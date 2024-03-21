ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин Василий Уткин«Он изменил язык комментария». Коллеги и друзья прощаются с Василием Уткиным Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
    Все новости спорта

    Разгромит ли Польша Эстонию?

    Польша — Эстония. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Евро-2024 21 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на Сборная Эстонии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Польша — Эстония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Польша — фаворит матча
    В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Польша — Эстония. Начало — 22:45 (мск). Польша — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь A 21 Марта 2024 года
    Польша
  • Варшава
    •  Польша 22:45 Эстония Эстония
  • Таллин
    •

    Польша

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Польша заняла третье место в группе, уступив первые два Албании и Чехии, а также опередив Молдову и Фареры.

    По итогам восьми матчей «Кадра» набрала 11 очков, уступив четыре Албании и Чехии, после трех побед, двух ничьих и трех поражений.

    Польша — Эстония: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.177.5020.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: поляки в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграли сборную Латвии (2:0).

    Эта победа прервала ничейную мини-серию команды в два матча, в которые она разошлась миром с Молдовой (1:1) и Чехией (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: В последних четырех матчах во всех турнирах Польша не проиграла при двух победах и двух ничьих

    С одной стороны это говорит о неплохой форме коллектива, с другой — только в одном из этих поединков был по-настоящему серьезный соперник — Чехия, с которой он сыграл вничью.

    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы.

    Эстония

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Эстония заняла пятое место в группе, пропустив вперед Бельгию, Австрию, Швецию и Азербайджан.

    Тем не менее, благодаря победе в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций команда получила возможность сыграть в плей-офф Евро-2024.

  • Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в марте
  • 01/03/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная балтийской страны потерпела поражение от Швеции (1:2) на выезде.

    Этот проигрыш стало третьим кряду, которые пришлись на отбор на чемпионат Европы и одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: Мартин Миллер — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В 11 последних матчах Эстония не знает побед при девяти поражениях и двух ничьих.

    Закономерно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, особенно если учесть, что поединок состоится в Варшаве.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Рауно Саппинен — самый результативный игрок сборной в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах Польши было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Польша не выиграла

    • в шести из восьми последних матчей Эстония не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.20, победа Эстонии — в 19.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. В последнее время поединки «Кадры» не отличаются особой результативностью.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

    Ставка: Польша победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фис — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лайович — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сан-Лоренсо — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Сальвадор — Бонэйр
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бельграно — Ланус
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Польша — Эстония с коэффициентом 2.15. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Польша Эстонию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры