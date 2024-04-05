В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 5 апреля пройдет матч «Согдиана» — «Кызылкум». Начало — 17:15 (мск). «Согдиана» — «Кызылкум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Согдиана»

Турнирное положение: Эта команда является середняком чемпионата. Сейчас она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» вряд ли поборется за медали. Команде явно не хватает ресурсов, но свои очки она явно возьмет.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Согдиана» переиграла «Пахтакор» (3:2).

Вообще, в 4 матчах чемпионата «Согдиана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

В нынешнем чемпионате команда может побороться за топ-5. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Серия из 3 матчей без поражений вселяет оптимизм.

Поединки против «Кызылкума» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Согдиана» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Согдиана» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в последняя виктория над действующим чемпионом должна окрылить.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» явно поборется за высокие места в чемпионате Узбекистана. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Да и вообще, «Кызылкум» лишь на 2 пункта отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и проиграла команда всего 1 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Кызылкум» не смог переиграть ташкентский «Локомотив» (0:0).

А вот до того команда уступила «Насафу» (0:2). Зато чуть раньше «Кызылкум» сумел разделаться с «Сурханом» (2:1).

Между тем, «Кызылкум» явно способен на большее. Например, крепкий «Бунедкор» команда уверенно одолела (3:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за высокие места. Да и реализация находится на достаточно приличном уровне.

Вот только «Кызылкум» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Да и в двух своих последних матчах команда набрала всего балл.

Между тем, «Кызылкум» явно постарается исправиться за предыдущие неудачи. Команда едет в Джизак за очками.

И уж совсем очевидно, что гости будут активны в атаке. Да и оппонент нередко ошибается у своих ворот.

Статистика для ставок

«Согдиана» не проигрывает уже в 3 матчах кряду

«Кызылкум» не побеждал в 2 своих последних поединках

Последний очный поединок принес победу «Кызылкуму» (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: «Согдиана» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Кызылкум» смотрелся неубедительно в последних матчах, тогда как оппонент не проигрывает уже в 3 поединках кряду.

Ставка: Победа «Согдианы» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10