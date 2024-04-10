В 42-м туре второго английского дивизиона «Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Ротерхэма». Матч пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Ротерхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: За пять туров до финиша первенства второй английской лиги «Вест Бромвич» с 69 очками идет пятым. На прямое повышение клуб не рассчитывает, а седьмую строку опережает на шесть пунктов.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал 19 викторий, 12 встреч свел вничью и потерпел десять фиаско, разница забитых и пропущенных — 64:41.

Последние матчи: В прошлом туре «дрозды» расписали на выезде мировую со «Сток Сити» 2:2. И эта мировая стала для них третьей кряду. Ранее они поделили очки с «Миллуолом» 1:1 в гостях и с «Уотфордом» 2:2 дома.

Не сыграют: Дэрил Дике, Джейсон Молумби и Джош Маджа пребывают в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Вест Бромвич» свои три последние игры свел вничью и тем самым продлил свою беспроигрышную серию до девяти встреч. В этот период коллектив добыл четыре виктории и пять поединков завершил миром. И за весь этот отрезок команда неизменно забивала и зачастую два и более гола за игру.

«Ротерхэм»

Турнирное положение: Следующий сезон этот коллектив начнет в третьей лиге. Сейчас он с 23 очками находится на дне таблицы и уже точно там останется.

«Ротерхэм» в текущем первенстве выиграл всего четыре поединка, 11 встреч свел вничью и потерпел 26 фиаско, разница мячей — 32:82.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «мельники» на своем поле проиграли со счетом 0:1 «Плимуту», который ведет борьбу за выживание. Туром же ранее они в родных стенах смогли переиграть «Миллулл» 2:1, являющийся также претендентом на вылет.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Роттерхэм» в отрезке последних десяти игр чемпионата проиграл в восьми из них. Причем шесть из этих фиаско были сухими. Также в этот период «красно-белые» смогли добыть одну викторию и расписали одну мировую.

Статистика для ставок

«Вест Бромвич» дома выиграл четыре из шести предыдущих встреч и раз уступил

«Роттерхэм» в этом сезоне ни разу не побеждал в гостях, а в шести минувших выездных играх он неизменно проигрывал

«Вест Бромвич» выиграл у «Ротерхэма» в трех из четырех последних очных встреч при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Вест Бромвича» букмекеры дают коэффициент 1.31. Ничья оценена в 5.50, а победа «Ротерхэма» оценена в 12.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.10 соответственно.

Прогноз: На своей арене «дрозды» не должны испытать проблем с главным аутсайдером лиги, с которым к тому же они играют вполне удачно. В общем, ставим здесь на уверенную викторию хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Вест Бромвича» с форой (-1,5) за 1.91.

Прогноз: И также от данного поединка стоит ждать верхового исхода, ведь «Вест Бромвич» забивает немало, а у «мельников» самая дырявая защита в лиге.

Ставка: ТБ 2,5 гола за 1.81.