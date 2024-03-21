В рамках квалификации Евро-2024 21 марта пройдет игра Польша — Эстония. Начало — 22:45 (мск). Польша — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Польша заняла третье место в группе, уступив первые два Албании и Чехии, а также опередив Молдову и Фареры.

По итогам восьми матчей «Кадра» набрала 11 очков, уступив четыре Албании и Чехии, после трех побед, двух ничьих и трех поражений.

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Последние матчи: поляки в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи обыграли сборную Латвии (2:0).

Эта победа прервала ничейную мини-серию команды в два матча, в которые она разошлась миром с Молдовой (1:1) и Чехией (1:1).

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: В последних четырех матчах во всех турнирах Польша не проиграла при двух победах и двух ничьих

С одной стороны это говорит о неплохой форме коллектива, с другой — только в одном из этих поединков был по-настоящему серьезный соперник — Чехия, с которой он сыграл вничью.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы.

Эстония

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Эстония заняла пятое место в группе, пропустив вперед Бельгию, Австрию, Швецию и Азербайджан.

Тем не менее, благодаря победе в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций команда получила возможность сыграть в плей-офф Евро-2024.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная балтийской страны потерпела поражение от Швеции (1:2) на выезде.

Этот проигрыш стало третьим кряду, которые пришлись на отбор на чемпионат Европы и одну товарищескую встречу.

Не сыграют: Мартин Миллер — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: В 11 последних матчах Эстония не знает побед при девяти поражениях и двух ничьих.

Закономерно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, особенно если учесть, что поединок состоится в Варшаве.

Рауно Саппинен — самый результативный игрок сборной в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах Польши было забито меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Польша не выиграла

в шести из восьми последних матчей Эстония не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.20, победа Эстонии — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. В последнее время поединки «Кадры» не отличаются особой результативностью.

При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

Ставка: Польша победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.95.