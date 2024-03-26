В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Финляндия — Эстония. Начало — 20:00 (мск). Финляндия — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: Финны так и не смогли пробиться на Евро. Команда в плей-офф продвижения уступила Уэльсу.

При этом Финляндия заняла 3 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она набрала 18 очков, пропустив вперед Данию и Словению.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Финляндия уступила валлийцам (1:4).

До того команда переиграла слабых санмаринцев (2:1). Да и Северную Ирландию сборная страны Суоми одолела (4:0).

В 5 последних матчах команда выиграла 2 раза. В них Финляндия настреляла 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. При этом Финляндия обыгрывала лишь более скромных соперников.

При неплохом подборе игроков финны испытывают сложности с реализацией. Да и вообще, команду смело можно назвать лишь середняком европейского футбола.

И уж совсем очевидно, что Финляндия постарается сыграть с позиции силы. Да и соперника сложно назвать слишком ершистым.

Эстония

Турнирное положение: Эта сборная уже не поедет на чемпионат Европы. Эстония уступила путь в следующий раунд полякам.

Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Эстония с большой натугой забивает, причем даже в матчах с откровенно слабыми оппонентами.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Эстонцы уступили сборной Польше со счетом 1:5.

До того команда в спарринге уступила шведам (1:2). Им же эстонцы проиграли еще и в рамках отбора на Евро (0:2).

Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 5 последних поединках Эстония забила всего 3 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Эстония вряд ли способна на что-то серьезное. Команде явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Последний раз Эстония побеждала более года назад. Причем тогда команда переиграла именно финнов (1:0).

Матчи с финнами для команды складываются традиционно успешно. В трех последних очных поединках Эстония победила.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Эстония постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Эстония не побеждает уже больше года

Финляндия проиграла эстонцам в 3 последних очных поединках

Финны не забивают эстонцам уже 5 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Финляндия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 4.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.63.

Прогноз: Финны явно сильнее оппонента, и наверняка постараются добыть долгожданную викторию.

Эстония крайне слабо выглядит в атаке, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Финляндии за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33