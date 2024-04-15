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    Шнайдер хватит двух сетов для победы над Бадосой?

    Шнайдер — Бадоса. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Бадоса
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:00 мск. Шнайдер — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шнайдер

    Диана уже успела провести в Штутгарте два матча в рамках квалификации. И один из них получился максимально эпичным.

    В решающем раунде отбора россиянка совершила камбэк в матче против Сары Бейлер — 0:6, 6:4, 6:1.

    Во втором сете 18-летняя чешка вела 3:0, но Шнайдер каким-то образом удалось отыграться.

    Перед этим 20-летняя теннисистка уверенно выиграла у Веры Звонаревой — 6:3, 6:2.

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    Ранее в этом сезоне Шнайдер выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и дошла до финала в Чарльстоне (США).

    Бадоса

    Паула в этом году до сих пор выиграла лишь пять матчей и занимает в рейтинге всего лишь 93-е место.

    Но здесь надо сразу сказать, что испанка играет после стрессового перелома позвоночника. По всей видимости, последствия этой серьезной травмы по-прежнему никуда не делись.

    Две недели назад Паула не выиграла ни одного матча на грунтовом турнире в Чарльстоне, сразу же уступив американке Даниэль Коллинз.

    На «тысячнике» в Майами бывшая вторая ракетка мира после победы над Симоной Халеп (для румынки это был первый матч после дисквалификации) проиграла Арине Соболенко.

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    В Дубае Бадоса не смогла доиграть матч против швейцарки Лулу Зун. Чуть позже ей пришлось пропустить турнир в Индиан-Уэллс из-за проблем со здоровьем.

    В 2022-м Бадоса дошла в Штутгарте до полуфинала, а в 2023-м — до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.03, победу Бадосы букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: в конце января Диана и Паула встретились на турнире в Хуахине. Россиянка выиграла первый сет, а во втором испанка снялась из-за повреждения.

    В прошлом году Шнайдер уступила Бадосе на грунтовом турнире в Чарльстоне со счетом 1:6, 3:6.

    В общем, здесь все зависит от состояния испанской теннисистки. В относительно оптимальной форме она, скорее всего, спокойно обыграет 20-летнюю соперницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Бадосы с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Бадоса с коэффициентом 1.92. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер хватит двух сетов для победы над Бадосой?
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