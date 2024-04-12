«Куктош»
Турнирное положение: «Куктош» привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. Вот только новый сезон начался неудачно.
При этом «Куктош» прошлый сезон завершил на 3 строчке. Так что в новом чемпионате команда явно постарается выступить не хуже.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда проиграла. «Куктош» уступил «Хосилот Фархору» (0:2).
Оба гола команда пропустила во втором тайме. Да и вообще, игра команды смотрелась не столь монолитно.
Оборона команды на нынешнем этапе действует не столь уверенно. Да и в атаке не мешало бы поднатореть!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Наверняка «Куктош» постарается поправить свое положение.
Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Куктош» явно сильнее оппонента, да и в трех последних очных встречах неизменно побеждал.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команде удался. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Регар-ТадАЗ» в прошлом сезоне чудом сохранил место в элитном дивизионе, финишировав на предпоследнем 9 месте.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Регар-ТадАЗ» расправился с «Хатлоном» (2:0).
Такой старт явно порадовал болельщиков клуба. Команда показала весьма симпатичный уровень игры, да и доказала, что способна прибавить по ходу встречи.
Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. В межсезонье она укрепилась в кадровом плане, да и удачный старт явно окрылил.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит вполне прилично. Команда явно перспективна и способна прибавить.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Регар-ТадАЗ» на месте, да и мотивация подняться в группу лидеров имеется.
Вот только «Регар-ТадАЗ» давно не побеждал «Куктош». Последняя виктория над оппонентом случилась почти 5 лет назад.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Регар-ТадАЗ» явно способен зацепиться за заветные баллы.
Статистика для ставок
- В трех последних очных встречах побеждал «Куктош»
- «Регар-ТадАЗ» уже 5 с половиной лет не обыгрывает «Куктош»
- В последней очной встрече «Куктош» был сильнее (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Куктош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 2.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.51 и 1.48.
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Прогноз: Обе команды явно постараются максимально проявить себя в атаке.
«Куктош» привычно борется за высокие места, да и гости явно намерены развить стартовый успех.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 2.92