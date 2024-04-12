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    А давайте-ка поставим на голепад?!

    «Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 12 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»
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    «Регар-ТадАЗ»
    12 апреля во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Куктош» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 14:00 мск. «Куктош» — «Регар-ТадАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Куктош»

    Турнирное положение: «Куктош» привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. Вот только новый сезон начался неудачно.

    При этом «Куктош» прошлый сезон завершил на 3 строчке. Так что в новом чемпионате команда явно постарается выступить не хуже.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. «Куктош» уступил «Хосилот Фархору» (0:2).

    Оба гола команда пропустила во втором тайме. Да и вообще, игра команды смотрелась не столь монолитно.

    Оборона команды на нынешнем этапе действует не столь уверенно. Да и в атаке не мешало бы поднатореть!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Наверняка «Куктош» постарается поправить свое положение.

    Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Куктош» явно сильнее оппонента, да и в трех последних очных встречах неизменно побеждал.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команде удался. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Регар-ТадАЗ» в прошлом сезоне чудом сохранил место в элитном дивизионе, финишировав на предпоследнем 9 месте.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Регар-ТадАЗ» расправился с «Хатлоном» (2:0).

    Такой старт явно порадовал болельщиков клуба. Команда показала весьма симпатичный уровень игры, да и доказала, что способна прибавить по ходу встречи.

    Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. В межсезонье она укрепилась в кадровом плане, да и удачный старт явно окрылил.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит вполне прилично. Команда явно перспективна и способна прибавить.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Регар-ТадАЗ» на месте, да и мотивация подняться в группу лидеров имеется.

    Вот только «Регар-ТадАЗ» давно не побеждал «Куктош». Последняя виктория над оппонентом случилась почти 5 лет назад.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Регар-ТадАЗ» явно способен зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • В трех последних очных встречах побеждал «Куктош»

    • «Регар-ТадАЗ» уже 5 с половиной лет не обыгрывает «Куктош»

    • В последней очной встрече «Куктош» был сильнее (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Куктош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.51 и 1.48.

    Прогноз: Обе команды явно постараются максимально проявить себя в атаке.

    «Куктош» привычно борется за высокие места, да и гости явно намерены развить стартовый успех.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут мировую.

    Ставка: Ничья за 2.92

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    Ставка и прогноз на матч «Куктош» — «Регар-ТадАЗ» с коэффициентом 2.51. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. А давайте-ка поставим на голепад?!
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