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    Сумеет ли Хорватия загнать «фараонов»?

    Египет — Хорватия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Хорватия
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    Лука Модрич
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Египет — Хорватия. Начало — 23:00 (мск). Египет — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Египет
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    Египет

    Турнирное положение: «Фараоны» крайне неудачно провели последний Кубок африканских наций. Команда вылетела в 1/8 финала.

    При этом Египет в серии пенальти уступил сборной ДР Конго. Да и вообще, игра команды слишком зависима от формы Мохаммеда Салаха.

    Египет — Хорватия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла победный результат. Египет минимально одолел новозеландцев.

    До того Египет не выигрывал в 4 матчах кряду. И лишь сборную Танзании египтяне одолели уверенно (2:0).

    В 5 последних матчах команда выиграла лишь один раз. В них Египет настрелял 8 мячей при всего лишь 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. При этом Египет довольно неплохо атакует.

    А вот не проигрывают египтяне еще с сентября минувшего года. Тогда «фараоны» уступили сборной Туниса (1:3).

    И уж совсем очевидно, что Египет привычно постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Впрочем, тягаться с хорватами будет крайне сложно.

    Хорватия

    Турнирное положение: «Клетчатые» уверенно прошли на чемпионат Европы. В своей группе команда финишировала на 2 месте таблицы.

    Более того, Хорватия лишь на один пункт отстала от Турции. Да и в свои ворота балканцы пропустили всего 4 мяча в 8 поединках.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела выиграть. Правда, тунисцы были обыграны лишь в серии послематчевых пенальти.

    До того команда переиграла Армению (1:0). Да и сборную Латвии удалось одолеть вполне себе уверенно (2:0).

    В 5 своих последних поединках Хорватия добыла 2 виктории. В них игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Хорваты традиционно имеют сильный по именам состав. Он буквально начинен прекрасными исполнителями, играющими в европейских клубах.

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    Более того, Хорватия не пропускала в трех своих последних поединках. Да и вообще, с обороной у балканцев полный ажур!

    Не стареет лидер атак команды Лука Модрич. Да и остальные мотивированы проявить себя с наиболее выгодной стороны.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Хорватия постарается преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Хорватия не проигрывала в 3 своих последних матчах

    • Хорваты не пропускают в 3 матчах кряду

    • Египет не проигрывает с сентября прошлого года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Хорваты нынче выглядят мощно, и наверняка будут активны в атаке.

    Хорватия не пропускала в трех своих последних матчах, да и забивать в составе «клетчатых» есть кому.

    Ставка: Победа Хорватии за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч Египет — Хорватия с коэффициентом 2.20. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Хорватия загнать «фараонов»?
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