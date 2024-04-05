«Салернитана» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 31-го тура итальянской Серии А 5 апреля, начало — 21:45 (мск) «Салернитана» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Салернитана»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 23-62.

Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й строчки в таблице, поэтому ей будет крайне сложно спастись от понижения в классе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Он на выезде был разгромлен «Болоньей» со счетом 0:3.

Это неудача продлила серию поражений хозяев до трех поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Башич, Очоа, Фасио, Дьомбер, Кастанос — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Салернитана» ни разу не выиграла при 11 поражениях и трех ничьих.

Такие результаты четко отображают статус коллектива, как явного аутсайдера итальянского первенства, которому вряд ли что-то поможет удержаться в элите.

Антонио Кандрева — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Сассуоло»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 24 очками и разницей мячей 34-57.

Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Он поделил очки с «Удинезе» (1:1).

Эта ничья прервала серию, по ходу которой команда проиграла пять поражений в шести поединках, которые пришлись на Серию А.

Не сыграют: Берарди — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 11 последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» один раз выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому с каждым туром стремительно погружается в «трясину» и рискует понизиться в классе.

Доменико Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 13 последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Сассуоло» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.45, победа «Салернитаны» — в 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов. В трех из них был зафиксирован минимальный счет 1:0.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Сассуоло» выиграет за 2.17