«Согдиана»
Турнирное положение: Эта команда является середняком чемпионата. Сейчас она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Согдиана» вряд ли поборется за медали. Команде явно не хватает ресурсов, но свои очки она явно возьмет.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Согдиана» переиграла «Пахтакор» (3:2).
Вообще, в 4 матчах чемпионата «Согдиана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
В нынешнем чемпионате команда может побороться за топ-5. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Серия из 3 матчей без поражений вселяет оптимизм.
Поединки против «Кызылкума» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Согдиана» выиграла 1 раз при 3 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «Согдиана» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в последняя виктория над действующим чемпионом должна окрылить.
«Кызылкум»
Турнирное положение: «Кызылкум» явно поборется за высокие места в чемпионате Узбекистана. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Да и вообще, «Кызылкум» лишь на 2 пункта отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и проиграла команда всего 1 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Кызылкум» не смог переиграть ташкентский «Локомотив» (0:0).
А вот до того команда уступила «Насафу» (0:2). Зато чуть раньше «Кызылкум» сумел разделаться с «Сурханом» (2:1).
Между тем, «Кызылкум» явно способен на большее. Например, крепкий «Бунедкор» команда уверенно одолела (3:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за высокие места. Да и реализация находится на достаточно приличном уровне.
Вот только «Кызылкум» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Да и в двух своих последних матчах команда набрала всего балл.
Между тем, «Кызылкум» явно постарается исправиться за предыдущие неудачи. Команда едет в Джизак за очками.
И уж совсем очевидно, что гости будут активны в атаке. Да и оппонент нередко ошибается у своих ворот.
Статистика для ставок
- «Согдиана» не проигрывает уже в 3 матчах кряду
- «Кызылкум» не побеждал в 2 своих последних поединках
- Последний очный поединок принес победу «Кызылкуму» (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.
- 1.82Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
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Прогноз: «Согдиана» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
«Кызылкум» смотрелся неубедительно в последних матчах, тогда как оппонент не проигрывает уже в 3 поединках кряду.
Ставка: Победа «Согдианы» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10