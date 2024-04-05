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    Три очка для «Согдианы»?

    «Согдиана» — «Кызылкум». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 5 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Согдиана» — «Кызылкум»
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    «Согдиана»
    В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 5 апреля пройдет матч «Согдиана» — «Кызылкум». Начало — 17:15 (мск). «Согдиана» — «Кызылкум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: Эта команда является середняком чемпионата. Сейчас она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Согдиана» вряд ли поборется за медали. Команде явно не хватает ресурсов, но свои очки она явно возьмет.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Согдиана» переиграла «Пахтакор» (3:2).

    Вообще, в 4 матчах чемпионата «Согдиана» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    В нынешнем чемпионате команда может побороться за топ-5. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Серия из 3 матчей без поражений вселяет оптимизм.

    Поединки против «Кызылкума» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч «Согдиана» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Согдиана» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и в последняя виктория над действующим чемпионом должна окрылить.

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» явно поборется за высокие места в чемпионате Узбекистана. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Да и вообще, «Кызылкум» лишь на 2 пункта отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и проиграла команда всего 1 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Кызылкум» не смог переиграть ташкентский «Локомотив» (0:0).

    А вот до того команда уступила «Насафу» (0:2). Зато чуть раньше «Кызылкум» сумел разделаться с «Сурханом» (2:1).

    Между тем, «Кызылкум» явно способен на большее. Например, крепкий «Бунедкор» команда уверенно одолела (3:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за высокие места. Да и реализация находится на достаточно приличном уровне.

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    Вот только «Кызылкум» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Да и в двух своих последних матчах команда набрала всего балл.

    Между тем, «Кызылкум» явно постарается исправиться за предыдущие неудачи. Команда едет в Джизак за очками.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активны в атаке. Да и оппонент нередко ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Согдиана» не проигрывает уже в 3 матчах кряду

    • «Кызылкум» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Последний очный поединок принес победу «Кызылкуму» (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

    Прогноз: «Согдиана» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    «Кызылкум» смотрелся неубедительно в последних матчах, тогда как оппонент не проигрывает уже в 3 поединках кряду.

    Ставка: Победа «Согдианы» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Кызылкум» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Согдианы»?
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