Шнайдер
Диана уже успела провести в Штутгарте два матча в рамках квалификации. И один из них получился максимально эпичным.
В решающем раунде отбора россиянка совершила камбэк в матче против Сары Бейлер — 0:6, 6:4, 6:1.
Во втором сете 18-летняя чешка вела 3:0, но Шнайдер каким-то образом удалось отыграться.
Перед этим 20-летняя теннисистка уверенно выиграла у Веры Звонаревой — 6:3, 6:2.
Ранее в этом сезоне Шнайдер выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и дошла до финала в Чарльстоне (США).
Бадоса
Паула в этом году до сих пор выиграла лишь пять матчей и занимает в рейтинге всего лишь 93-е место.
Но здесь надо сразу сказать, что испанка играет после стрессового перелома позвоночника. По всей видимости, последствия этой серьезной травмы по-прежнему никуда не делись.
Две недели назад Паула не выиграла ни одного матча на грунтовом турнире в Чарльстоне, сразу же уступив американке Даниэль Коллинз.
На «тысячнике» в Майами бывшая вторая ракетка мира после победы над Симоной Халеп (для румынки это был первый матч после дисквалификации) проиграла Арине Соболенко.
В Дубае Бадоса не смогла доиграть матч против швейцарки Лулу Зун. Чуть позже ей пришлось пропустить турнир в Индиан-Уэллс из-за проблем со здоровьем.
В 2022-м Бадоса дошла в Штутгарте до полуфинала, а в 2023-м — до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.03, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: в конце января Диана и Паула встретились на турнире в Хуахине. Россиянка выиграла первый сет, а во втором испанка снялась из-за повреждения.
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В прошлом году Шнайдер уступила Бадосе на грунтовом турнире в Чарльстоне со счетом 1:6, 3:6.
В общем, здесь все зависит от состояния испанской теннисистки. В относительно оптимальной форме она, скорее всего, спокойно обыграет 20-летнюю соперницу.
Рекомендуемая ставка: победа Бадосы с форой по геймам (-1,5) за 1.92.