22 марта в Каире сборная Египта сыграет против национальной команды Новой Зеландии в товарищеском матче. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Египет — Новая Зеландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Египет

Положение в рейтинге: Сборная Египта — это одна из самых титулованных команд на африканском континенте, которая семь раз выигрывала Кубок Африки.

На чемпионатах мира она появлялась трижды и успехов там не имела. В рейтинге ФИФА на текущий момент египтяне находятся на 33 месте.

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Последние матчи: «Фараоны» последний свой поединок провели в январе этого года, проиграв тогда по пенальти ДР Конго в 1/8 финала Кубка Африки-2024 и завершили турнир. До этого же они три поединка кряду свели вничью на групповой стадии соревнования.

Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: С учетом основного времени национальная команда Египта не уступает вот уже на протяжении девяти игр кряду. В этот период она добилась четырех выигрышей и пять матчей свела вничью. Причем четыре мировые пришлись на предыдущие четыре встречи египтян. И стоит отметить, что в этом отрезке они неизменно забивали.

Новая Зеландия

Положение в рейтинге: Сборная Новой Зеландии — это сильнейшая команда конфедерацию футбола Океании, выигрывавшая пять раз континентальное первенство.

На чемпионатах мира она засветилась дважды и ни разу не смогла преодолеть групповую стадию. В мировом рейтинге футбола коллектив сейчас идет на 104 месте.

Последние матчи: «Все в белом» выходили на поле в последний раз в ноябре прошлого года, расписав тогда мировую 1:1 с Ирландией в товарняке. А немногим ранее они уступили Греции со счетом 0:2 также в дружественном поединке.

Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

Состояние команды: К предстоящему поединку национальная команда Новой Зеландии подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступила всухую и дважды сыграла вничью по 1:1. Выиграть же команда смогла только дважды за прошедшие десять встреч. причем в половине случаев этого отрезка она не смогла забить.

Статистика для ставок

Сборная Египта забивала и пропускала в своих четырех последних проведенных матчах

Новая Зеландия смогла отличиться в пяти из семи предыдущих встреч

Египет дома выиграл десять из 12 минувших игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Египта — 1.73, победа Новой Зеландии — 4.85, ничья — 3.56.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.65 соответственно.

Прогноз: На своем поле сборная Египта выступает очень сильно и даже в товарняке должна справиться с уступающей ей в классе командой Новой Зеландии.

Рекомендуемая ставка: победа Египта с форой (-1) за 2.29.

Прогноз: И также здесь еще ставим на верховой тотал, ведь в своих последних отрезках эти сборные редко когда уходили с поля без результативных действий.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.20.