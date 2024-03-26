В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Египет — Хорватия. Начало — 23:00 (мск). Египет — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» крайне неудачно провели последний Кубок африканских наций. Команда вылетела в 1/8 финала.

При этом Египет в серии пенальти уступил сборной ДР Конго. Да и вообще, игра команды слишком зависима от формы Мохаммеда Салаха.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла победный результат. Египет минимально одолел новозеландцев.

До того Египет не выигрывал в 4 матчах кряду. И лишь сборную Танзании египтяне одолели уверенно (2:0).

В 5 последних матчах команда выиграла лишь один раз. В них Египет настрелял 8 мячей при всего лишь 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. При этом Египет довольно неплохо атакует.

А вот не проигрывают египтяне еще с сентября минувшего года. Тогда «фараоны» уступили сборной Туниса (1:3).

И уж совсем очевидно, что Египет привычно постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Впрочем, тягаться с хорватами будет крайне сложно.

Хорватия

Турнирное положение: «Клетчатые» уверенно прошли на чемпионат Европы. В своей группе команда финишировала на 2 месте таблицы.

Более того, Хорватия лишь на один пункт отстала от Турции. Да и в свои ворота балканцы пропустили всего 4 мяча в 8 поединках.

Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела выиграть. Правда, тунисцы были обыграны лишь в серии послематчевых пенальти.

До того команда переиграла Армению (1:0). Да и сборную Латвии удалось одолеть вполне себе уверенно (2:0).

В 5 своих последних поединках Хорватия добыла 2 виктории. В них игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Хорваты традиционно имеют сильный по именам состав. Он буквально начинен прекрасными исполнителями, играющими в европейских клубах.

Более того, Хорватия не пропускала в трех своих последних поединках. Да и вообще, с обороной у балканцев полный ажур!

Не стареет лидер атак команды Лука Модрич. Да и остальные мотивированы проявить себя с наиболее выгодной стороны.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Хорватия постарается преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Хорватия не проигрывала в 3 своих последних матчах

Хорваты не пропускают в 3 матчах кряду

Египет не проигрывает с сентября прошлого года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Хорваты нынче выглядят мощно, и наверняка будут активны в атаке.

Хорватия не пропускала в трех своих последних матчах, да и забивать в составе «клетчатых» есть кому.

Ставка: Победа Хорватии за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15