследнем 9 месте.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Регар-ТадАЗ» расправился с «Хатлоном» (2:0).

Такой старт явно порадовал болельщиков клуба. Команда показала весьма симпатичный уровень игры, да и доказала, что способна прибавить по ходу встречи.

Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. В межсезонье она укрепилась в кадровом плане, да и удачный старт явно окрылил.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит вполне прилично. Команда явно перспективна и способна прибавить.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Регар-ТадАЗ» на месте, да и мотивация подняться в группу лидеров имеется.

Вот только «Регар-ТадАЗ» давно не побеждал «Куктош». Последняя виктория над оппонентом случилась почти 5 лет назад.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Регар-ТадАЗ» явно способен зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

В трех последних очных встречах побеждал «Куктош»

«Регар-ТадАЗ» уже 5 с половиной лет не обыгрывает «Куктош»

В последней очной встрече «Куктош» был сильнее (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Куктош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.51 и 1.48.

Прогноз: Обе команды явно постараются максимально проявить себя в атаке.

«Куктош» привычно борется за высокие места, да и гости явно намерены развить стартовый успех.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 2.92