Финляндия
Турнирное положение: Финны так и не смогли пробиться на Евро. Команда в плей-офф продвижения уступила Уэльсу.
При этом Финляндия заняла 3 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она набрала 18 очков, пропустив вперед Данию и Словению.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Финляндия уступила валлийцам (1:4).
До того команда переиграла слабых санмаринцев (2:1). Да и Северную Ирландию сборная страны Суоми одолела (4:0).
В 5 последних матчах команда выиграла 2 раза. В них Финляндия настреляла 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. При этом Финляндия обыгрывала лишь более скромных соперников.
При неплохом подборе игроков финны испытывают сложности с реализацией. Да и вообще, команду смело можно назвать лишь середняком европейского футбола.
И уж совсем очевидно, что Финляндия постарается сыграть с позиции силы. Да и соперника сложно назвать слишком ершистым.
Эстония
Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат Европы. Эстония уступила путь в следующий раунд полякам.
Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Эстония с большой натугой забивает, причем даже в матчах с откровенно слабыми оппонентами.
Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Эстонцы уступили сборной Польше со счетом 1:5.
До того команда в спарринге уступила шведам (1:2). Им же эстонцы проиграли еще и в рамках отбора на Евро (0:2).
Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 5 последних поединках Эстония забила всего 3 мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Эстония вряд ли способна на что-то серьезное. Команде явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.
Последний раз Эстония побеждала более года назад. Причем тогда команда переиграла именно финнов (1:0).
Матчи с финнами для команды складываются традиционно успешно. В трех последних очных поединках Эстония победила.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Эстония постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Эстония не побеждает уже больше года
- Финляндия проиграла эстонцам в 3 последних очных поединках
- Финны не забивают эстонцам уже 5 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Финляндия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.63.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.00Англия — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.45Франция — Чили: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Финны явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.
Эстония крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.
Ставка: Победа Финляндии за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33