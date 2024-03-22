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    Сборная Египта порадует каирскую публику

    Египет — Новая Зеландия. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Египта Прогнозы на сборную Новой Зеландии
    Прогноз и ставки на Египет — Новая Зеландия
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    сборная Египта
    22 марта в Каире сборная Египта сыграет против национальной команды Новой Зеландии в товарищеском матче. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Египет — Новая Зеландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 23:00 Новая Зеландия Новая Зеландия
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    Египет

    Положение в рейтинге: Сборная Египта — это одна из самых титулованных команд на африканском континенте, которая семь раз выигрывала Кубок Африки.

    На чемпионатах мира она появлялась трижды и успехов там не имела. В рейтинге ФИФА на текущий момент египтяне находятся на 33 месте.

    Египет — Новая Зеландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Фараоны» последний свой поединок провели в январе этого года, проиграв тогда по пенальти ДР Конго в 1/8 финала Кубка Африки-2024 и завершили турнир. До этого же они три поединка кряду свели вничью на групповой стадии соревнования.

    Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: С учетом основного времени национальная команда Египта не уступает вот уже на протяжении девяти игр кряду. В этот период она добилась четырех выигрышей и пять матчей свела вничью. Причем четыре мировые пришлись на предыдущие четыре встречи египтян. И стоит отметить, что в этом отрезке они неизменно забивали.

    Новая Зеландия

    Положение в рейтинге: Сборная Новой Зеландии — это сильнейшая команда конфедерацию футбола Океании, выигрывавшая пять раз континентальное первенство.

    На чемпионатах мира она засветилась дважды и ни разу не смогла преодолеть групповую стадию. В мировом рейтинге футбола коллектив сейчас идет на 104 месте.

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    • Последние матчи: «Все в белом» выходили на поле в последний раз в ноябре прошлого года, расписав тогда мировую 1:1 с Ирландией в товарняке. А немногим ранее они уступили Греции со счетом 0:2 также в дружественном поединке.

    Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку национальная команда Новой Зеландии подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды уступила всухую и дважды сыграла вничью по 1:1. Выиграть же команда смогла только дважды за прошедшие десять встреч. причем в половине случаев этого отрезка она не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • Сборная Египта забивала и пропускала в своих четырех последних проведенных матчах

    • Новая Зеландия смогла отличиться в пяти из семи предыдущих встреч

    • Египет дома выиграл десять из 12 минувших игр при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Египта — 1.73, победа Новой Зеландии — 4.85, ничья — 3.56.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: На своем поле сборная Египта выступает очень сильно и даже в товарняке должна справиться с уступающей ей в классе командой Новой Зеландии.

    Рекомендуемая ставка: победа Египта с форой (-1) за 2.29.

    Прогноз: И также здесь еще ставим на верховой тотал, ведь в своих последних отрезках эти сборные редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч Египет — Новая Зеландия с коэффициентом 2.29. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Египта порадует каирскую публику
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